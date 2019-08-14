Майже 12 тисяч жителів мікрорайону Варварівка в Миколаєві стали заручниками монополіста — ПАТ «Миколаївгаз». Минуло вже два тижні, як на околиці відімкнули газ. Щоправда, людей попереджали про це за кілька днів. Проте для більшості місцевих жителів такі дії стали несподіванкою, до якої вони не були готові.

Місцева жителька Зінаїда Іванова бідкається: «У мене відпочивають двоє онуків, а я не можу приготувати їм гарячу їжу. Багато хто розпалює вогнище, аби поїсти гарячого. У нас і раніше відключали газ, але не більш ніж на добу. Дуже невдоволена та обурена ситуацією». Оголошення-ультиматуми про те, що з 29 липня починаються планові ремонтні роботи за інвестиційною програмою, не всі жителі прочитали. В оголошеннях ідеться, що ПАТ «Миколаївгаз» готується до опалювального сезону, тому й застосувало такі заходи. Підключення може відбутися лише тоді, коли працівникам товариства забезпечать стовідсотковий доступ до всіх газифікованих будинків. Місцеві жителі обурені, адже вони не винні, що газовики не можуть дістатися до окремих домогосподарств. Тим більше, що багато людей у відпустках і можуть працювати поза межами країни. Тож виникають слушні запитання: чому страждати від таких нововведень мають усі? Особливо ті, хто регулярно сплачує за зовсім не дешеве блакитне паливо.

Як зазначив депутат Миколаївської міської ради Олександр Бернацький, «людей просто кинули напризволяще. Звертаюся до міської та обласної влади — ті розводять руками. Ніхто нічого не може вдіяти проти монополіста, ПАТ «Миколаївгаз». Відключити цілий мікрорайон на такий тривалий час — небачена річ! Знаю, що варварівці налаштовані рішуче й готові перекрити автомагістраль державного значення Одеса — Мелітополь, яка проходить селом». Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич порадив не трасу перекривати, а влаштувати пікетування дирекції ПАТ «Миколаївгаз». Він пообіцяв особисто провести переговори з керівництвом товариства.

Як повідомив «УК» головний інженер ПАТ «Миколаївгаз» Олексій Рубський, «відповідно до пункту 7.17 Правил безпеки систем газопостачання, пуск газу можна здійснювати лише за умови, що за всіма адресами мешканці забезпечили доступ до своїх газових приладів. Люди навіть не надали доступу, щоб відключити газ. І досі до 400 домоволодінь немає доступу. Пустити газ ми готові лише за умови допуску до всіх домоволодінь. Наші люди працюють постійно, навіть виходять на роботу у вихідні. Щоб пускати газ, його потрібно спочатку перекрити, щоб під час пуску не був відкритим жоден кран. Адже слід розуміти, що газ — це вибухонебезпечна речовина і порушення правил може призвести до трагедії».

Головний інженер розповів, що про ситуацію листом повідомлено міську владу. У ньому ПАТ «Миколаївгаз» просить провести роз’яснювальну роботу серед населення.

А доки газу немає, варварівці готують їжу на вогнищах, за допомогою кип’ятильників, електричних плит, мультиварок. А найбільше страждають пенсіонери й малозабезпечені, які не змогли знайти заміну звичному блакитному паливу.