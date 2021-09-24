Курс України на членство в НАТО, принципи й стандарти Альянсу лежать в основі всіх керівних документів у галузі національної безпеки і оборони. Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу Єнсом Столтенбергом, яка відбулася у межах робочого візиту глави держави до Нью-Йорка, де триває 76-та сесія Генасамблеї ООН.

Співпраця задля зміцнення обороноздатності

Володимир Зеленський подякував очільникові НАТО за незмінну підтримку України, відзначивши важливість участі представника Альянсу в саміті «Кримської платформи», який відбувся у Києві в серпні цього року. Під час зустрічей з міжнародними партнерами України, які відбулися у межах візиту, Володимир Зеленський звертається до них із проханням сприяти звільненню 450 українських громадян, яких незаконно утримують на тимчасово не підконтрольних територіях і Росії. Із таким закликом Президент звернувся й до Єнса Столтенберга.

Він розповів, що за останні два роки Україна фактично завершила формування нової цілісної системи національної безпеки, яка повністю побудована на стандартах країн Альянсу. Володимир Зеленський поінформував Єнса Столтенберга про перебіг виконання нашою країною річних національних програм під егідою комісії «Україна — НАТО». Він висловив сподівання, що країни — члени НАТО зможуть визначити для України вичерпний перелік реформ, відповідні критерії, виконання яких дасть нашій країні змогу перейти до наступного етапу інтеграції з Альянсом.

Під час обговорення спільних зусиль з посилення безпеки в Чорноморському регіоні Президент наголосив, наскільки важливе збільшення присутності флотів країн НАТО в Чорному морі, а також взаємодії держав Чорноморського узбережжя. Володимир Зеленський зазначив, що Україна готова активно долучатися до відповідних спільних дій з Альянсом, висловив зацікавленість у розширенні кількості спільних навчань.

Президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час зустрічі у Нью-Йорку поговорили про ситуацію на сході України, «Північний потік-2» та зміцнення стратегічного партнерства між двома країнами, повідомляє прес-служба ОПУ. Політики обговорили перші підсумки запровадження угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між Україною і Великою Британією.

«За неповний рік чинності угоди маємо конкретні результати українсько-британської взаємодії в багатьох галузях», — наголосив Володимир Зеленський, додавши, що двосторонній товарообіг у першому півріччі цього року зріс на понад 70%.

Володимир Зеленський і Борис Джонсон обмінялися думками про безпекову ситуацію на сході й навколо України, зокрема в Чорноморсько-Азовському регіоні. Глава держави подякував за незмінну підтримку Великої Британії територіальної цілісності України та свободи судноплавства в регіоні.

Під час зустрічі йшлося і про подальшу взаємодію з Великою Британією щодо розвитку оборонних спроможностей України та зміцнення українського флоту. Сторони обговорили взаємодію у галузі енергетики, зокрема атомної, і виклики для європейського регіону у зв’язку з реалізацією проєкту «Північний потік-2». Президент України наголосив, що цей проєкт — геополітична зброя Росії. Співрозмовники обговорили подальші заходи політичного діалогу на найвищому рівні, зокрема проведення інавгураційного засідання Діалогу стратегічного партнерства.

Новітні технології для системи електронного голосування

Україна зацікавлена в розширенні присутності корпорації Microsoft, що могло б сприяти цифровій трансформації нашої країни. Про це Володимир Зеленський повідомив президента корпорації Microsoft Бреда Сміта, з яким зустрівся у Нью-Йорку. Глава держави поінформував про здобутки України у впровадженні цифровізації та перспективи розвитку національного ринку ІТ. Було зазначено, що в нашій країні створюють один з найкращих податкових і правових режимів для IT-компаній.

Співрозмовники обговорили шляхи поглиблення співпраці з корпорацією Microsoft та реалізації спільних проєктів. Окрему увагу під час зустрічі було приділено побудові інфраструктури для хмарних сервісів в Україні.

«Ми будуємо цифрову державу, і нам надзвичайно важливо, щоб дані українців зберігалися на хмарних сервісах на території України», — зазначив Президент. Він запросив компанію Microsoft розглянути можливості для створення інфраструктури дата-центру Azure в нашій країні.

Володимир Зеленський і Бред Сміт обговорили залучення компанії Microsoft до розроблення системи електронного голосування на виборах, продуктів з використанням технологій штучного інтелекту. Сторони зачепили питання налагодження взаємодії в галузі розроблення антикорупційних програм для органів державної влади в Україні, протидії дезінформації та кібербезпеки.