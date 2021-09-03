З 1 вересня громадяни України мають змогу одноразово задекларувати доходи, нерухоме й рухоме майно, щоб у майбутньому уникнути неприємних запитань про їх походження. Про це під час пресбрифінгу «Одноразове добровільне декларування — чиста фінансова історія» в Укрінформі повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

За його словами, під чинність Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету» потрапляють активи невеликої кількості громадян, які мають значні статки. Закон створює стимули для виведення з тіні доходів, прихованих від оподаткування, і залучення їх в економіку України.

Докладно про законодавчу ініціативу, автор якої — Президент Володимир Зеленський, розповів голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев: «У законопроєкті ми майже не встановлювали жодних обмежень щодо тих, хто може брати участь в амністії. Це податкові резиденти України, які є резидентами на момент декларування або на момент отримання доходу. Участь в податковій амністії не можуть взяти лише чиновники, які були чи є чиновниками з 2005 року, а також люди, на яких накладено санкції.

Банки вже запитують про походження коштів для придбання дорогого майна. Так триватиме і надалі, адже фінансова транспарентність — це ознака фінансового світу. Той, хто планує своє фінансове життя на кілька років наперед, вочевидь, повинен скористатися цією унікальною можливістю податкової амністії».

Виконувач обов’язків голови Державної податкової служби Євген Олейніков нагадав, що процедура декларування абсолютно добровільна.

«Декларант не повинен підтверджувати джерела своїх доходів. По суті, ДПС вірить декларантові на слово», — зауважив він і роз’яснив, що одноразову (спеціальну) добровільну декларацію слід подавати до Державної податкової служби України через приватну частину електронного кабінету.

Відповідно до законодавства про одноразове (спеціальне) добровільне декларування, легалізувати майно можна за трьома ставками.

Загальна ставка 5% поширюється на будь-які майно й активи, що зберігаються (розташовані) на території України. Передусім це гроші. Щоб їх амністувати, НБУ, Мінфін і Державна податкова служба передбачили таку процедуру: береш гроші, приходиш до будь-якого банку, який відкриває спеціальний рахунок. Отримуєш довідку про зарахування на нього коштів, яку додаєш до електронної декларації, поданої в ДПС. Після сплати 5% податку ці гроші вважаються амністованими. Відразу після отримання довідки від банку кошти можна знімати або переказувати на інші рахунки.

Друга ставка — 2,5%. Це якщо платник податків вирішив інвестувати гроші у цінні папери України — облігації внутрішньої державної позики.

Третя ставка — 7% у першому півріччі кампанії з добровільного декларування, і 9% у другому півріччі — для активів, що зберігаються (розташовані) за кордоном. Людина не зобов’язана повертати такі активи в Україну, але має додати до декларації підтвердження того, що вони в неї є — приміром, довідку з іноземного банку про стан відкритого в ньому рахунку.

Кампанія з добровільного декларування триватиме впродовж року, до 1 вересня 2022-го. З усією інформацією, зокрема прикладами заповнення декларації, можна ознайомитися на вебпорталах Міністерства фінансів і Державної податкової служби.

За словами Сергія Марченка, законопроєкт про державний бюджет на наступний рік не враховуватиме доходів від кампанії з добровільного декларування та податкових змін, що вносить проєкт №5600. Але фахівці відомства робитимуть усе, щоб завдяки інформаційній кампанії, роз’яснювальній роботі якомога більше українців змогли скористатися правом, наданим державою з добровільного декларування.

Відділ аналітики

«Урядового кур’єра»