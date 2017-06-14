У Республіці Хорватія Прем’єр-міністр Володимир Гройсман перебував з офіційним візитом дві доби. Цього часу йому вистачило на зустрічі з Президентом Хорватії Коліндою Грабар-Китарович, Прем’єр-міністром Андреєм Пленковичем, головою Хорватського Сабору Горданом Яндроковичем. Усі домовленості вилилися в результат під час Українсько-хорватського бізнес-форуму.

А підписи під документами ставили в Загребі після переговорів прем’єр-міністрів. Зокрема, це меморандум між Міністерством молоді і спорту України та Міністерством з питань демографії, сім’ї, молоді і соціальної політики Республіки Хорватія про співробітництво у молодіжній сфері та план взаємодії українсько-хорватської робочої групи з питань співробітництва на 2017 рік. Цю робочу групу створено за ініціативи керівників урядів. Її мета — вирішення питань, пов’язаних з реінтеграцією територій.

«Досвід Хорватії дуже важливий для нас, і ми задоволені, що таку групу створено і вона вже розпочала роботу», — зазначив Володимир Гройсман. Його хорватський колега Андрей Пленкович наголосив, що Хорватія підтримує Україну в контексті протистояння російській агресії, не визнає незаконної анексії Криму і прагне поділитися з Києвом досвідом мирної реінтеграції тимчасово окупованих територій. Він переконаний: новостворена робоча група напрацює механізми врегулювання ситуації, що склалася на окупованих територіях, в контексті виконання мінських угод і в межах роботи нормандського формату. «Разом з європейськими партнерами працюємо над реалізацією мирної реінтеграції і бажаємо Україні швидко досягти цієї мети», — наголосив Андрей Пленкович.

Для співробітництва є чіткий план

План взаємодії визначає пріоритетними завданнями на 2017 рік вивчення досвіду хорватської сторони з питань реінтеграції окупованих територій та повернення біженців, відновлення довіри населення та відбудови інфраструктури, залучення міжнародної допомоги, соціального забезпечення на реінтегрованих територіях. План створено, щоб чітко формалізувати подальші спільні дії Українсько-хорватської робочої групи щодо організації візитів в Україну хорватських високопосадовців та проведення наступного засідання групи. Його заплановано на осінь цього року в Києві, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Меморандум про молодіжне співробітництво укладено на три роки. Він передбачає стимулювання розвитку дружніх зв’язків між молодіжними громадськими організаціями країн і встановлює основні форми співпраці в реалізації молодіжної політики. Після підписання Володимир Гройсман подякував хорватському колезі за політичну підтримку Києва, постійну гуманітарну допомогу українським воїнам і організацію оздоровлення українських дітей з лінії зіткнення.

У ході переговорів з Андреєм Пленковичем наш глава уряду говорив, що Україна в межах диверсифікації поставок природного газу та з метою налагодження нових форм співпраці в енергетичній сфері з країнами Євросоюзу готова долучитися до проекту формування нового газового коридору Хорватія — Угорщина — Україна. Він передбачає використання потужностей LNG-термінала на хорватському узбережжі. «Ми зацікавлені у створенні газового коридору Хорватія — Угорщина — Україна і робитимемо все, щоб цей проект наблизився до повноцінної реалізації. Ми зацікавлені в такому постачанні газу в Україну», — сказав Прем’єр.

Проект входить до пакета ініціатив Президента Хорватії Колінди Грабар-Китарович з формування Центральноєвропейської вертикалі співпраці Адріатика — Балтика — Чорне море й передбачає не тільки організацію поставок палива, а й можливе об’єднання газотранспортних систем трьох країн.

Під час спілкування з представниками ЗМІ йшлося про високий рівень двостороннього політичного діалогу. Прем’єри пообіцяли вживати спільних заходів для поглиблення й розширення співпраці за різними напрямами. Передовсім це військово-технічна сфера, енергетика, торговельно-економічні зв’язки, туризм і культурно-гуманітарна галузь.

Прем’єр Хорватії висловив готовність підтримувати Україну на євроінтеграційному шляху. А Володимир Гройсман наголосив, що Україна спільно з європейськими партнерами і далі обстоюватиме демократичні цінності. «Учора був День Росії. Я побажав би Росії дві речі: звільнити Україну від своїх військ і бойовиків і стати по-справжньому демократичною державою. Розумію, що ці питання зараз для Росії не пріоритетні. Та Україна — абсолютно мирна країна, і ми готові й далі захищати мир і свободу і в солідарності з усім світом обстоювати ці цінності», — означив позицію глава уряду.

Експорт може бути значно більшим

Під час 12-го українсько-хорватського ділового форуму Прем’єр назвав перспективними для розвитку, з огляду на бізнес-співпрацю, агросектор, металургію, фармацевтику, машинобудування, енергетику, туризм, будівництво. Київ запрошує хорватські компанії брати участь у державних інфраструктурних програмах, проектах військово-технічної співпраці. Крім цього, Україна зацікавлена у збільшенні числа хорватських туристів і готова розвивати туристські потоки в обох напрямках.

До речі, вранці у вівторок торговий представник України Наталія Микольська написала на своїй сторінці у Facebook, що українська делегація обговорюватиме з керівництвом Хорватії та з її представниками бізнесу шляхи збільшення українського експорту й залучення інвестицій в експортні виробництва. Посадовець назвала хорватський ринок одним із найперспективніших для українського експорту у зв’язку з дією зони вільної торгівлі між Україною і ЄС.

Так, у січні — березні торговий обіг між країнами становив 12,32 мільйона доларів. З них обсяг українського експорту сягнув 7,05 мільйона доларів. Позитивно вплине на показники й ратифікація 17 травня Верховною Радою угоди між урядами України та Хорватії про активізацію економічного співробітництва. Документ працює на створення сприятливих умов для здійснення торгівлі між суб’єктами господарювання шляхом налагодження контактів між діловими колами. Це сприятиме участі у виставках, ярмарках, організації ділових заходів, семінарів, симпозіумів і конференцій.

В інтерв’ю хорватському виданню Jutarnji list Володимир Гройсман повідомив, що Україна вивчатиме хорватський досвід набуття членства в НАТО і Євросоюзі, оскільки умови для Загреба були суворішими, ніж для інших країн Східної Європи. «Для вступу в ЄС Хорватії довелося виконати набагато суворіші критерії й вимоги Брюсселя, ніж її попередникам, — сказав він. — Не думаю, що Євросоюз буде поблажливішим до України, радше навпаки. Саме Хорватія може допомогти нам більше, ніж будь-хто інший».

Потім він додав, що Україна і сама наполегливо працює над виконанням європейських домашніх завдань, проводячи реформи в усіх сферах життя, адаптуючи законодавство до стандартів ЄС, розгортаючи боротьбу з корупцією.

Того самого дня Володимир Гройсман вшанував пам’ять жертв хорватської війни за незалежність. З Прем’єром Хорватії він відвідав центральний цвинтар «Мірогой», де поховано визначних діячів хорватського народу, і поклав вінок до пам’ятника «Голос хорватської жертви — Стіна болю».