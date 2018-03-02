Кабінет Міністрів і Верховна Рада напрацювали й схвалили Дорожню карту законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на 2018—2019 роки. Документ, що являє собою пакет із 57 законопроектів, які народні депутати мають розглянути протягом двох років, представили у будівлі під куполом на Грушевського, 5 Прем’єр-міністр Володимир Гройсман і Голова Верховної Ради Андрій Парубій.
«Перед нами стоять завдання необхідності законодавчих змін, які спрямують й інтегрують нас у європейське співтовариство. Ми налаштовані на взаємодію в ухваленні різнопланових законопроектів, які впливають на якість життя громадян і розвиток економіки. Ми налаштовані на максимально швидку інтеграцію в ЄС», — цитує слова Прем’єра департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
Наріжним каменем поточної парламентської сесії стане саме ухвалення пакета законів для поглиблення співпраці з Європейським Союзом. 20 із них повністю готові для розгляду та ухвалення. «Ми повинні кожного пленарного тижня щонайменше по 2—3 законопроекти ставити до порядку денного і підтримувати їх у залі», — окреслив подальші плани Андрій Парубій.
Серед підготовлених до розгляду законопроектів посадовці виокремили блоки питань політичного діалогу, національної безпеки і оборони; інтелектуальної власності, технічних бар’єрів у торгівлі, митні питання; блок фінансових послуг; енергетику й енергонезалежність; підприємництво, цінні папери; сільське господарство та розвиток сільських територій; довкілля. Дорожня карта містить і блок законопроектів, які потребують додаткового опрацювання перед внесенням на розгляд парламенту, і тих, щодо яких тривають політичні консультації.
До останніх належать президентські законопроекти «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)», «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами» (Стамбульська конвенція), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації із правом Європейського Союзу»).
Це все попереду. А торік завдяки спільній роботі уряду й парламенту ухвалено 23 системних закони, в основу яких покладено акти права ЄС, імплементацію яких передбачено Угодою про асоціацію. Так, на основі ухваленого 25 жовтня безпрецедентного плану заходів з виконання Угоди про асоціацію і сформовано нинішню дорожню карту, розповіла віце-прем’єр-міністр Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Зміни відповідного законодавства зробили незворотною європейську інтеграцію України в галузях інформаційних технологій, діяльності компаній, безпечності продукції та загальних умов ринкового нагляду, а також фінансової звітності. «Ці зміни — лише незначна частина обсягу завдань, які слід було б упровадити впродовж останніх років шляхом ухвалення Верховною Радою відповідних законопроектів», — цитує її слова служба віце-прем’єра.
А до народних депутатів Іванна Климпуш-Цинцадзе звернулася із проханням зробити євроінтеграцію безумовною частиною політичного порядку денного законодавчої влади, забезпечивши зелений коридор законопроектам, які й передбачено презентованим документом. «Закликаю вас вивести євроінтеграцію за дужки передвиборчої та політичної боротьби. Винести її за дужки будь-яких комерційних або групових інтересів», — наголосила урядовець.
Представник ЄС в Україні Г’ю Мінгареллі висловлюється за посилення ролі Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції та глибше узгодження урядом і парламентом пріоритетних законопроектів. А результатом спільної роботи уряду, профільного парламентського комітету й Представництва ЄС має стати визначення й оголошення перед кожною сесією ВР пріоритетних законопроектів.