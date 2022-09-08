Після того як міністри закордонних справ ЄС під час неформальної зустрічі, яка відбулася 31 серпня у Празі, досягли домовленості істотно ускладнити візові процедури для громадян рф, з такою самою офіційною рекомендацією виступила Єврокомісія. Як повідомлено у пресрелізі цієї інституції, Європейська комісія офіційно запропонувала Раді ЄС призупинити чинність угоди про спрощення візового режиму з російською федерацією.

«Доки росія веде агресивну війну проти України та керується деструктивною зовнішньою політикою, демонструє повну зневагу до порядку, який ґрунтується на міжнародному праві, її не можна кваліфікувати як країну, що відповідає критеріям для запровадження спрощеного візового режиму з ЄС», — ідеться у пресрелізі. У Єврокомісії наголошують: припинення чинності візової угоди з росією — відповідь на ризики та загрози безпековим інтересам України і національній безпеці країн-членів ЄС, які зростають, що стало наслідком російської воєнної агресії. Призупинення спрощеного візового режиму з рф не означає, що всі консульства європейських країн припинять видавати візи всім росіянам. Проте якщо Рада ЄС ухвалить рекомендацію Єврокомісії, отримати шенгенську візу громадянам рф стане дуже складно. Процес розгляду візової заявки для них «стане довшим, дорожчим і набагато складнішим». Зокрема, візовий збір зросте з 35 євро до 80 євро для всіх заявників, стандартний кінцевий термін прийняття консульствами рішення щодо візових заявок збільшиться з 10 до 15 днів або до 45 днів в окремих випадках, заявники більше не зможуть без проблем отримати багаторазові шенгенські візи і повинні будуть надати до консульства набагато довший перелік підтверджувальних документів, необхідних для отримання візи.

У пресрелізі наголошено, що держави-члени мають широкі національні повноваження, щоб самостійно ухвалювати рішення, кому з візових заявників можна видавати короткострокові візи. Прикордонні органи кожної країни ЄС мають повне право відмовити у в’їзді навіть тому громадянинові росії, який має візу, якщо в них виникнуть питання до мети його перебування в їхній державі. Однак ЄС залишатиметься відкритим для певних категорій заявників з росії, зокрема членів сімей громадян ЄС, журналістів, дисидентів та представників громадянського суспільства, наголошено в повідомленні ЄК.

«росія продовжує порушувати міжнародне право незаконними воєнними діями, вчиняючи звірства щодо українців і підриваючи європейську та глобальну безпеку і стабільність. Ці дії порушують фундаментальні принципи, на яких було укладено угоду про спрощення візового режиму, і суперечать інтересам ЄС та його держав-членів», — заявила єврокомісар з внутрішніх справ Ільва Йоганссон. Вона повідомила, що незабаром Єврокомісія розгляне додаткові інструкції щодо того, як проводити посилену перевірку візових заяв та осіб російських громадян під час перетину кордону з ЄС, залишивши спрощеним в’їзд у шенгенську зону для російських дисидентів і активістів.

«Лояльна візова політика ЄС — це ознака довіри, яку росія повністю підірвала неспровокованою та невиправданою війною проти України», — наголосив єврокомісар з питань просування європейського способу життя Маргарітіс Шінас. Він наголосив, що доки триває жорстока російська війна, яку розв’язав кремль «проти країни-кандидата на вступ до ЄС, російські громадяни не зможуть скористатися перевагами легких подорожей до Європи».

Пропозицію призупинити чинність угоди про спрощення візового режиму з росією має розглянути та ухвалити рішення Рада ЄС. Призупинення набуде чинності на другий день після публікації рішення в «Офіційному журналі ЄС».

За інформацією Єврокомісії, нині майже мільйон російських громадян мають чинну багаторазову шенгенську візу. Хоч система візової інформації ЄС, у якій зберігаються історії візових заявок, поданих до консульств країн-членів, свідчить, що в росії було видано 14 мільйонів віз. Проте термін чинності маже 13 мільйонів з них уже закінчився.