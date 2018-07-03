Грандіозний безкоштовний концерт «Шлях дружби. Равенна — Київ», який відбувся цими вихідними в українській столиці, зібрав на Софійській площі тисячі шанувальників класичної музики. Зірки світової опери в супроводі молодіжного оркестру Луїджі Керубіні, симфонічного оркестру і хору Національної опери України, камерного хору «Кредо», ансамблю класичної музики ім. Б. Лятошинського виконали уривки з класичних оперних творів. Зірковий актор Голлівуду Джон Малкович виступив у ролі читця-декламатора під час симфонічної поеми «Портрет Лінкольна» Аарона Копленда. Диригентом концерту був один із найвидатніших митців сучасності Рікардо Муті, який понад 20 років був художнім керівником і головним диригентом італійського театру Ла Скала і є пожиттєвим диригентом Римської опери.

Проведення в Києві фестивалю «Шлях дружби» стало поверненням України до великої родини європейських народів. Про це під час відкриття концерту заявив Президент Петро Порошенко. «Тисячу років тому, коли Київ був одним із центрів Східної Європи, тут, на Софійському майдані, вирувало культурне життя всієї Європи. І сьогодні Україна повертається до Європи», — звернувся Президент до глядачів, учасників та організаторів концерту.

На думку глави держави, особливо важливо, що фестиваль відбувається в той час, коли наша держава дає відсіч військовій агресії з боку Російської Федерації. «Дуже важливо, коли ми маємо підтримку всієї Європи і світу в нашій справі за повернення українського суверенітету над окупованими територіями, щоб нарешті на українській землі запанував мир», — заявив Петро Порошенко, наголосивши, що підтримка представників високого мистецтва дуже важлива.

Політикам не під силу

Натхненником міжнародного проекту «Шлях дружби» став Рікардо Муті, який уперше влаштував цей концерт 21 рік тому в зруйнованому війною Сараєві. «Різні національності можуть мати різну культури, але почуття в усіх однакові, тому саме музика створює те диво, яке іноді не здатні створити уряди, політики чи дипломати», — переконаний маестро.

Італійський професор Нікола Франко Баллоні, котрому належить ідея реалізувати цей проект у Києві, зауважив, що свого часу концерт у Сараєві став потужним мистецьким меседжем, який сколихнув міжнародну громадськість, що засвідчило: саме культура здатна врятувати світ і людство. «Головна ідея культурного паломництва цього проекту — це дружба, солідарність, взаєморозуміння, що сьогодні дуже важливо для України», — заявив професор Баллоні напередодні концерту, повідомляє Укрінформ.

Україну на концерті представляли одна з найкращих сучасних оперних співачок Людмила Монастирська та відомий баритон, соліст Національної опери Сергій Магера. Під час концерту Петро Порошенко згадав ім’я ще одного видатного українського оперного співака, талант якого завоював оперні сцени. Це ім’я Героя України Василя Сліпака, який 2014 року, коли наша держава опинилася в небезпеці, записався добровольцем і пішов на фронт. «Ми всі пам’ятаємо і шануємо його пам`ять», — наголосив Президент.

Український орден — для зірки Голлівуду

Петро Порошенко також подякував тисячам киян, які зібралися на древньому Софійському майдані, попри дощову погоду. «Жодна негода не може завадити нам провести це фантастичне музичне свято. Свято міжнародне. Свято, яке єднає Україну і Європу», — наголосив він. Президент також подякував «геніям музики, які дали нам можливість сьогодні мати це свято». Особливі слова подяки глава держави висловив тим, хто долучився до організації цього заходу, маестро Рікардо Муті й директору Равенського фестивалю Крістіні Муті, які радо відгукнулися на запрошення української сторони та створили неповторну синергію українських та італійських митців, повідомляє департамент прес-служби АП.

«Я переконаний, що цей проект гідно виконає шляхетну місію міжнаціонального культурного взаємозбагачення, бо є прикладом високого гуманізму, він має важливу миротворчу місію, вшановує пам’ять жертв найтрагічніших подій сучасності», — сказав Президент.

Петро Порошенко вручив високі державні нагороди за вагомий особистий внесок у розвиток міжнародного культурного співробітництва, обстоювання цінностей миру і свободи, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України. Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагороджено диригента Рікардо Муті, актора Джона Малковича та орденом «За заслуги» І ступеня куратора проекту «Шляхи дружби. Ровенна — Київ», професора Ніколо Франко Баллоні. Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня відзначено президента, арт-директора проекту «Равенна Фестиваль» Крістіну Муті. «Від щирого серця бажаю всім благополуччя, творчої наснаги, успіхів і радості. Нехай музика долає кордони й наповнює серця красою, гармонією та добром», — сказав Петро Порошенко.

Митці світу солідарні з Олегом Сенцовим

Під час цієї масштабної мистецької події Петро Порошенко ще раз озвучив вимоги світової спільноти до російської влади звільнити українського режисера Олега Сенцова та всіх українських політичних в’язнів, яких утримують на окупованих територіях та в російських тюрмах. «Я хотів би згадати сьогодні ще одного митця, який нині перебуває у в’язниці в Росії лише за те, що відмовився здати український паспорт, лише за те, що любить Україну. Його ім’я Олег Сенцов. І я також думаю, що ми тут разом можемо висловити слова високої солідарності з усім світом, який вимагає від Путіна негайного звільнення Сенцова і всіх політичних в’язнів, які запроторені за грати в Російській Федерації і на окупованих територіях. Свободу Олегу Сенцову», — заявив глава держави.

Спогади та враження від цього справжнього свята класичної музики надовго залишаться в пам’яті тих, хто потрапив на концерт. Тим часом фестиваль «Шляхи дружби» й далі діятиме в італійському місті Равенна, де пройде концертна програма, звуки якої лунали на древній Софійські площі.