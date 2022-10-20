Вимушених внутрішніх переселенців та їхніх дітей на території Полтавської громади забезпечують усім необхідним для прожиття, а найкраще — продуктами харчування. Їм пощастило, що Полтавська область аграрна й у місцевих господарствах залишилося нереалізованими торішні крупи, макаронні виробі. Із цих продовольчих запасів формують продовольчі набори для потерпілих працівники департаменту агро­промислового розвитку Полтавської обласної військової адміністрації. Але чиновники міської влади Полтави вважають, що можуть ще поліпшити їхнє прод­забезпечення. Для цього планують на землях громади, яких побільшало після адмінреформи, вирощувати сільськогосподарські культури.

Курс на оздоровлення ґрунтів

Днями відбулося засідання виконкому Полтавської міської ради, на якому депутати затвердили Програму поліпшення сільськогосподарських угідь на території Полтавської міської територіальної громади. Програма розрахована на 2022—2029 роки й на першому етапі має фінансування 21 мільйон гривень. На нинішній рік запланували проєкт землеустрою щодо поліпшення сільськогосподарських угідь, придбати насіннєвий матеріал, мінеральні добрива, засоби захисту рослин, закупити пальномастильні матеріали, найняти сільськогосподарську техніку.

Усі заходи, крім оренди техніки, має виконати Полтавське міське управління земельних ресурсів та земельного кадастру. Винайматиме техніку комунальне підприємство «Декоративні культури».

Програма передбачає облікування земельних ділянок і підготовку їх для використання за призначенням. Реалізуючи програму, комунальники приділятимуть увагу підживленню й оздоровленню ґрунтів, підтриманню в ньому гумусного балансу. У документі зазначено площу земельного фонду Полтавської громади — 54,5 тисячі гектарів.

Наблизити до реалізації проєкт авторам вдалося не відразу. Спершу планували створити комунальне підприємство «АгроЛтава Полтавської міської ради» на території приєднаних до обласного центру старостатів. Передбачали, що Полтавська міська рада володітиме підприємством на 100%, статутний капітал становитиме 3000 гривень. Координувати діяльність «АгроЛтави» мало міське управління земельних ресурсів та земельного кадастру.

Згідно із проєктом рішення міськ­­ради «Про створення комунального підприємства «АгроЛтава Полтавської міської ради», воно могло мати у власності майно, для виробництва, переробки, зберігання, транспортування та реалізації сільськогосподарської продукції. КП набувало права постійного користування землею, яка перебуває у комунальній власності.

На цих землях планували вирощувати цукрову тростину, тютюн, тропічні й субтропічні фрукти і навіть створити ферму з розведення верблюдів та інших тварин родини верблюдячих. Про це у серпні на засіданні депутатської комісії з питань регулювання земельних відносин, охорони довкілля, природокористування доповіла начальник управління земельних ресурсів та земельного кадастру виконкому Оксана Левченко.

Окупиться за три роки

Із доповіді стало зрозуміло, що ініціатор створення КП — пані Оксана. За її словами, вона має досвід в агробізнесі, а тому гарантує окупність проєкту за три роки. Підприємство вестиме на вільних 850 гектарів землі громади агробізнес: сіятиме, вирощуватиме, збиратиме, перероблятиме та продаватиме. Пані Левченко назвала борошно та крупи, які можна реалізовувати серед жителів громади за пільговими цінами. Її впевненість в успіху проєкту ґрунтується на її досвіді.

Депутати попросили надати бізнесплан, щоб зрозуміти, скільки громада має вкласти коштів у створення та підтримку нового КП. Але на той час в Оксани Левченко плану не було й інформації про необхідні кошти на закупівлю сільгосптехніки та зарплатний фонд вона надати не змогла. Тому депутати проголосували за довивчення питання, що означало, що комісія не рекомендувала виносити його на розгляд сесії.

Подейкують, що після скептичної оцінки депутатів ідеї створення КП «АгроЛтава» для ведення сільського господарства міська влада спробувала піти іншим шляхом: нове агроформування могли організувати на базі вже створеного КП «Міськбуджитлокомункомплект», яке не працює, шляхом змін до його статуту.

Міськбуджитлокомункомплект створили 2003 року як підрядника для управління капбудівництва. Свою основну функцію воно так і не виконувало. Підприємство має базу площею 1,5 гектара. Це два ангари та велике складське приміщення. Начебто там зберігають залишки конструкцій, які привезли зі знищеного пожежею кінотеатру ім. І.П. Котляревського в Полтаві. Проте сесія 9 вересня не відбулася, й питання знову не розглянули.

Тепер ось чергове відродження цього проєкту, який не потребує розгляду депутатів. Хочеться вірити, що якщо вже майбутнє комунальне агровиробництво фінансуватимуть з міської скарбниці, то воно справді годуватиме нужденних, а не підприємливих чиновників.