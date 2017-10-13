П’ять років тому, щоб звернути світову увагу на соціальні проблеми та гендерну нерівність, якої зазнають дівчата через ставлення суспільства, ООН проголосила 11 жовтня Міжнародним днем дівчат. Цьогоріч він був присвячений темі розвитку життєвих навичок дівчат в умовах надзвичайних ситуацій — конфліктів, катастроф, епідемій, спалахів насильства тощо. Тож цього дня Дит ячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні за підтримки Німецького банку розвитку (KfW) спільно з Федерацією футболу України провели в Києві футбольний кубок EmPower Girls. Вісім команд-учасниць з’їхалися на стадіон імені В. Баннікова з усіх куточків України, зокрема й територій, що постраждали внаслідок збройного конфлікту. Загалом у змаганнях взяли участь 80 дівчаток 11—13 років.
«В умовах збройного конфлікту в Східній Україні, який змусив понад 1,5 мільйона людей залишити домівки, особливо важливо підтримувати дівчат, допомагати їм здобути найнеобхідніші життєві навички і впевненість у собі. ЮНІСЕФ виступає за рівні права для кожної дитини. Тому нам важливо, щоб і дівчата, й хлопці мали однакові права та можливості в суспільстві й могли самостійно обирати улюблені заняття та реалізовувати свої мрії. Футбольний Кубок EmPower Girls — це позитивний приклад того, що люди незалежно від статі мають однакові можливості для реалізації у спорті. А також чудова нагода для дівчат з усієї України продемонструвати взаємоповагу, командний дух і взаємопідтримку — цінності, дуже важливі у нашому житті», — зазначила, відкриваючи турнір, заступник голови Представництва ЮНІСЕФ в Україні Лора Білл.
А міністр молоді та спорту Ігор Жданов наголосив, що такі змагання — вже спільна перемога усіх команд учасниць. «Дівчатка з різних міст країни із задоволенням грали у футбол — гру, яка об’єднує й доступна всім: дорослим і дітям, хлопцям і дівчатам. Поряд розташована головна спортивна арена країни — НСК «Олімпійський». Переконаний: за кілька років наші дівчата гратимуть на цій арені проти найсильніших національних збірних світу», — зазначив він.
Одним з головних завдань футбольного кубка EmPower Girls було руйнування стереотипів про суто хлопчачі й дівчачі види спорту. Дівчатка, які грають у футбол, доводять: вони можуть самостійно вирішувати, чим, як і коли їм займатися, а не робити вибір занять залежним від статі. Також футбольний кубок EmPower Girls став платформою для знайомства, спілкування та обміну ідеями між юними українками. Сподіваємося, що навички прийняття рішень на футбольному полі згодом допоможуть їм розвинути лідерські якості в найрізноманітніших сферах життя.
А поки що володаркою кубка EmPowerGirls стала дівчача збірна Києва. Титул віце-чемпіонок змагань здобули представниці Рівненського міжрегіонального центру розвитку дівочого футболу, юні гравчині Харківського МРЦ — бронзові призерки змагань.