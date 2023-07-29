У День медичного працівника Президент Володимир Зеленський здійснив робочі поїздки до Одеської, Миколаївської та Дніпропетровської областей, де відвідав місцеві медичні заклади.

Перебуваючи на Одещині, глава держави ознайомився з роботою реабілітаційних відділень, де захисники України проходять програми фізичної реабілітації та відновлення. В одному з таких закладів Одеси створено сучасне відділення для військовослужбовців на 30 ліжок, що вже дає змогу українським воїнам проходити відновлювальне лікування, повідомляє пресслужба ОПУ. Володимир Зеленський поспілкувався із захисниками, які перебувають на реабілітації в закладі, побажав їм здоров’я та якнайшвидшого відновлення.

Інший медично­реабілітаційний центр було капітально відремонтовано і переоснащено. Президентові розповіли, що в цьому закладі проводять комплексну медичну реабілітацію постраждалих від вибухів, обстрілів, бомбардувань військових і цивільних поранених, відновлення їхнього фізичного та психологічного стану. Фахівці центру постійно навчаються та переймають європейський досвід проведення комплексної медичної реабілітації у стаціонарних умовах.

Глава держави поспілкувався з медичними працівниками з різних куточків України та від імені всього українського народу привітав їх із професійним святом.

«Сьогодні ми в різних містах нашої країни вітаємо лікарів, військових і цивільних. Ми вдячні вам за допомогу, яку ви надаєте нашим військовим і цивільному населенню», — наголосив Володимир Зеленський. Він подякував медикам за їхню самовіддану працю, досвід та професіоналізм і вручив державні нагороди військовим і цивільним медичним працівникам.

Під час відвідин Одеси Володимир Зеленський оглянув руйнування Спасо­Преображенського кафедрального собору, завдані внаслідок нещодавнього масованого російського обстрілу цивільної інфраструктури та історичного центру міста. Главі держави розповіли про масштаб руйнувань храму та його поточний стан. Президента поінформували, що нині фахівці мають визначити можливості відновлення споруди. Готовність долучитися до відбудови Спасо­Преображенського собору виявили іноземні партнери.

Того самого дня Президент відвідав медичні заклади Миколаївської області, зокрема в Миколаєві й Очакові. У хірургічному відділенні лікарні в обласному центрі глава держави поспілкувався з дітьми, які лікуються після мінно­вибухових травм, яких вони зазнали під час обстрілів регіону.

Вітаючи медиків лікарні із професійним святом, Володимир Зеленський зазначив, що держава має ще більше їх цінувати і поліпшувати умови їхньої важливої праці.

«Знаю, в яких безпекових умовах ви працюєте. Хочу подякувати вам за велику роботу, за те, що повертаєте до життя дітей, зокрема з інших регіонів, які є нашим майбутнім», — сказав Володимир Зеленський. Він вручив державні нагороди військовим і цивільним. Зокрема, військові медики отримали від Президента ордени «За мужність» III ступеня та Данила Галицького.

В Очакові глава держави відвідав стабілізаційний медичний пункт, де отримують допомогу захисники України, поранені на передовій. Президент ознайомився з медичною технікою та роботою лікарсько­сестринської бригади. Він оглянув обладнання палат, стоматологічний кабінет, лабораторію та хірургічне відділення медпункту. Володимир Зеленський вручив військовим медикам ордени «За мужність» III ступеня, орден Данила Галицького, медалі «За військову службу Україні» та «За врятоване життя».

Медичний заклад, де лікуються українські захисники, Президент відвідав також у Дніпропетровській області. Глава держави зустрівся з лікарями та привітав їх із професійним святом.

«Дякуємо за порятунок наших хлопців і дівчат. За те, що ви віддаєте весь свій час і сили для повернення здоров’я нашим бійцям. Дуже шануємо вас і пишаємося, що в нас є такі лікарі», — зазначив Президент. Він побажав медикам і всім українцям насамперед перемоги.

«Ви такі самі герої, як і військові. Бажаю здоров’я вам і вашим сім’ям», — додав Володимир Зеленський. Він вручив медичним працівникам державні нагороди та відзнаки.