«Почалась уже друга зима повномасштабної війни росії проти України, і вона стане надскладною для нашої держави. Жодних ілюзій не маємо. російські терористи продовжать обстріли енергетичної інфраструктури. Їхня мета — заморозити Україну та вчинити черговий геноцид українського народу. Зробити те саме, що комуністичний режим робив 90 років тому, коли влаштував в Україні Голодомор.

Однак тепер ми не беззбройні, ми не одні, і не скоримося під ударами ворога. Попри постійні обстріли нашої енергосистеми, вона залишається цілісною. Заживлені всі регіони України, окрім Херсонщини. Наразі виробництво електроенергії в країні покриває 70% від потреб у споживанні, а 30% — дефіцит, який корегується обмеженнями споживання» — наголосив у своїй промові під час чергового засідання уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він нагадав, що обленерго — розподільчі компанії, які відповідальні за поставку електроенергії безпосередньо споживачам. Вони наразі визначають, за якими графіками чергувати це постачання.

Працює це наступним чином: «Укренерго» доводить до обл­енерго обсяги споживання, які можна поставити в той чи інший регіон від електростанцій. І вже обленерго визначають, кого вони вимкнуть, щоб дотримуватися встановлених лімітів. Наразі перед обленерго стоїть два завдання: не перевищувати надані НЕК «Укренерго» ліміти, адже саме через це доводиться застосовувати екстрені відключення; мінімізувати нерівномірне відключення споживачів. Мається на увазі, що недопустимо, аби в одних будинках світла не було по 20—30, а інколи 40 годин, тоді як інші залишаються зі світлом цілодобово. Це питання справедливості.

Так, ситуація складна, є дефіцит. Але при дефіциті в системі в 30%, витратах мережі та першочерговому заживленні критичної інфраструктури, для населення в кожній області залишається 50—60% на покриття потреб. Цього достатньо, щоб рівномірно розподілити навантаження вимушених відключень між усіма споживачами», — цитує слова очільника уряду департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Він попросив також місцеву владу долучитись до комунікації та пояснити людям, чому деякі будинки не відключають, з яких причин, з якими об’єктами критичної інфраструктури вони пов’язані.

Підтримка та ресурси

Денис Шмигаль назвав дві ключові умови покращення ситуації: потужна протиповітряна оборона, яка здатна захистити наше небо; швидкі ремонти пошкодженого енергетичного обладнання.

«Щодо ППО. За останній місяць є суттєвий прогрес. Насамперед завдяки постачанню сучасних західних систем. За лідерства Президента Володимира Зеленського постійно ведемо перемовини з нашими західними партнерами про збільшення цих поставок.

Щодо ремонтів та постачання додаткового енергообладнання. Нині у Європі практично немає країн, які б не допомагали нам у цьому напрямку. Днями приділено особливу увагу цьому питанню в розмові з міністрами закордонних справ Естонії, Латвії, Литви, Норвегії, Швеції, Фінляндії та Ісландії. Так, лише Литва передала нам 114 трансформаторів. Інші країни виділяють кошти та обладнання, аби допомогти Україні пережити зиму. Важливу підтримку надає не лише Європа, а й США, Канада та Японія», — підкреслив Прем’єр.

І зауважив: «Водночас потрібно розуміти, що виробництво, ремонт та встановлення нового енергообладнання — надзвичайно складний технологічний процес, який у мирний час міг займати багато місяців. Сьогоднішній час не мирний, а тому намагаємося місяці перетворити в тижні, а тижні — у дні. Тисячі енергетиків для цього працюють щодня та щоночі».

Денис Шмигаль розповів, що Україна входить у зиму, маючи 14 мільярдів кубічних метрів газу в сховищах і 1,3 мільйона тонн вугілля на складах.

«Цього ресурсу вистачить для того, аби стабільно пройти зиму. Це стосується не лише газу та вугілля, а й пального. В умовах збільшення імпорту дизельних та бензинових генераторів розуміємо, що попит на пальне може зрости. Але його дефіциту Міністерство економіки не передбачає. Уряд перебуває в постійному діалозі з мережами пального й уважно стежить за балансом імпорту та споживання. Імпорт в останні місяці становив 700 тисяч тонн щомісячно, і це дає змогу забезпечити потреби споживачів», — наголосив Прем’єр.

Говорив очільник уряду й про те, що минулого тижня за ініціативи Президента України по всій країні запрацювали пункти незламності. Майже тисячу з них відкрила Державна служба з надзвичайних ситуацій. У цих пунктах є світло, вода, тепло, зв’язок.

«Працюємо над тим, аби кожен такий пункт забезпечити старлінком. Наразі уряд веде перемовини про можливість купити нову велику партію із тисяч старлінків для України. Подібні пункти відкрив відповідальний бізнес: у магазинах, аптеках, відділеннях банків та на автозаправних станціях. Місцева влада також активно долучається до організації таких місць», — додав він.

Рішення уряду

Уряд звільнив від ПДВ та ввізного мита запчастини та комплектуючі для виготовлення електрогенераторів, а також засоби супутникового зв’язку до мережі інтернет (Starlink). Це зменшить їхню вартість і поліпшить доступ до них для якнайбільшої кількості людей та організацій.

«Спочатку уряд звільнив від мита та ПДВ імпорт генераторів та енергетичного обладнання. Це робить таку продукцію дешевшою приблизно на 25%. Тепер додатково звільнено запчастини для збирання генераторів та енергетичного обладнання від ПДВ та мита. Таким чином, і продукція, що виготовляється на внутрішньому ринку, стане приблизно на чверть дешевшою», — пояснили в Мінекономіки.

Кабмін перерозподілив субвенції в обсязі 20 мільйонів гривень для придбання Харківською обласною військовою адміністра­цією паливної деревини. Тож Харківщина отримала додаткові кошти на закупівлю та доставку безкоштовних дров мешканцям прифронтових територій. Перерозподіл коштів здійснено за рахунок невикористаної субвенції Сумської ОВА.

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій нагадали, що на початку жовтня уряд затвердив розподіл субвенції з держбюджету місцевим бюджетам в обсязі майже 563 мільйони гривень для забезпечення населення особливо небезпечних регіонів безоплатними дровами. Станом на кінець листопада Миколаївська та Херсонська обласні військові адміністрації, а також територіальні громади Харківської, Чернігівської, Дніпропетровської, Сумської та Донецької областей уклали всі договори з лісгоспами про закупівлю паливної деревини та розпочали доставку дров до населення прифронтових територій.