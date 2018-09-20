Підтримка стабільності економіки й виконання стратегії зменшення боргів, зокрема в контексті співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, — ключові орієнтири роботи уряду на найближчу перспективу, про що нагадав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.
Засідання розпочалося з ушанування хвилиною мовчання Урядової уповноваженої з питань прав осіб з інвалідністю Раїси Панасюк. Глава уряду зазначив, що пам’ять про Раїсу Василівну — мужню жінку, людину великого серця і щирої душі завжди буде в серцях тисяч людей, яким вона допомогла.
Повертаючись до порядку денного роботи, Прем’єр-міністр повідомив, що, згідно з оновленими даними Держстату, зростання ВВП у другому кварталі становить 3,8%. «У людей більше роботи, ми більше виробляємо послуг, — сказав Володимир Гройсман. — Економіка зростає 10 кварталів поспіль. Але поки що люди не дуже відчувають економічне зростання. Тож завдання — утримувати і примножувати його. Адже мета уряду — підвищити до кінця року середню заробітну плату до рівня 10 тисяч гривень».
І в цьому контексті важливості набуває питання розвитку секторів економіки, які насправді мають потенціал, зокрема агропромислового комплексу, та підготовка для них справді кваліфікованих кадрів, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
Тож обговоренню цих питань і було присвячене засідання уряду.
Для перевезення врожаю бракує вагонів
З першого питання щодо розвитку програм підтримки уряду для аграріїв доповідав виконувач обов’язків міністра аграрної політики та продовольства Максим Мартинюк. Так, у січні — вересні цього року надходження від проведення земельних аукціонів в Україні становили 128 мільйонів гривень. «За весь минулий рік було 117 мільйонів. Тобто ми за 9 місяців виконали торішній показник. Середня орендна ставка за торішніми підсумками проведення аукціонів була 14,7%, цього року — 18,7%. Нарешті нам вдалося запустити електронні аукціони на землю, перші десять лотів висять уже на майданчику СЕТАМ. Сподіваємося, найближчим часом аукціони стартують у системі ProZorro», — сказав посадовець.
Своєю чергою, Прем’єр зазначив, що всі земельні аукціони в Україні мають відбуватися на електронних майданчиках, щоб припинити тіньові схеми із землею. «Добре, що ви запускаєте, але охоплення має бути стовідсотковим», — вимагає глава уряду. Він також висунув вимогу до Міністерства екології та природних ресурсів негайно доопрацювати постанову про впровадження електронних аукціонів на користування надрами.
Максим Мартинюк також зауважив, що цього року планується зібрати 63 мільйони тонн зернових, 42 мільйони з яких буде експортовано. А ще розпочалася осіння посівна, й аграрії нині вже отримали близько 70% необхідних їм добрив. Проте є й проблеми. Зокрема, агропромисловому комплексу вкрай бракує вагонів для перевезення зібраного врожаю та добрив.
Тому Прем’єр доручив новоствореній наглядовій раді й правлінню Укрзалізниці провести зустріч з профільними промисловими асоціаціями щодо розв’язання проблеми дефіциту вагонів, про результати якої відзвітувати перед урядом.
Очільник Кабміну також наполягає на підвищенні ефективності програм підтримки фермерів, які стартували цього року в межах урядової політики підтримки й нарощування агровиробництва. Він наголосив, що фермери мають стати головними набувачами ресурсів, а для цього слід викорінити бюрократію, особливо на місцях.
Поєднають навчання із практикою
А міністр освіти і науки Лілія Гриневич презентувала Концепцію підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти. Документ передбачає модернізацію освітніх програм відповідно до потреб вітчизняного ринку праці, підвищення якості підготовки фахівців відповідно до цих програм, посилення ролі впливу роботодавців на освіту, підвищення мотивації для навчання серед учнів і студентів, зростання рівня зайнятості молоді, скорочення адаптаційного періоду випускників на роботі й підвищення їх конкурентоздатності.
Уряд схвалив презентовану концепцію, а Прем’єр доручив упродовж місяця розробити рішення уряду про запровадження пілотного проекту її реалізації на всій території країни. Схвалено й рішення про утворення експертної групи з питань мовної політики. А також затверджено порядок реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, й рішення щодо підписання угоди з урядом Східної Республіки Уругвай про взаємне скасування візових вимог.