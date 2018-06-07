Книжковий фестиваль поєднав знакові заходи, що одночасно відбувалися наприкінці травня у столиці. В арт-просторі «Майстер-класу» в оточенні 15 живописних робіт Олександра Дубовика кінофестиваль «Молодість» презентував його книжку-альбом «Чорно-біле кіно». Галерея на четвертому поверсі перетворилася на храм сучасного мистецтва. До 15 червня глядач має змогу зчитати палімпсести його «Букетів» і «Діалогів». На графічному автопортреті 1962 року митець, якого мистецтвознавець Ольга Петрова вважає енциклопедистом, наче вдивляється в себе — тепер уже легенду сучасного українського живопису. Лауреат Шевченківської премії Тетяна Кара-Васильєва назвала його «інтелігентом кисті і філософом пера».

«Найбільше радує, що мене вихваляють жінки, — усміхався 87-річний метр. — Люблю чорно-біле кіно з його драматизмом. З цього постала моя нова книжка». Меценат Євген Уткін, який відкривав презентацію, розмірковував: «Це роботи екстракласу великого митця. Ми інвестуємо в культуру, що змінює світ на краще. Культура залежить і від однієї людини, яка розбудовує творчий простір». Зазначу, що технологічні розробки компанії Євгена Уткіна сприяють могутності нашої армії: «Коли в Росії все розвалиться, ми поїдемо у наш Крим і на нашу Кубань — я з Кубані».

Білі зображення і тексти на 221 чорній сторінці книжки-альбому Олександра Дубовика «Чорно-біле кіно» стали помітним явищем книжкового дизайну для поціновувачів графіки й письменства.

«Книжковий Арсенал» став інтелектуальним святом читачів з усіма дотичними до видань, зокрема ілюстраторів, дизайнерів, промоутерів. 150 видавництв, 200 українських та 100 закордонних письменників із 31 країни. І 500 заходів. Спеціальний гість — Братиславський книжковий фестиваль BraK. Фокус-тема: «Проект майбутнього» про мрії людства і місце людини у світовому демократичному порядку з гібридними викликами сьогодення. Фахівці розмірковували, як протистояти дегуманізації технологій. На фестивалі діяла інтелектуальна платформа, а також були благодійні, перформативні проекти, виставки і кінопокази, зокрема з фрагментами «Технополісу» (1927) Ф. Ланга, де передбачено засилля хмарочосів, авто і поклоніння населення різним гуру. «Нові часи» (1936) Ч. Чапліна смішили і жахали абсурдом антилюдського конвеєра і технологізмом побуту. Привертали увагу листи-інсталяції з текстами пісень на понад 300-річній стіні Арсеналу.

Проект «Разом — за природу» зазначав, що куплену книжку буде відшкодовано висадженим деревом у Карпатах. Підрахунок вели покупці. На електронному стенді о 16 годині 2 червня з’явилася цифра 23 тисячі, а свято книжки тривало аж до вечора 3 червня.

Щедро була представлена література від культурних фундацій — австрійської, грецької, чеської, ізраїльської, італійської та інших країн. США з 2000 року посприяли більш як 100 перекладам американських авторів українською. Угорський стенд пропонував під однією обкладинкою Тараса Шевченка угорською і Шандора Петефі українською. Найбільш представницьким став німецький стенд за участю Франкфуртського книжкового ярмарку. Він організував віртуальну інсталяцію Кафкіанського «Перевтілення» героя в комаху, найкрасивіші виставкові каталоги 2017-го і нагородив переможців «Найкращого книжкового дизайну-2018».

Деякі читачі не поспішали купувати вподобану книжку, бо її можна було придбати за іншою ціною. Приміром, захопливий роман братів Капранових «Забудь-річка», який увійшов у шорт-лист ВВС, продавали і за 140, і за 100 і за 50 гривень. Найдорожчою виявилася антикварна пропозиція «Букініста на Печерську», видана 1888 року вагою 10 кг. Компіляції «Пандектів» і «Тантикона» преподобного Никона Чорногорця, який жив в ХІ столітті, коштували 90 тисяч гривень.

Часто потрапляли в поле зору книжки Василя Шкляра, як-от четверте видання «Чорний Ворон. Залишенець» (2018). В Україні великий попит на історичну літературу. Багато нових художніх творів продовжують літературний концепт та ідеологію «Чорного Ворона». Їхнє гасло: «Свобода слова проти страху і приниження».

А ось для пенсіонерки, яка опинилася поруч у кав’ярні, найцікавішою презентацією була за участю Патріарха Київського і Всієї Руси-України Філарета. Привід — книжка В’ячеслава Кириленка «Три розмови про Україну». Їй запали в душу слова: «Держава без релігії не відбудеться. В основі держави — духовність». А її 9-річній онучці Алісі (може, тій самій?) сподобався майстер-клас: «Я фломастером зробила ілюстрацію, але хтось украв малюнок».

Тож інтерес до «Книжкового Арсеналу» різних поколінь та представників різних верств зростає.

Георгій-Григорій ПИЛИПЕНКО

для «Урядового кур’єра»