Аналітичний відділ Асоціації виробників молока (АВМ) повідомляє: експорт вітчизняної молочної продукції за першу половину нинішнього року знизився на чверть порівняно з тим самим періодом торік, до 116,2 млн доларів США. Водночас імпорт в Україну аналогічної продукції зріс аж на 160% і перевалив за 140 млн доларів. Відповідно, негативне торгівельне сальдо за цією групою товарів зросло на понад 24 млн.

Експерти галузі перелічують види продукції, експорт яких впав найбільше. Це згущене молоко та вершки (на 36%) та вершкове масло – аж на 43%, і це при тому, що донедавна ми пишалися зростанням експорту цього виду продукції! Тож, коли весь експорт за півроку впав десь на 39 млн доларів, то частка масла та згущеного молока у цьому падінні виявилася найбільшою – на 36,7 млн.

Також зауважимо, що основними покупцями цих видів товарів є країни, які не можна назвати флагманами економічного розвитку. Так, найбільше нашого масла купують Азербайджан, Молдова, Грузія, Казахстан та Вірменія. Що ж стосується сухого та згущеного молока, то до того самого переліку додається ще Ізраїль – і все.

Не такого значного, та все ж падіння зазнала і наша торгівля рештою молочних продуктів. Так молока і не згущених вершків продали за кордон менше на 22,8%, молочнокислих виробів – на 22,3%, сирів – на 17%.

Незначне, майже непомітне нарощування на загальному негативному тлі показала лише молочна сироватка (+0,3%), дещо більший приріст дало морозиво – 6,1%. Найбільше зріс експорт казеїну (14,2%), а через його високу вартість він же дав і дохід 18,8 млн доларів, хоч якийсь привід для радощів молочарям.

Натомість імпорт молочної продукції в Україну наростає просто шаленими темпами. Так, імпорт вершкового масла у вартісному виразі зріс на 670%, до 26,4 млн за півроку.

Імпорт сиру зріс не так стрімко, на 129%, зате у вартісному вимірі є рекордсменом понад 90 млн доларів. Везуть його найбільше із Польщі, Нідерландів, Німеччини, Франції та Італії, тоді як масло – з тих самих країн за виключенням Франції.

І

це ще не все – майже на 400% зріс імпорт молока, лише трохи менше, 375% – казеїну. Зростання імпорту інших молочних продуктів виражається коли не тризначними, то двозначними цифрами. При цьому основні країни – експортери молочної продукції на наш ринок є нетто-експортерами – тобто, вони лише вивозять продукцію до нас, а нашої не купують зовсім.

Аналітики зауважують – до традиційних причин падіння українського експорту, як-от дефіцит молока та падіння світових цін на масло, додалися ще й нові, так би мовити, віяння часу. Падіння глобальної торгівлі внаслідок карантинних обмежень спричинило тотальне взаємне зниження ввізного мита між європейськими країнами за умовами угоди про зону вільної торгівлі.

Але заковика у тому, що Україна через це опинилася у невигідному становищі – вона мусила знизити ввізне мито для імпортних товарів, натомість українського експорту в інші країни це зниження чомусь не зачепило, бо експортні квоти для нас ніхто не подумав переглянути. Тому виробники молока закликають владу вжити заходів щодо захисту національного виробника.