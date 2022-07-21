Європа не має наміру зупиняти підтримку України або застосування санкцій проти росії. Це вкотре днями підтвердив високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель. А оскільки така позиція Євросоюзу зовсім не влаштовує агресорку-росію, яка вже використовує енергоресурси як зброю проти Заходу, рф зменшує постачання газу, щоб тероризувати європейські країни та газовим шантажем примусити їх піти їй на поступки. Натомість у ЄС заявили, що готуються до будь-яких сценаріїв, що можуть виникнути через переривання постачання росією енергоресурсів.

Україна розраховує, що весь цивілізований світ об’єднається у протистоянні російському шантажу в енергетичній галузі. На цьому наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко під час експертної дискусії «Вплив війни в Україні на енергетичний сектор», організованій з нагоди офіційного приєднання нашої держави до Міжнародного енергетичного агентства.

«росія використовує газ, щоб роз’єднати нас. Але тимчасова вигода під час закупівлі газу сприяє

продовженню російського впливу на європейські країни. Ми маємо об’єднатися, щоб знищити можливість для маніпуляцій з боку рф. Лише разом зможемо перемогти в цій війні. Наступна зима має стати останньою, коли росія ще зможе висувати свої вимоги у газовій галузі. Солідарність європейських держав дасть змогу протистояти російському шантажу в енергетичній галузі», — цитує слова Германа Галущенка пресслужба Міністерства енергетики.

Міністр зауважив, що, на жаль, нині через ситуацію на газовому ринку росія може отримувати навіть більше коштів, продаючи менше газу.

Електроенергія проти енергозброї

Україна хоче допомогти замістити російські вугілля та газ завдяки експорту електроенергії до Європи.

«Маємо профіцит електроенергії й технічну можливість значно збільшити її експорт. Комерційна торгівля між Україною і Європою буде взаємовигідною, адже можемо постачати електроенергію за нижчими цінами, а натомість отримаємо кошти, так необхідні для нашого електроенергетичного ринку, який постраждав від руйнування інфраструктури і генеруючих потужностей через бойові дії та падіння споживання внаслідок війни», — уточнив Герман Галущенко.

Він укотре запропонував європейським державам використовувати українські газові сховища для зберігання запасів газу, адже це допоможе забезпечити стабільне газопостачання взимку. «Ми маємо найбільші підземні сховища газу в Європі. Вони безпечні, і зберігати в них газ комерційно вигідно», — зазначив міністр.

Він запевнив, що Україна готова брати активну участь у зміцненні енергетичної безпеки європейського регіону, а приєднання до Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) стане основою поглиблення співпраці між державами-учасниками МЕА для побудови безпечного та чистого енергетичного майбутнього.

До слова, під час укладення між Україною та МЕА спільної декларації про асоціацію виконавчий директор МЕА Фатіх Біроль акцентував, що агентство працює з Україною майже два десятиліття. І в ці особливо складні часи після неспровокованого вторгнення росії зміцнює відносини, щоб підтримати значні потреби України у відновленні та допомогти їй побудувати нове енергетичне майбутнє.

«Україна відіграє важливу роль у гарантуванні енергетичної безпеки в Європі та за її межами. І вона поставила перед собою амбітні цілі щодо збільшення торгівлі електроенергією з Європою. Підписання спільної декларації розширить нашу співпрацю для досягнення цих цілей», — додав Фатіх Біроль.

Безпека та чистота

Так відкрито новий етап багаторічного партнерства між Україною та МЕА, а також платформу для активізації регулярного діалогу з МЕА, його країнами-членами, країнами-кандидатами на членство та іншими асоційованими країнами. Нині МЕА забезпечує приблизно 75% світового попиту на енергію і охоплює понад 5 мільярдів споживачів.

Підписуючи спільну декларацію, міністр енергетики Герман Галущенко наголосив, що солідарність стає ще важливішою в ці кризові часи і як частина Європи та кандидат у члени ЄС Україна готова брати активну участь у зміцненні енергетичної безпеки в регіоні.

«Після перемоги відбудовуватимемо українську енергосистему. І в цьому процесі нам потрібен досвід МЕА, підтримка і співпраця. Ми втілимо найсучасніші технології в нашій новітній енергетичній системі», — пообіцяв міністр.

У Міненерго роз’яснили, що Україна та МЕА мають намір співпрацювати в широкому спектрі діяльності. Співпраця буде пов’язаною з енергетикою, зокрема аналізом енергетичного ринку, відновленням енергетичної системи, енергетичною безпекою, енергоефективністю, прискоренням енергетичних переходів, розвитком стійкої електроенергетичної системи, воднем та біометаном, енергетичними даними та статистикою.

МЕА надаватиме вагоме значення ролі України як ключового гравця у глобальному енергетичному ландшафті, що зробить великий внесок в європейську енергетичну безпеку, сприяючи глобальному поштовху до безпечного та чистого енергетичного переходу. Обидві сторони докладатимуть усіх зусиль, щоб подолати виклики для України щодо відбудови, здійснюючи інвестиції в енергетичний перехід задля сталого майбутнього.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»