Введення Америкою нових санкцій проти Росії привітали у Києві, Москва їх різко засудила. А в ЄС заговорили про шкоду для економічних інтересів

Президент США Дональд Трамп підписав ухвалений раніше обома палатами Конгресу закон про розширення санкцій проти Росії, Ірану та Північної Кореї. Документ законодавчо закріплює чинні санкції проти Росії, а також створює механізм обов’язкового узгодження з Конгресом США можливого рішення президента США щодо ослаблення санкцій проти РФ.

Мова санкцій

Серед санкційних заходів, які вводить цей закон, — низка обмежень проти російських енергетичних компаній. Їх запровадили також щодо російського енергетичного сектору, гірничої промисловості, металургії, суднобудування і залізниці. Крім того, американським компаніям і приватним особам заборонили укладати з російськими банками угоди з надання фінансування довше, ніж на 14 днів. А тривалість угод з надання фінансування російським енергетичним компаніям планується обме­жити 30 днями. Президент США, згідно з документом, також отримує право накласти санкції на будь-кого, хто бере участь у будівництві або в обслуговуванні всіх російських експортних нафто- і газопроводів. Обмеження суворі: окремі інвестиції в такі проекти не повинні перевищувати один мільйон доларів США, а в сумі — не більше п’яти мільйонів протягом року. За підрахунками консалтингової фірми IHS Markit, всього у Росії 90 газопроводів, вони йдуть у 13 країн світу, п’ять із яких є членами ЄС, пише DW.

Крім цього, закон розширює коло фізичних і юридичних осіб, проти яких можуть запровадити обмежувальні заходи. Буде налагоджено систему виявлення тих, хто укладає угоди від імені або в інтересах організацій, пов’язаних із розвідувальним і оборонним відомствами РФ. Особливо показовим тут є пункт, який передбачає заморожування активів тих, хто порушує режим обмежувальних заходів, і забороняє угоди з російськими компаніями, які перебувають під санкціями. Вони потенційно поширюватимуться не лише на самих порушників, а й на їхніх найближчих родичів.

Президент Петро Порошенко привітав підписання Дональдом Трампом нового пакета антиросійських санкцій і вважає, що це є підтвердженням стратегічного напряму відносин України та США. «Як ми і домовлялися у Вашингтоні, Конгрес проголосував, а президент Donald J. Trump підписав. Санкції стосуються в тому числі й заполітизованого проекту «Північний потік-2», — написав Президент на своїй сторінці у Фейсбук. Петро Порошенко наголосив, що санкції діятимуть до повного звільнення української землі.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман назвав ухвалення антиросійських санкцій «сильним і необхідним кроком на підтримку України». На своїй сторінці у Фейсбук він зазначив, що санкційний закон США «не лише є підтримкою України, а й серйозним сигналом про необхідність дотримуватися міжнародного права та демократичних цінностей».

Кремль — в істериці, Брюссель — вичікує

Тим часом у Москві різко відреагували на жорсткі американські санкції. Прем’єр РФ Дмитро Медведєв назвав це оголошенням «повноцінної торговельної війни». Такий коментар він оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбук. Дмитро Медведєв також зазначив, що підписаний закон символізує «кінець надій на покращення» відносин Росії з новою американською адміністра­цією. Крім того, на його думку, «адміністрація Трампа продемонструвала цілковите безсилля, найпринизливішим чином передавши виконавчі повноваження Конгресу». Російський прем’єр також переконаний, що у новому законі, підписаному Дональдом Трампом, «інте­реси американського бізнесу практично проігноровані».

Неоднозначну реакцію новини із Вашингтона викликали і в Брюсселі. Зокрема, Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що ЄС може піти на зустрічні кроки проти Сполучених Штатів, якщо підписані Дональдом Трампом санкції проти РФ впливатимуть на економічні інтереси ЄС, передає Reuters.

За словами очільника Єврокомісії, такі контрзаходи можливі, якщо від запроваджених Вашингтоном санкцій проти Москви постраждають європейські компанії, задіяні в спільних енергетичних проектах із Ро­сією. «Ми готові: ми мусимо захищати наші економічні інтереси перед Сполученими Штатами, і ми робитимемо це», — запевнив Жан-Клод Юнкер. Проте він визнав, що Вашингтон усе-таки взяв до уваги деякі занепокоєння ЄС з приводу нових санкцій.