Упровадження сучасної системи «Е-ветеран» і надання державних онлайн-послуг та сервісів істотно спростить доступ цієї категорії громадян до них. Тобто розв’яже значну частину проблем людей. Про це йшлося під час обговорення проєкту з реінтеграції ветеранів.
Міжнародна організація з міграції (МОМ) презентувала підсумки опитування щодо соціально-демографічних і соціально-економічних характеристик ветеранів та їхніх сімей. У респондентів запитували, чи намагалися вони отримати державні послуги або допомогу для себе або своїх сімей, коли потребували цього. В Україні 71% респондентів повідомили, що не змогли отримати хоч один з видів послуг або допомоги.
«Досить показова в дослідженні теза незадоволення ветеранів отриманням послуг і наданням сервісів державою. Це вкотре підтверджує необхідність вилучення суб’єктивного людського чинника в комунікації між державою і ветераном, а саме: запровадження онлайн-системи надання сервісів і послуг «Е-ветеран», над чим ми зараз активно працюємо», — констатувала міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда.
Експерти працювали впродовж липня — жовтня 2019 року в межах проєкту з реінтеграції ветеранів, що впроваджує МОМ за підтримки Європейського Союзу, повідомляє пресслужба відомства. Було опитано 2530 респондентів разом із ветеранами та членами їхніх родин у Києві та Київській, Дніпропетровській і Львівській областях, де ветеранів найбільше. Але тенденція характерна для усіх регіонів України.
«Дослідження підтверджує, що рухаємося у правильному напрямі в тих результатах, яких ми досягли за перші шість місяців роботи. А деякі важливі підсумки дають нам змогу коригувати наші тактичні завдання», — зазначила урядовець.
Мінветеранів працює над розширенням класифікатора професій для перекваліфікації ветеранів. «Уся наша команда і партнери дотримуються принципу: нічого для вас без вас. І без такого дослідження, без розуміння проблематики знизу догори ми не зможемо впровадити будь-якої ветеранської політики», — наголосила Оксана Коляда.
Опитування понад 1700 респондентів виявило, що серед осіб, які працювали до військової служби за наймом, лише 68% вдалося зберегти свої місце роботи й посади. Понад третина ветеранів виявили зацікавлення щодо започаткування власного бізнесу.
«Для нас надзвичайно важлива тема перекваліфікації. Міністерство працює над внесенням до класифікатора професій багатьох різних професій, які актуальні в сьогоденні. По суті, Мінветеранів, маючи державну бюджетну програму професійної адаптації, отримає більше можливостей для перекваліфікації наших ветеранів для подальшої їх реалізації в трудовій діяльності», — заявила міністр.
Вона повідомила, що наприкінці березня в Києві проходитиме ветеранський бізнес-форум із залученням самих ветеранів, потенційних інвесторів, у межах якого відбудеться ярмарок вакансій для ветеранів.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»