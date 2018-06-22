Продовження санкцій проти Росії до повного відновлення територіальної цілісності України. Перспективи розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі. Підготовка до проведення саміту Україна — ЄС, а також до заходів у межах липневого саміту НАТО у Брюсселі. Саме такі теми порушували під час зустрічей Президента Петра Порошенка з міністром закордонних справ Литовської Республіки Лінасом Лінкявічюсом та міністром закордонних справ Латвійської Республіки Едгарсом Рінкевичсом.

Спільні позиції з Вільнюсом

Спілкуючись із Лінасом Лінкявічюсом, Петро Порошенко висловив вдячність Литві за чітку позицію стосовно необхідності продовження консолідованого міжнародного санкційного тиску на Росію для досягнення прогресу в мирному врегулюванні ситуації на Донбасі на основі мінських домовленостей та повного відновлення територіальної цілісності нашої країни.

У межах обговорення ситуації на Донбасі сторони розглянули можливість розміщення там відповідної миротворчої місії ООН. Обговорено й можливості залучення допомоги Литви та інших країн-членів ЄС для підтримки жителів Донбасу, які стали жертвами російської агресії.

Глава нашої держави подякував Литві за активне сприяння в реалізації політики європейської та євроатлантичної інтеграції України і практичну допомогу у впровадженні амбітної програми відповідних внутрішніх реформ. Було також підтверджено спільну позицію щодо неприйнятності побудови «Північного потоку-2».

Лінас Лінкявічюс окремо зустрівся і з Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом. Переговори засвідчили, що обидві держави мають спільну позицію з ключових питань безпеки та економічної співпраці — як на двосторонньому рівні, так і на міжнародних майданчиках.

«Підтримка України в такий непростий час і лідерство наших партнерів має велике значення», — констатував Володимир Гройсман і наголосив, що спостерігається подальша агресія на сході країни.

«Хочемо висловити солідарність із людьми. Вони, буває, втрачають віру, але її слід підтримати. І про це треба говорити в наших дискусіях в ЄС і НАТО. Це непросто, і багато залежить від процесів в Україні», — зазначив Лінас Лінкявічюс.

Під час перемовин сторони засвідчили високу динаміку торговельно-економічного співробітництва між нашими країнами за останні роки, зростання показників зовнішньоторговельного обороту, розширення товарної номенклатури двосторонньої торгівлі. Великий потенціал для інвестиційного партнерства. Україна зацікавлена в розвитку двосторонніх інвестпроектів у секторі оптової торгівлі, транспортно-транзитній галузі передусім завдяки можливостям маршруту «Вікінг» і запровадженню залізничного сполучення між Києвом, Мінськом, Вільнюсом і Ригою. Співрозмовники запевнили, що це сприятиме розвитку ділової активності й створить значно комфортніші умови для туристських і приватних подорожей громадян.

Окремо сторони приділили увагу литовській ініціативі «Європейський план для України». Її елементи було враховано під час запровадження нового інструменту фінансової підтримки України Єврокомісією.

Усі питання економічної співпраці сторони домовилися докладно обговорити під час чергового засідання Міжурядової українсько-литовської комісії з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва, яке заплановано на липень.

До речі, зовнішньоторговельний оборот між Україною і Литвою у 2017 році становив мільярд 110,6 мільйона доларів США. Він зріс на 38,6% порівняно з 2016-м. Литва — одна з небагатьох країн, експорт до яких з початку російської агресії проти України не тільки не скоротився, а й помітно зріс. За попередніми даними Держмитслужби України, протягом січня — травня 2018 року товарообіг між Україною та Литвою зріс на 25,4% порівняно з відповідним періодом 2017-го і становив 416 мільйонів доларів.

Дієва співпраця

Під час зустрічі з міністром закордонних справ Латвійської Республіки Едгарсом Рінкевичсом Петро Порошенко висловив вдячність Латвії за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, солідарність і допомогу латвійської сторони у протидії російській агресії, а також засудження та невизнання окупації Криму.

Глава Української держави високо оцінив послідовну позицію Латвії щодо необхідності продовження Європейським Союзом санкцій проти Росії до повного відновлення територіальної цілісності України включно з Кримом. Петро Порошенко поінформував Едгарса Рінкевичса про ситуацію на Донбасі, зокрема продовження обстрілів з використанням важкого озброєння з боку контрольованих Росією бойовиків.

Президент подякував латвійській стороні за активну підтримку європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Окрему увагу було приділено рішучій протидії російському втручанню в демократичні виборчі процеси в Україні та країнах ЄС.

Глава зовнішньополітичного відомства Латвії наголосив на важливості активної міжнародної кампанії задля звільнення українських політв’язнів із російських тюрем.

Про стійку тенденцію до зростання двостороннього товарообігу (плюс 37% у 2018 році) йшлося на перемовинах міністрів закордонних справ Латвійської Республіки Едгарса Рінкевичса та України Павла Клімкіна.

Глави зовнішньополітичних відомств високо оцінили актуальний стан двостороннього політичного діалогу, активну й дієву співпрацю обох держав у межах міжнародних організацій.

«Латвія налаштована і надалі підтримувати Україну в усіх можливих вимірах», — заявив Едгарс Рінкевичс.

Павло Клімкін висловив вдячність Латвії за тверду підтримку незалежності України, а також за велику допомогу в лікуванні та оздоровленні українських військовослужбовців, поранених під час бойових дій за обстоювання державного суверенітету нашої держави.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»