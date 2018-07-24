Минулої суботи відбулась урочиста церемонія закриття 9-го Одеського міжнародного кінофестивалю. Дев’ять днів ОМКФ-2018 проминули в шаленому темпі: цілоденні й значною мірою ексклюзивні покази кінострічок, творчі та виробничі зустрічі, світські вечірки. І ось нарешті завершальний захід.

«Ми могли насолодитися подією, яка свідчить про те, що Україна перебуває в європейському та світовому культурному контексті, мислить і розвивається, — заявив зі сцени Одеської опери міністр культури України Євген Нищук. Професійний акторський досвід дав змогу цьому почесному гостеві фестивалю впевнено додати: — Розумію, що дуже багато відбувається не у світлі софітів, а за лаштунками, тому хотів би подякувати всій команді за плідну роботу».

До речі, ця команда, як зазначила президент ОМКФ Вікторія Тігіпко, складалася з понад 300 професіоналів і 200 волонтерів. Одеський кінофестиваль найбільший у Східній Європі (близько 150 тисяч переглядів щорічно), тому він має для держави не лише культурне, а й економічне значення. Підрахунки цього року ще не завершено, але торік цей захід залучив до бюджету міста, області та країни майже 750 мільйонів гривень. Що ж стосується найближчих планів…

«Гості нашого фестивалю приї­жджають в Україну знімати кіно, — розповіла Вікторія Тігіпко. — Режисер Даріуш Яблонські вже цієї осені почне знімати фільм в Одесі — 30 знімальних днів. Це дасть мільйон євро бюджету міста і, звичайно, матиме економічний ефект для країни».

Про бажання більше співпрацювати з Україною та знімати тут говорила і Дар’я Жук, режисер білоруського фільму «Кришталь», який завоював Гран-прі ОМКФ-2018. Вона юною переїхала у США й поєднує роботу на американському телебаченні з продюсуванням власних фестивальних фільмів.

«Ми сусіди з Україною, але в галузі кінематографа ви пішли набагато далі, нам є чого повчитися», — зізналася режисер. У компліментах ОМКФ розсипалася і зоряна гостя уславлена британська акторка Жаклін Біссет. Отримавши «Золотого Дюка» (місцевий аналог Оскара) за внесок у кінематограф, вона зізналася, що мріяла повернутися в Одесу вже як член журі. «Адже те, що мені вручили цю нагороду, ще не означає, що мене відправили на пенсію?» — пожартувала актриса.

І трохи про оцінки цьогорічного журі. Найкращим фільмом ОМКФ-2018 у міжнародній програмі, на думку професіоналів, став «Жаль» грецького режисера Бабіса Макрідіса, його відзначили і за найкращу режисуру. Спеціальним дипломом журі відзначило стрічку «Поророка» Конс­тантина Попеску, а за кращу акторську роботу нагородили Віктора Полстера з бельгійської «Дівчини», герой якого трансформується в дівчину-балерину.

Можуть похвалитися успіхами і представники вітчизняної кіногалузі.

Дипломи ФІПРЕССІ завоювали «Дельта» (режисер Олександр Течинський) та короткометражка «Магнітна буря» Ігоря Ганського. «Дельту» (історію життя простих людей у дельті Дунаю) журі визнало найкращою стрічкою національної програми, а серед короткометражок віддало першість «В радості, і тільки в радості» Марини Рощиної (головна героїня — молоденька мати-одиначка, яка намагається поєднати материнство і особисте життя).

У конкурсі європейських документальних фільмів перемогли «Домашні ігри» Аліси Коваленко, де тема жіночого футболу сусідить з історією родинних зв’язків.

За найкращу акторську роботу в національній програмі нагородили Анастасію Пустовіт (бунт і чуттєвість у стрічці «Коли падають дерева» Марисі Нікітюк), а за кращу режисуру — Тоню Ноябрьову («Герой мого часу», трагікомічна і філософська історія одного провінціала, який пробує підкорити Київ).

«Коли відмовлялися підтримати мої творчі задуми, я завжди уявляла цей момент, — з гумором зазначила режисер, тримаючи свою першу конкурсну нагороду. — Такі люди є і в цьому залі. Підходьте, сфотографуємося. А тим, хто підтримав, величезне спасибі! Треба просто бути чесними, мати власний унікальний голос і знімати кожен фільм як останній».

Додамо, що серед короткометражок спеціальне згадування отримали «Зв’язок» Жанни Озірної та пластилінова анімація «Про Марка Львовича Тюльпанова, який розмовляв з квітами» Дани Кавеліної.

Переможців оголошено, але кінокритикам і глядачам все ще є про що написати та що обговорити. І це прекрасно. Триватимуть зйомки нових стрічок, а ми чекатимемо на наступний ОМКФ — десятий ювілейний.

Наталія ШЕВЧУК

для «Урядового кур’єра»