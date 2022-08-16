За словами заступниці директора департаменту житлової політики та благоустрою Міністерства розвитку громад та територій України Світлани Старцевої, 3,5 мільйона українців мають пошкоджене або зруйноване війною житло — 116 тисяч об’єктів загальною площею 14 мільйонів квадратних метрів. Це 12,3 тисячі багатоповерхових будинків (12 мільйонів квадратних метрів) та 104,1 тисячі індивідуальних садиб (1,7 мільйонів квадратних метрів).

До речі, через обстріли росії лише на Київщині із 69 громад руйнування зафіксовано у 46. В області зруйновано майже 5000 приватних будинків. За планом держави, відновлення житла розпочалося у квітні передовсім на об’єктах, що потребують капітального ремонту. Столичному регіону для цього надали 400 мільйонів гривень. До настання зими в області планують звести 2500 нових будинків. Таке типове житло на три кімнати матиме площу 90 квадратних метрів, прогнозована собівартість становитиме 1,1—1,2 мільйона гривень (без умеблювання та ремонту, але зі встановленою необхідною сантехнікою). Загалом на відбудову зруйнованих об’єктів потрібно майже 6 мільярдів гривень.

«Для нас головне — час. Потрібно знайти таку кількість виробників, які закриють потребу до зими», — наголосив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба.

За технологією швидкого будівництва

І такі виробники у столичній області є. ТОВ «Будівельна компанія «Релакс» — один з них. Будівельники готові не лише ремонтувати чи зводити нове житло для постраждалих внаслідок війни українців, а й допомагати у вирішенні питання поселення вимушено переміщених осіб, які потребують тимчасового житла. Таку пропозицію «Релакс» зробив у листі до Міністерства розвитку громад та територій України ще 27 квітня 2022 року. Компанія запропонувала свої послуги зі спорудження модульних гуртожитків будь-якого типу за технологією швидкого будівництва. Одне приміщення на 25 сімей (з чотирьох осіб кожна) вона зобов’язувалася здавати через два місяці.

«Ми, — розповідає засновник компанії В’ячеслав Бігун, — готові будувати гуртожитки, обладнані електрикою, сантехнікою, меблями та іншими предметами побуту (душовими кабінами, пральними машинами, електроплитами тощо). Собівартість такого будівництва становитиме 18 000 гривень за квадратний метр з урахуванням наповнення. Щодо переваг пропонованих нами приміщень, то їх зводитимемо за технологією швидкого будівництва. Такі конструкції можна легко переносити та повторно використовувати не лише як гуртожитки, а як адміністративні, господарські чи будь-які інші споруди на інших територіях, що дасть змогу зберегти державні активи у вигляді універсальних модульних будівель».

«Щодо виробничої можливості, — додає комерційний директор товариства Дар’я Бігун, — одночасно можемо будувати шість двоповерхових та чотири чотириповерхові гуртожитки мотельного типу (вартість останніх — 22 тисячі гривень за квадратний метр) або півтора-два десятки індивідуальних будинків. За собівартістю, тобто без прибутку для товариства. Для замовника це економія приблизно 30% коштів. Він не турбуватиметься про будівельні матеріали, які ми купуємо безпосередньо у виробника (це набагато дешевше, ніж у супермаркетах чи навіть спеціалізованих магазинах). Нині, наприклад, працюємо на трьох об’єктах: одному — в Києві та двох — в області».

Родинний бізнес

До речі, ТОВ «Будівельна компанія «Релакс» — сімейний бізнес Бігунів: крім В’ячеслава та його дочки Дар’ї, генеральним директором працює мама пана В’ячеслава Антоніна, а виконавчим директором — його зять Дмитро Радзевелюк. Загалом будівельною справою Бігуни займаються вже у четвертому поколінні. Пан В’ячеслав підхопив прапор у батька Василя Бігуна, якому його передав дід Ной Бігун..

Щоправда, 24 лютого 2022 року цей ланцюжок міг обірватися. Але Бігуни одностайно вирішили працювати за межею своїх можливостей, щоб зберегти добре ім’я компанії, яку Всеукраїнський аналітично-галузевий центр визнав найкращою 2020 року. «Релакс» тоді отримав Національний сертифікат за вагомий внесок у розвиток економіки регіону, здобуття права першості в галузі та відмінну динаміку розвитку підприємства.

До слова, програма «Відбудова 2022» дуже зручна для українців, житло яких повністю або частково зруйнували рашисти: щоб ваш будинок став затишним і привітним, потрібно подзвонити до компанії за телефоном 050-150-23-59 або залишити заявку на її сторінці у фейсбуці, надіславши відео або фото зруйнованого будинку.

«Наші працівники виїдуть на об’єкт, проведуть його обстеження. Після цього запропонують, робити ремонт чи відбудувати житло наново, — приєднується до розмови Дмитро Радзевелюк. — «Релакс» має для цього відповідних фахівців (є навіть архітектор), які можуть виконувати всі роботи від початку до кінця. Замовник може повністю покластися на компанію. Наші муляри, маляри, штукатури, плиточники, робітники інших будівельних професій зроблять усе акуратно, якісно, навіть приберуть після себе.

Звісно, об’єкти бувають різної складності: на одних вистачає троє — п’ятеро робітників, а на інших, як-от на будівництві школи в Голосіївському районі Києва, працювало торік одночасно понад 70 будівельників. Якщо власних майстрів не вистачає, добираємо їх у підрядних організаціях».

ТОВ «Будівельна компанія «Релакс» нині працює не лише у столиці й на Київщині, а й в інших областях України. Серед серйозних недавніх об’єктів — великий термінал для «Нової пошти» на лівому березі в Києві. Якщо ж доводиться далеко виїжджати, «Релакс» організовує для працівників проживання на місцях.

Кадри на підприємстві переважно досвідчені, навіть з дипломами про вищу освіту. Працюють на совість, бо цінують роботу в товаристві, яку оплачують достойно. На місяць-півтора товариство забезпечено замовленнями. А восени до роботи тут залучатимуть додаткових працівників, бо відбудовувати, кажуть, в Україні потрібно буде дуже багато об’єктів.

Індивідуальне укриття

Цікава програма компанії «Релакс» — будівництво бомбосховищ. В’ячеслав Бігун розповів, що до нього звернулася приватна особа. Щоправда, в її уявленні індивідуальним укриттям була ледь не ямка, обкладена цеглою та накрита бетонною плитою.

«Ми пояснили замовникові, — В’ячеслав Бігун усміхається, — що справжнє бомбосховище передбачає індивідуальну особисту свердловину, встановлення електрогенератора, вентиляційної системи, гідроізоляції, облаштування двох виходів тощо. Тобто повний автономний кластер на четверо-п’ятеро осіб, які можуть жити там два-три місяці, потребує серйозної роботи, що коштує недешево.

Але зацікавлені особи, які хочуть мати не братську могилу, а безпечне укриття навіть після прямого влучення снаряда з гаубиці 155 міліметрів, все-таки є. Ми ж маємо технологію будівництва герметичних капсул навіть у ґрунтах, повних води. І можемо робити укриття для приватних осіб і комунальних підприємств».

Коли ж насамкінець я попросив В’ячеслава Бігуна уточнити деталі будівництва збірного тимчасового житла для переселенців, яке можна повторно використовувати на новому місці, він посерйознішав.

«Деякі комерційні структури, які мають доступ до збірних конструкцій, правлять за них по 1000 доларів за квадратний метр, — сказав. — Це вартість добротного житла в Києві. Я обурений такою комерцією. Бо тимчасове житло, яке в подальшому можна розбирати та перевозити в інше місце, не коштує стільки. Нині не той час, щоб заробляти на людському горі. Наша пропозиція, яку ми оприлюднили в Міністерстві розвитку громад та територій України, — менш як 700 доларів за квадратний метр. Нагадаю, ми гарантуємо наповнення житла меблями, матрацами, побутовою технікою, постільною білизною, сантехнікою, навіть посудом. Нині чекаємо на замовлення, знаючи, що потихеньку вже будують таке житло навіть у Київській області, але не за нашими, а за комерційними розцінками».

Ось такою в мене вийшла розмова з керівниками ТОВ «Будівельна компанія «Релакс». Коли повертався до Києва з Обухова (там у них офіс, згадав про 5 000 зруйнованих об’єктів на Київщині та близько 6 мільярдів гривень, потрібних на їхню відбудову. Подумалося тоді, що обухівські будівельники могли б надати велику допомогу громадам та окремим громадянам у розв’язанні цього надзвичайно складного завдання.