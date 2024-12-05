У межах співпраці Міністерства розвитку громад та територій і Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) спеціальні соціальні заклади Київської області для літніх пацієнтів та людей з інвалідністю отримали нове реабілітаційне обладнання. Участь у церемонії передачі обладнання від JICA взяли заступниця міністра розвитку громад та територій Марина Денисюк, Надзвичайний і Повноважний посол Японії в Україні Масаші Нака∂оме, голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко та керівник офісу JICA в Україні Хідекі Мацунага.

До устаткування для соціальних закладів Київщини від народу Японії належать 11 автомобілів для транспортування людей з інвалідністю та маломобільних пацієнтів, 22 апарати для фізіотерапії та інше обладнання для реабілітації.

Цю допомогу надають у межах спільного проєкту Міністерства розвитку громад та територій України і JICA «Проєкт екстреного відновлення та реконструкції». Учасники проєкту — найбільш постраждалі міста і регіони, які потребують першочергової допомоги.

«Україна і Японія на урядовому рівні співпрацюють над упровадженням проєктів відновлення та подолання наслідків війни. Японія на регулярній основі надає технічну та грантову підтримку для ключових секторів і задоволення базових потреб наших громадян.

Японське агентство міжнародного співробітництва веде системну роботу за напрямами гуманітарного розмінування, постачання необхідного обладнання для енергетичного сектору, галузі водопостачання та водовідведення, управління відходами руйнувань, встановлення теплових насосів на об’єктах соціальної інфраструктури. Також відбувається відновлення постраждалих дитячих садків, шкіл і лікарень. Завдяки співпраці міністерства і JICA маємо змогу відновлювати критично важливу інфраструктуру у громадах. Тож продовжуємо розширювати нашу співпрацю, щоб допомогти людям пережити складні часи війни», — зазначила Марина Денисюк.

Київська область однією з перших взяла на себе удар окупантів на початку повномасштабного вторгнення росії та має значну потребу у відновленні, зокрема і в галузі охорони здоров’я. За словами голови Київської обласної військової адміністрації, на виконання доручення Президента України триває активна робота з розвитку в регіоні інфраструктури для реабілітації військових і цивільних, які зазнали поранень внаслідок бойових дій.

Як зазначив Масаші Нака∂оме, такі спільні проєкти — свідчення солідарності японського й українського народів. Японія продовжує стояти пліч-о-пліч з Україною в питаннях надання невідкладної допомоги і довгострокових проєктах відновлення, зокрема в галузі охорони здоров’я, реабілітації населення та створення соціальних сервісів у громадах. Передане обладнання допоможе найбільш вразливим членам громад відновлювати здоров’я та зберігати стійкість у непростий час.

Нагадаємо, що на початку 2023 року Україна та Японія підписали грантові угоди, якими передбачено надання понад 700 мільйонів доларів на потреби відновлення України.

Джерело: Міністерство розвитку громад та територій