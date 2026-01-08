За підсумками зустрічі Коаліції охочих в Парижі було підписано важливі документи: спільну декларацію всіх країн та тристоронню декларацію Франції, Великої Британії та України

Важливо, що є ґрунтовні документи Коаліції охочих: спільна декларація всіх країн коаліції та тристороння декларація Франції, Британії та України. На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський, коментуючи паризькі зустрічі під час спільного з Емманюелем Макроном, Кіром Стармером, Фрідріхом Мерцом, Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером спілкування з медіа.

«Цими документами ми посилюємо подальшу юридичну роботу в країнах — із парламентами, щоб у момент, коли дипломатія спрацює на завершення війни, в нас була повна готовність розмістити сили Коаліції охочих. Деталі пропрацьовані в системі інших документів», — сказав глава держави.

Президент зауважив, що Коаліція охочих визначила, які країни готові брати лідерство в елементах гарантування безпеки на землі, в небі, на морі та у відновленні України.

«Визначено, які сили потрібні. Визначено, як сили будуть управлятись і на яких рівнях буде командування. Має бути визначено, як працюватиме моніторинг. Має бути абсолютно чітко визначено, як буде підтримуватись і фінансуватись належна сила та кількість української армії», — наголосив глава держави.

Володимир Зеленський зауважив, що військові Франції, Великої Британії та України детально працювали щодо розміщення, кількості, конкретних видів зброї, складових збройних сил, які потрібні та зможуть спрацювати. Президент подякував кожному лідерові та кожній державі, які готові бути частиною мирного рішення. За словами Президента, було докладне обговорення з американською командою щодо моніторингу дотримання миру.

«Америка готова працювати щодо цього. Це для нас дуже важливо. Один із найбільш важливих компонентів — це стримування, це інструменти, які не допустять нової російської агресії», — сказав глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна та США просунулись у роботі над документами щодо гарантій безпеки. Він наголосив: найближчим часом можливе підписання і вже триває опрацювання цих форматів. Україна цінує готовність Сполучених Штатів надати підтримку силам, які мають не допускати повторення російської агресії.

«Backstop від Америки — для нас це важливо. Ми розуміємо, який може бути таймінг усіх цих процесів, і всі погоджуємося, що це мають бути такі гарантії безпеки, які засновані на юридичних зобов’язаннях, зокрема затверджені Конгресом Сполучених Штатів», — акцентував глава держави.

На засіданні обговорили ідеї, які можуть допомогти у розв’язанні територіального питання, і приділили окрему увагу посиленню протиповітряної оборони України, адже росія не припиняє ударів по енергетиці, цивільній інфраструктурі та мирних містах і селах.

«Тому кожна наша зустріч — зокрема й про ППО. І в Мар-а-Лаго ми про це говорили із Президентом Трампом — я дуже дякую йому за розуміння і за підтримку — і тут, у Парижі, ми також піднімаємо питання ППО», — наголосив Володимир Зеленський.

Президент Франції Емманюель Макрон зазначив, що держави Коаліції охочих заклали моніторинг режиму припинення вогню, висловили підтримку українській армії, обговорили питання підготовки багатонаціональних сил для гарантування безпеки після припинення вогню. За його словами, важливо доопрацювати план економічного відновлення України.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зазначив, що Коаліція охочих має гарантувати Україні безпеку в довгостроковій перспективі, і спільна декларація демонструє такі наміри. Він наголосив, що росія не виявляє бажання йти на компроміси, посилює обстріли, і тому партнери мають зміцнювати Україну та чинити тиск на агресора, зокрема на енергетичний сектор і тіньовий флот.

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц акцентував, що важливо отримати угоду, яка, на відміну від Мінських угод, спиратиметься на сталі гарантії безпеки. За його словами, партнери з Коаліції охочих і надалі посилюватимуть Україну.

Представник команди Президента США Стівен Віткофф зазначив, що сторони працюють над важливими документами про досягнення миру й відновлення України та вже мають важливий прогрес на цьому шляху.

Це була найбільш репрезентативна зустріч Коаліції охочих. Від американської сторони були присутні представники команди Президента Сполучених Штатів Америки Стівен Віткофф і Джаред Кушнер, Посол США у Франції Чарльз Кушнер, генерал Алексус Гринкевич.

У засіданні також узяли участь: президенти Литви, Румунії, Фінляндії, прем’єр-міністри Албанії, Бельгії, Болгарії, Греції, Данії, Естонії, Ісландії, Іспанії, Італії, Канади, Латвії, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Словенії, Хорватії, Чехії, Швеції, президенти Європейської ради та Європейської комісії, Генеральний секретар НАТО, висока представниця Євросоюзу із закордонних справ і безпекової політики, міністри Австрії, Ірландії, Кіпру, Туреччини, голова Штабу оборони Великої Британії, начальник Генерального штабу Збройних сил Франції, представники Австралії, Нової Зеландії та Японії.

Перед зустріччю Коаліції охочих в Парижі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Франції Емманюелем Макроном. Глава нашої держави привітав Емманюеля Макрона з початком головування Франції в G7 і подякував за організацію зустрічі Коаліції охочих. Лідери обговорили актуальну дипломатичну ситуацію, роботу з американською переговорною командою та скоординували позиції перед подальшими обговореннями з партнерами.

Окрему увагу Володимир Зеленський та Емманюель Макрон приділили захисту України від російських ракетних і дронових ударів. Президент України поінформував про потреби нашої країни в додаткових системах ППО та ракетах до них. Глава держави наголосив, що поки росія не демонструє жодних кроків до миру, важливо продовжувати допомагати Україні та українцям захищатися від російських атак.

У Парижі Володимир Зеленський зустрівся із представниками команди Президента Сполучених Штатів Америки Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером. Обговорили конкретні питання співпраці між Україною та США для досягнення справедливого миру. Окрему увагу приділили зустрічі Коаліції охочих і документам, підписаним та схваленим за її підсумками. Також ішлося про участь американських партнерів у відбудові та економічному відновленні України. Сторони говорили й про подальші напрями співпраці.

7 січня в Парижі делегації України, США та країн Європи продовжили роботу над гарантіями безпеки й базовою рамкою для закінчення війни.

У Парижі працює українська делегація у складі керівника Офісу Президента України Кирила Буданова, першого заступника керівника Офісу Президента Сергія Кислиці, Секретаря РНБО Рустема Умєрова, начальника Генерального штабу ЗСУ Андрія Гнатова, керівника фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давида Арахамії та радника Офісу Президента Олександра Бевза.

Джерело:

Офіс Президента