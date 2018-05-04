Яскравим, масштабним, видовищним дійством відкрито туристичний сезон-2018 у Херсонській області. Не випадково місцем проведення свята стала національна історико-культурна пам’ятка «Кам’янська Січ», 309 років заснування якої відзначали цими днями. До села Республіканець Бериславського району з’їхалися майже 10 тисяч гостей, які побажали долучитися до історичної спадщини й ознайомитися з новими туристськими об’єктами цього курортного сезону.
Нащадкам у спадок
Херсонщина багата на історичні пам’ятки, тут 4 тисячі пам’яток археології. Одна з них — Кам’янська Січ. Це єдина територія, де можна дізнатися про життя і побут козаків. Свого часу вона була їхнім південним форпостом. Нині тут головна святиня — поховання Костя Гордієнка, який увійшов в історію як один з найвидатніших кошових отаманів запорозького козацтва. Саме на Кам’янській Січі свого часу Кость Гордієнко та Пилип Орлик записали права і вольності Війська Запорозького, які лягли в основу першої європейської Конституції.
Дослідження Кам’янської Січі розпочалися ще 100 років тому, коли херсонський землемір зробив для історика Дмитра Яворницького план січі.
Козаки осіли на Кам’янській Січі після втрати земель внаслідок Полтавської битви. Січ було зруйновано, територію зайняли російські війська, козаки разом з військом Карла XII та військом Мазепи відступили: частина у Бендери, частина осіла в Кам’янській та Олешківській Січі. Кам’янська Січ стала кордоном між козацькою землею і Кримським ханством.
Тепер пам’ятка стала місцем історико-культурних фестивалів, новим туристським маршрутом. Мандрівники тут можуть побачити козацький похідний табір, намети, могилу Костя Гордієнка, місця куренів. Їх обов’язково пригостять козацьким кулешем та особливою кавою за давнім рецептом. До речі, доказів того, що козаки вподобали цей напій, знайдено на січі чимало.
На святі 309-ї річниці Кам’янської Січі любителів історії знайомили з побутом і славними ділами козаків, кожний мав змогу вистрілити з давньої гармати й зіграти на старовинному музичному інструменті бугаї. Сучасні козаки навчили глядачів звитяги під час атракції «Козацький гарт». Така гра — чудова нагода продемонструвати силу, хитрість і витривалість.
На будь-який смак
Заходи з нагоди відкриття сезону відпочинку мали на меті показати, що туристи на Херсонщині отримають багато різноманітних вражень. Тільки на Кам’янській Січі відбулася презентація понад 50 нових туристських маршрутів, екскурсій, незвичних турів і варіантів відпочинку на будь-який смак і гаманець. Область багата на природні принади — Чорне та Азовське моря, найбільша в Європі пустеля, заповідники й національні парки з дикими тваринами. А когось привабить цей край виноробством, історією й козацькою славою. Херсонщина — це ідеальне місце для оздоровлення.
Свої пропозиції представили вісім районів і чотири населених пункти області. Голопристанський район презентував потенціал Чорноморського узбережжя, цілющі озера, унікальний Чорноморський заповідник, Тендрівську і Ягорлицьку затоки. Програма свята була розрахована на різні смаки і вподобання, вікові категорії.
16 команд з різних міст взяли участь у другому Всеукраїнському чемпіонаті сухопутних військ України з функціонального багатоборства «Кросфіт». Школярі змагалися в різних видах спорту.
Загальну атмосферу свята доповнили виступи музичних гуртів, самодіяльних колективів і кінного театру, демонстрація військової техніки, фестиваль національної їжі, повітряні кулі й багато інших заходів. Отже, туристичний сезон відкрився, а Херсонщина чекає на гостей у пошуках нових вражень та емоцій.