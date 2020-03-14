У Харківській області із 23 об’єднаних територіальних громад 13 долучилися до реалізації проєкту «Поліцейський офіцер громади» і вже 26 випускників курсів підготовки поліцейських офіцерів почали виконувати службові обов’язки.

Бути своїм серед своїх

В одній із новостворених поліцейських станцій у селі Циркуни паралельно з обживанням робочих кабінетів нові господарі колишнього дільничного пункту, попри те, що лише місяць як заступили на нові посади офіцерів громади, вже встигли увійти в робочу колію. З розповіді Павла Єни та Юрія Черкашина про перші кроки на новій службі відразу стає зрозуміло, що поліцейськими офіцерами Циркунівської об’єднаної громади, до якої входять села Циркуни і Тишки, вони стали не волею випадку.

Павло п’ять років пропрацював у Циркунах дільничним інспектором, добре знає кожного з односельців. За його словами, почувши про проєкт «Поліцейський офіцер громади», відразу загорівся бажанням спробувати себе на цій посаді.

Юрій Черкашин також свого часу не замислюючись вирішив змінити службу патрульного поліцейського в Харкові на зовсім нову для України правоохоронну діяльність. Як розповідає сам Юрій, хотів бути ближчим до людей, потрібнішим і кориснішим. Адже, розповідає, одна річ опікуватися наведенням правопорядку хоч і в рідному місті, проте в середовищі незнайомих громадян, і зовсім інша — стати повноправним членом громади, знати людей, проблеми кожної сім’ї.

А щоб справдилися їхні наміри, довелося пройти неабиякий добір: тести, співбесіди, поліграф, навчання. У Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ хлопці разом з такими самими майбутніми поліцейськими офіцерами громад опановували контраварійне керування автомобілем, поліпшували тактичну підготовку, вдосконалювали вправність у стрільбі, відточували знання з кримінального й адміністративного права, правил дорожнього руху. Особливо ж, як зазначають і Павло, і Юрій, цікавими й неординарними були заняття з вивчення принципів комунікації з населенням (Community Policing), які проводили правоохоронці зі Сполучених Штатів Америки.

Внутрішня вмотивованість формується із зовнішніх умов

На запитання, чим відрізняється робота дільничного інспектора від служби поліцейського офіцера громади, Павло Єна відповідає відразу: «Це непорівнянні категорії. По-перше, ми покликані займатися лише проблемами громади, поліцейських офіцерів не відволікають на інші заходи, скажімо, забезпечення правопорядку під час мітингів, спортивні змагання, конвоювання тощо. По-друге, всім матеріально-технічним забезпеченням роботи поліцейської станції у повному обсязі опікується громада, а недавно нам передали два службові позашляховики, про що раніше, будучи дільничним, я навіть не міг мріяти».

У Циркунах і справді громада ретельно готувалася до прийому поліцейських офіцерів. Тут зробили капітальний ремонт колишнього дільничного пункту, устаткували меблями.

Але як каже голова Циркунівської ОТГ Микола Сікаленко, меблі завезли хоч і цілком пристойні, але тимчасові.

«На прохання наших поліцейських ми зробили індивідуальні замовлення на виготовлення робочих столів, стільців, шаф тощо відповідно до побажань. Не стали закуповувати оргтехніку, хотілося, щоб хлопці самі визначили всі технічні параметри комп’ютерів, принтерів — одне слово, всього комплекту. Наповнюємо всім необхідним поліцейську станцію з урахуванням бачення самих офіцерів, якою вона має бути», — розповідає Микола Сікаленко. Він додає, що радий, як і вся громада, появі в селі нової служби, представники якої весь час перебуватимуть на підопічних територіях та оперативно вирішуватимуть усі професійні питання.

За словами голови ОТГ, коли підписували меморандум з Нацполіцією про участь у проєкті, громада зважувала всі нюанси — від придбання житла для офіцерів до забезпечення їхньої повноцінної діяльності. Разом з такими дрібницями, як канцелярське приладдя і складнішим — забезпеченням паливно-мастильними матеріалами.

«Із житлом для офіцерів у нас проблем не виникло, оскільки Павло Єна місцевий, має будинок, а Юрій Черкашин мешкає у північній Салтівці Харкова, що зовсім поряд з Циркунами. Йому до центру міста добиратися далі, ніж до свого нинішнього місця роботи», — каже Микола Сікаленко й запевняє, що всі проблеми громада розв’яже.

А ще він твердо переконаний у перспективності й ефективності реалізації проєкту на території їхньої ОТГ і вірить, що буде покінчено з нападами харківських гастролерів на навколишні дачі, грабунками на околицях села.

Усі справи важливі

За два перші тижні роботи поліцейські офіцери Циркунівської ОТГ прийняли та відреагували на десяток звернень громадян. Бувало, що люди приходили до поліцейської станції, аби подивитися, як обживаються хлопці на новому місці, познайомитися з Юрієм. А Павла тут добре знають, тож можуть просто поговорити про життя.

Поліцейські незалежно від того, з чим приходили люди, вислуховували кожного, давали поради, а за потреби відразу виїжджали на місце. У зверненнях, як це й ведеться в селі, йшлося про сімейні сварки, конфлікти із сусідами, п’яний бешкет. Усі ці проблеми офіцери не ділили на дрібні й важливі. А найбільше часу та зусиль займає профілактична робота з так званим обліковим елементом.

Осіб, що перебувають під домашнім чи адмінарештом, потребують адміннагляду, в господарстві Павла близько чотирьох десятків. Він закріплений за Тишками, а Юрій опікується Циркунами. Такий розподіл проведено відповідно до наказу №650, але поліцейські кажуть, що всі питання вони вирішують спільно, незалежно від території. Адже кожного підопічного, що перебуває на обліку, треба принаймні раз на тиждень відвідати, провести співбесіди, у разі потреби зібрати інформаційний матеріал і спрямувати його до суду.

Буває, що самими попередженнями та розмовами не обходиться. Нещодавно Юрій Черкашин, розглядаючи звернення про домашнє насильство, складав відповідний матеріал і направляв його до суду.

«До нас звернувся пенсіонер, син якого постійно погрожував батькові фізичною розправою, тобто чинив домашнє психологічне насильство, — розповідає Юрій. — Виїхав на місце, зробив оцінку ризиків, провів розмову із сином, що ніде не працює й веде аморальний спосіб життя, застеріг і направив матеріали до суду».

Навіть на перших порах у поліцейських офіцерів громади турбот, як кажуть, по саму зав’язку. Адже вони виконують обов’язки дільничного офіцера поліції, інспектора ювенальної превенції та патрульної поліції, а також разом із громадами вживають заходів для безпечного середовища. Проте Павла та Юрія це аж ніяк не лякає. На їхню думку, що більше проблем розв’язати на старті, то менше їх лишиться на подальшу роботу.

Тому й не лишають поза увагою жодного сигналу чи звернення. Перед нашою зустріччю до них звернулася жінка похилого віку, тітка Ольга, як її називають в селі.

«Син вибив двері, й тепер хата зовсім не зачиняється», — бідкалася бабуся.

Офіцери поспілкувалися з депутатом сільради Ніною Дальніковою. Вона пообіцяла знайти нові двері, а вже поліцейські зголосилися їх встановити самотужки.

«Так і нам, і тітці Ользі буде спокійніше», — кажуть Павло і Юрій. І з їхнього настрою стає цілком очевидно, що вони й справді зроблять усе можливе задля спокою й порядку в ОТГ, де вже стали своїми.

ПРЯМА МОВА

Валерій СОКУРЕНКО,

начальник Головного управління

Національної поліції

в Харківській області,

генерал поліції третього рангу:

— Головна мета поліції — створення в регіоні безпекового простору, в якому кожна людина почуватиметься захищеною. І в цьому аспекті для громадян на Харківщині успішно впроваджується принцип community policing, що передбачає постійну взаємодію з населенням. Цей принцип широко й ефективно працює в межах реалізації проєкту «Поліцейський офіцер громади», який створено для того, щоб кожний громадянин України навіть у найвіддаленіших куточках держави почувався захищеним.

На сьогодні в області працює 26 поліцейських офіцерів громади, які охоплюють 13 об’єднаних територіальних громад, де 380 тисяч населення. У перспективі — збільшення кількості офіцерів громади до 244 для охоплення всіх територіальних громад Харківщини з населенням 1,2 мільйона.

Нещодавно поліцейським офіцерам громади ми передали ключі від 26 службових автомобілів Renault Duster, які придбала Національна поліція України за підтримки міжнародних партнерів. Усіх офіцерів нового підрозділу забезпечено помповою рушницею, планшетним комп’ютером, бодікамерами, чековим термопринтером та іншими необхідними для роботи засобами, а кожна громада подбала про приміщення та оргтехніку для поліцейських.

Перед початком служби кожен із претендентів на посаду поліцейського офіцера громади пройшов ретельний добір та курс підготовки за участі українських та іноземних фахівців. Багаторівневий добір дав змогу забезпечити громади вмотивованими, відповідальними, відкритими та комунікабельними поліцейськими, які зможуть оперативно впливати на безпекову ситуацію на території громади. А найголовніше: поліцейськими, яким довірятимуть люди.

За даними Центру стратегічного розвитку територій, цей показник у Харківській області становить 49%, і за останній рік кількість громадян, що довіряють харківській поліції, збільшилася на 6%. Цей кредит довіри від населення регіону ми повинні повністю виправдати. В нас достатньо сил та засобів, щоб довести свою ефективність у забезпеченні належного правопорядку на Харківщині.