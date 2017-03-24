Харків’ян диверсіями чи вибухами не здивуєш і не залякаєш. Проте повідомлення про пожежу на складі боєприпасів стривожило багатьох. Люди в громадських місцях та в міському транспорті говорили про реальну загрозу не лише для жителів частини Балаклійщини, а й безпосередньо для обласного центру. Дехто для переконливості посилався на інформацію харківського журналіста В’ячеслава Маврича, який на своїй сторінці в соцмережі повідомив, що загоряння сталося водночас у кількох точках. «Найбільші снаряди, які зберігаються на складі, — 152 мм (САУ «Акація», радіус дії до 20 км)», написав він.

Але, як заявляють експерти, всі вибухи стаються лише на технічній території арсеналу, розльоти осколків спостерігаються, та тільки поодинокі.

Версія теракту найактуальніша

За попередніми висновками експертів, причиною пожежі на кількох майданчиках зберігання ракетно-артилерійського озброєння поблизу Балаклії став диверсійний акт. Це на своїй сторінці в Facebook підтвердив і головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

«За попередніми даними військового прокурора Харківського гарнізону (який перебуває на місці подій), внаслідок диверсії в ніч на 23 березня о 2.56 год. на кількох майданчиках зберігання ракетно-артилерійського озброєння (танкові та артилерійські снаряди калібру 125 і 152 мм) поблизу міста Балаклія в Харківській області стався вибух і виникла пожежа, що призвело до детонації боєприпасів. Від місця детонації шляхом блокування організовано умовну семикілометрову зону (згодом її розширили до 10 км. — Ред.) небезпеки розльоту боєприпасів», — написав Матіос.

За його словами, інформації про жертв немає. Нині триває евакуація місцевого населення, посилено режим прикордонного контролю на південно-східному напрямку.

На місці розгорнуто штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на чолі з головою Харківської облдержадміністрації Юлією Світличною. На місце пожежі виїхали мобільно-оперативна група Головного управління державної служби надзвичайних ситуацій у Харківській області на чолі з начальником Головного управління, представники Національної поліції, прокуратури.

В екстреному порядку до роботи приступила комісія у складі офіцерів Міністерства оборони й Генерального штабу ЗСУ на чолі із заступником міністра оборони генерал-лейтенантом Ігорем Павловським.

Люди перебувають у безпеці

«Жителів міста Балаклія та прилеглих сіл, які постраждали від вибухів на базі озброєння, тимчасово розселяють в установах освіти та соцзахисту на території району, — повідомила глава ХОДА. — На засіданні оперативного штабу мною було поставлено завдання з підготовки установ до прийому людей. Також вирішується питання виділення матеріальної допомоги постраждалим. Про проведення відновлювальних робіт зможемо говорити після того, як пожежу буде локалізовано».

Станом на вчорашній ранок, у районі тривала евакуація населення з частини міста Балаклія та прилеглих сіл, які потрапляють до зони можливого ураження:

— із с. Вербівка евакуйовано 2700 чоловік у с. Пришиб (відстань — 16 км від Балаклії);

— із с. Яковенкове — 806 осіб до с. Волохів Яр (20 км від Балаклії);

— із Балаклії евакуйовано понад 16 300 осіб.

Загалом рятувальники називають цифру близько 20 тисяч осіб.

На місці події від ДСНС задіяно 55 автоцистерн, 24 одиниці допоміжної техніки та 362 людини особового складу. Також працює 25 автомобілів «швидкої» допомоги, більше 100 співробітників «швидкої» допомоги, від Національної поліції — 40 автомобілів і понад 150 правоохоронців. Упродовж дня громадський порядок у Балаклії забезпечували майже 600 поліцейських. На залізничній станції с. Шебелинка чергують два пожежних потяги.

Як поінформував начальник регіонального медіацентру Міноборони полковник Дмитро Горбунов, майже третину території 65-го арсеналу в Балаклії охоплено вогнем чи детонацією. Спочатку вибухали стрілецькі, а згодом і артилерійські боєприпаси. Епіцентром займання стала північна частина арсеналу у напрямку селища Вербівка. Серед військових жертв немає. Серед мирного населення жертв немає, до медиків звернулася лише одна жінка з осколковим пораненням голови. Інформацію щодо цього постійно перевіряють і оновлюють.

«Силами командування військової частини було негайно вжито всіх заходів з локалізації та гасіння пожежі. Поки лунають вибухи, пожежникам працювати не можна, тому триває евакуація мирного населення. Хоча багато жителів відмовляються залишати свої домівки, мотивуючи тим, що вони переживають за своє майно. На місці події розгорнуто роботу координаційного штабу, до якого входять представники силових формувань та місцевої влади», — розповів Дмитро Горбунов.

За повідомленнями місцевих жителів, у районах, наближених до військових складів, практично не залишилося вікон із цілими шибками. Мобільний зв’язок в місті перевантажений або взагалі відсутній, стаціонарний – працює не скрізь. При цьому з Балаклії рухається величезний потік машин, і виїхати звідти дуже складно.

Як розповіла «Урядовому кур’єру» заступник голови Балаклійської райдержадміністрації Валентина Панасенко, всі сили не лише району, а й області під керівництвом голови ХОДА Юлії Світличної, залучено до ліквідації пожежі та недопущення жертв серед населення.

«Практично жодне сільгосппідприємство району не лишилося осторонь боротьби зі спільною бідою. Допомагають транспортом, харчами, організацією евакуації людей у безпечну 15–20-кілометрову зону. Людей розміщуємо переважно в школах, де є можливість готувати обіди, налагодили гаряче харчування. Сюди підвозять хліб, продукти і з Харкова, і з Первомайська, і з інших районів. У цілому ситуація перебуває під повним контролем. Вживають усіх необхідних заходів для локалізації пожежі на базі озброєння», — повідомила Валентина Панасенко.

Правоохоронцями для збереження порядку, який цілодобово забезпечують патрульні поліцейські, Нацгвардія, розроблено розрахунок сил і засобів. До перекриття доріг залучено додаткові сили, особовий склад сусідніх відділків поліції, розставлено блокпости.

Біля об’єктів, де вже проведено евакуацію, чергують наряди поліції. Правоохоронці також супроводжують автобуси з евакуйованими громадянами. Під особливий контроль взято обліковий контингент.

А інцидент уже не перший

Після засідання оперативного штабу проведено робочу нараду з усіма силовими структурами регіону. Обговорено план подальших спільних дій, організовано роботу ситуаційного центру.

У зв’язку з надзвичайними подіями рух залізничного транспорту по станції Балаклія призупинено та організовано за резервною схемою, скасовано курсування поїзда №6445/6446 Харків — Лиман — Харків. Після стабілізації ситуації рух поїздів буде відновлено.

Як розповів Дмитро Горбунов, це вже третя надзвичайна подія, пов’язана із цим військовим об’єктом поблизу Балаклії.

«Так, 9 червня 2014 року на адмінмежі між Харківською та Донецькою областями було здійснено збройний напад на автомобільну колонну арсеналівців, які везли майно для бійців АТО. Тоді ніхто з військовослужбовців не постраждав. Роком пізніше, 26 грудня 2015 року, за допомогою кількох безпілотних літальних апаратів терористи з повітря намагалися скинути вибухонебезпечні предмети. Завдяки вмілим діям військових пожежних вогонь вдалося швидко локалізувати», — підкреслив Горбунов.

Жителі Харківщини ще не забули також і події серпня 2008 року в місті Лозова. Там арсенал знаходиться за 300 метрів від районного центру. Пожежа почалася біля арсеналу, стався вибух сховища військових боєприпасів на території військової частини А-0829. 120-міліметрові снаряди для мінометів розліталися на всі боки, завдаючи ушкоджень будинкам. Деякі райони міста довелось евакуйовувати. За наявною інформацією, на арсеналі в Лозовій здетонувало 63 тисячі тонн боєприпасів. Ліквідація наслідків та очищення складів і околиць від боєприпасів тривала до кінця 2013 року. Отож досвід, нехай і гіркий, харків’яни мають, тож упевнені, що спільними зусиллями впораються і з цією бідою. А ще, дуже сподіваються на наші спецслужби, які зможуть впоратися з тими почварами, що несуть до наших домівок вогонь, розруху та смерть.

PS Президент Петро Порошенко доручив головам обласних і Київської міської державних адміністрацій вжити невідкладних заходів задля допомоги жителям Балаклійського району Харківської області, які постраждали внаслідок пожежі на майданчиках зберігання ракетно-артилерійського озброєння. В переліку першочергових заходів — забезпечення будівельними матеріалами (скло, шифер), дизпаливом, продуктами харчування, а також направлення будівельних бригад для ремонтно-відновлювальних робіт.

З МІСЦЯ ПОДІЇ

Володимир Гройсман: горіти може до семи діб

Лора ВОВК

для «Урядового кур’єра»

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман оперативно відреагував на надзвичайну подію, що сталася на території військового складу Міністерства оборони. Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну повідомив, що глава уряду прибув до Харківської області опівдні. І, не гаючи часу, одразу вирушив до міста Балаклія.

За кілька годин – ближче до 16-ї — прес-секретар Прем’єра таки пояснив представникам ЗМІ за допомогою Twitter, що Володимир Гройсман проводить засідання оперативного штабу щодо ситуації на території військового складу.

Щоправда, на час виходу номера достеменно було зрозуміло лише одне – перша оперативна нарада стосовно цієї надзвичайної ситуації відбулася в небі, коли глава уряду ще летів до Харківщини.

До речі, докладніше про послідовність дій Кабінету Міністрів, стратегічні й тактичні рішення Володимира Гройсмана, пов’язані з балаклійською подією, можна було почути під час брифінгу. Прем’єра поінформували про те, що пожежа на військовому арсеналі в Балаклії, з огляду на реалії, може тривати до семи діб. А фраза ця сплила, коли ставилося запитання про можливу тривалість детонування боєприпасів.

Слова глави уряду передає УНІАН: «Ми бачимо ситуацію, як вона розвивається. Це до одного тижня. Це може бути від кількох діб — до семи діб, так як ми зараз розраховуємо. Все залежить від багатьох чинників».

Він також додав, що дано завдання зарезервувати не менше трьох тисяч місць у готелях, щоб мати можливість розмістити евакуйованих людей.