Україна й Молдова лібералізували авіаційне та автомобільне сполучення, а також домовилися синхронізувати роботу енергосистем двох країн з європейською енергосистемою ENTSO-E. Відповідних домовленостей досягнуто під час зустрічі пем’єр-міністрів двох сусідніх держав Володимира Гройсмана й Павла Філіпа.
Прем’єри погодилися, що енергетична та економічна складова співпраці має суттєвий потенціал для зростання. Так, обсяг взаємної торгівлі вже зараз досяг 884 мільйонів доларів. А в осяжному майбутньому може й перевищити мільярдну позначку.
«Багато питань потребують нашого спільного рішення, і наші двосторонні контакти сприяють взаємному прогресу. Ми просуваємося у розв’язанні проблем і впевнено дивимося у майбутнє», — вважає Володимир Гройсман.
«Думаю, що ваша пропозиція досягти товарообігу в один мільярд доларів щороку цілком реальна. У нас є потенціал досягти й більших показників. Ми з Україною сусіди», — висловив зустрічне сподівання Павел Філіп. Тому є всі підстави для оптимізму.
Під час перемовин сторони обговорили широкий спектр дорожньої карти співпраці й домовилися про участь України у саміті ГУАМ, який відбудеться в Кишиневі у червні цього року, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.
У присутності Володимира Гройсмана й Павла Філіпа підписано Угоду про повітряне сполучення, Протокол про внесення змін до Угоди про міжнародне автомобільне сполучення від 20 березня 1993 р. і Меморандум про синхронізацію робіт енергосистем України та Молдови з енергосистемою Європи ENTSO-E.
Докладніше про енергетичну складову повідомляє прес-служба Міненерговугілля. Меморандум про співпрацю між профільними міністерствами двох країн та про спільні дії, спрямовані на забезпечення євроінтеграційних процесів з досягнення можливості синхронної роботи енергосистем України та Республіки Молдова з ENTSO-E, підписали у Києві міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик і Державний секретар Міністерства економіки та інфраструктури Республіки Молдова Віталіє Юрку.
Документ чітко фіксує підтримку обома країнами загального принципу про спільну інтеграцію енергосистем держав у європейське об’єднання енергосистем ENTSO-E та підтверджує спільну зацікавленість у реалізації зусиль, спрямованих на забезпечення можливості синхронної роботи об’єднаної енергосистеми України та Республіки Молдова (як єдиний блок регулювання) з енергосистемою континентальної Європи.
Сторони також домовились про узгоджене просування своїх інтересів у питанні забезпечення можливості спільної синхронної роботи своїх енергосистем з ENTSO-E у взаємовідносинах із міжнародними партнерами та міжнародними фінансовими інституціями. Меморандум передбачає створення спільного колегіального органу — Координаційної ради, до складу якої, окрім представників міністерств, обов’язково увійдуть фахівці компаній — системних операторів обох держав — ДП НЕК «Укренерго» — NPC Ukrenergo та ДП «Молделектрика».
Координаційна рада матиме щорічні плани роботи та узгоджуватиме черговість і терміни реалізації інфраструктурних проектів обох держав з точки зору забезпечення стійких режимів роботи кожної енергосистеми і контрольного блоку енергосистем держав у цілому та дотримання принципу забезпечення синхронного об’єднання.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»