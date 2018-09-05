Відкриттям ІХ сесії Верховної Ради VIII скликання у країні офіційно розпочався новий політичний сезон, стежити за яким буде особливо цікаво й повчально з огляду на ті події, свідками яких нам належить стати. Ідеться насамперед про президентську передвиборчу кампанію, яку основні кандидати, судячи з рекламних роликів на телебаченні й поїздок областями, розпочали набагато раніше від парламентської сесії.
Поки що чи в залі під куполом панував святковий настрій, відчуття урочистості події надало звучання Державного Гімну, присутність членів уряду на чолі з Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом, представників органів виконавчої та судової влади, громадськості, дипломатичного корпусу.
Голова Верховної Ради Андрій Парубій не відкладав на безрік основної мети цієї сесії, одразу закликавши колег-депутатів до мобілізованої та консолідованої роботи в парламенті. «Завдань перед нами стоїть багато. Але, на моє переконання, найголовніше — це системна робота Верховної Ради, — попередив він. — Коли виникали державні кризи, тут, у Верховній Раді, знаходилася достатня кількість депутатів, щоб їх розв’язати. Верховна Рада України є осередком стабільності й центром ухвалення важливих для держави рішень».
Вагоме слово сказав з трибуни й глава уряду, який має досвід керування вищим законодавчим органом країни. «Нова сесія — це нові можливості й нові виклики. Хочу подякувати за продуктивні минулі сесії, коли нам вдавалося знаходити порозуміння й ухвалювати рішення. Ця сесія визначальна з огляду на передвиборчий процес. Виборча кампанія неодмінно впливатиме на якість рішень і життя країни. Але будь-який політичний інтерес не може бути вищим за інтереси громадян та держави», — наголосив Володимир Гройсман.
Саме цей інтерес визначальний у роботі. І він має стати орієнтиром — попри бажання «багатьох охочих дестабілізувати ситуацію. Ми будемо протистояти шаленому популізму, помноженому на боротьбу, будемо свідками політичного цинізму, але люди відчувають, коли політики намагаються нав’язати їм те, чого вони робити не збираються, — цитує слова Прем’єра департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів. — Завдання уряду — зробити все залежне в межах повноважень і можливостей. Ми можемо це зробити разом із Президентом і Верховною Радою. Маємо довести, що на фінішній прямій перед новими змаганнями можемо досягати успіхів». Володимир Гройсман представив своє бачення пріоритетів роботи. Серед них законодавче закріплення права на членство в ЄС і НАТО, закріплення слів «Слава Україні!», які написані кров’ю українських воїнів і стали словами честі і доблесті.
«Є у нас і деякі ризики. Маємо певні загрози у продовженні реформи децентралізації. Парламент має дати відповідь на вимогу подальшого вдосконалення законодавства і надати новий подих реформі. Це крок на підтримку громад, — провадив далі Прем’єр. — Ще одне питання, яке не може стати заручником виборів, — питання бюджету. Він має бути збалансованим, справедливим і реалістичним. За кожну цифру нестимемо відповідальність».
Одним із перших завдань у цьому напрямі глава уряду вбачає позбавлення в середньостроковій перспективі від зовнішніх боргів, які відчутно обмежують розвиток економіки й стримують підвищення соціальних стандартів.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»