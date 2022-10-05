Окупанти запевняють про начебто «вибір» людей на користь рф навіть на тих територіях, де в них горить земля під ногами

За попередніми підсумками кількаденного так званого волевиявлення на тимчасово окупованих територіях України, «Запорожна» область навіть обігнала «Лаоську республіку», яка має солідний досвід організації такого блюзнірства. Ця недавня обмовка міністра закордонних справ рф з трибуни ООН досить влучно показує примітивну і взагалі тупу загарбницьку сутність фейкорендуму. Бо весь світ переконався: лідери кремля навіть не спроможні запам’ятати і бодай правильно назвати українські регіони, які вони марять «приєднати». Тоді що вони можуть знати про справжні настрої і ставлення людей до росії та її керівників, малюючи астрономічні цифри кількості учасників псевдореферендуму та голоси за? Утім, багаторічний досвід «виборів» в рф нагадує: такими дрібницями, як позиція людей, у москві ніколи не переймалися. А тому брехорендум чи фейкорендум в ОРДЛО та на окупованих територіях Запорізької і Херсонської областей організатори перетворили на цинічний фарс, цирк та брутальне шоу.

Хто не заховався, той і «приєднався»

Блюзнірство, до якого в Україні поспіхом вдався кремль, стало безкінечним парадом порушень прав людини, чинних законів і навіть норм здорового глузду. Щоб перелічити всі ноу-хау рашистів, про які розповідають очевидці, потрібно не кілька газетних шпальт, а багатотомне пузате видання.

Варто лише нагадати головні моменти «волевиявлення», серед яких і те, що підсумки «голосування» у москві й, наприклад, у Донецьку вже знали задовго до його початку. Це підтверджує така собі «стратегія підготовки і проведення референдуму про вступ днр у рф», складена ще влітку. Так-от: «уряд днр» чітко записав: «легітимна явка має становити 70 відсотків виборців», «підсумок «за» — 70 відсотків». Це як мінімум.

Про завчасну схожу підготовку повідомили і в СБУ: за даними спецслужб, російські окупанти визначили потрібні їм підсумки фейкового дійства вже на початку вересня. А далі незаконний брехорендум створювали здебільшого для імітування виборчого процесу в ефірі кремлівського тб. До того ж в СБУ ідентифікували більш як 4 тисячі представників антиукраїнских угруповань, зрадників і колабораціоністів, яких залучили до організації цього шоу і водночас для забезпечення картинки для підконтрольних москві медіа.

Одним з головних і обов’язкових елементів «вільного волевиявлення» став брутальний тиск військ рф та бойовиків так званої народної міліції на місцевих жителів. Тобто опинившись у складних умовах, чимало людей справді робили непростий вибір, але між власним здоров’ям і життям та поставленими галочками у папірцях чи картонках — начебто бюлетенях.

Озброєні окупанти не просто звично охороняли так звані виборчі дільниці, а й ходили скрізь, де лише можна зустріти будь-кого, хто ще не встиг «проголосувати». А робити це змушували скрізь: у наметах на вулицях, просто на тротуарах, на лавочках, біля магазинів і пивниць, на зупинках громадського транспорту, на робочих місцях підприємств і установ, на дитячих майданчиках, у дворах житлових будинків і, звичайно, у квартирах, де люди намагалися сховатися від фейкорендуму.

А хто не заховався, той був просто приречений висловитися за приєднання до рф. Звісно, це стосувалося і в’язниць, і навіть місць утримання українських військовополонених. Як підтвердили в Центрі протидії дезінформації, в оленівській колонії понад пів сотні наших бійців, які мають прописку в Донецькій області, примусили проголосувати за державу-агресора.

«Щоб надати провокації хоч якоїсь правдоподібності, в паспортах військовополонених зробили помітку про прописку в так званій днр, що начебто дало їм право брати участь у фейковому референдумі», — зазначили в ЦПД.

Навіщо цей цинізм окупантам? Щоб зайвий раз підтвердити поширюваний кремлем наратив про нібито велику кількість серед українських полонених «прихильників» приєднання до рф. А поряд з цим рашисти не припиняють спроб змусити воювати проти України не тільки військовополонених, а й поки що цивільне населення окупованих територій, насамперед чоловіків.

«Окупанти використовують «референдум», щоб дізнатися кількість чоловічого населення на тимчасово окупованій території Донеччини для їх подальшої мобілізації до лав «днр». Є інформація за оперативними даними, що відразу відстежують чоловіків, які там залишилися, і тепер їх долучають до збройних підрозділів «днр», — каже голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«А буде суд і Гаага!»

Шукати бодай натяки на логіку чи крихти здорового глузду після імітації російськими окупантами та місцевими колабораціоністами підбиття підсумків «переможного» псевдореферендуму — навіть не безнадійна справа, а утопічна утопія. Для прикладу, «Запорожна» (за лавровим) область. За попередньою версією хлопців, за приєднання до рф начебто висловилися аж 93,11 відсотка жителів краю. Хтозна, може у паралельній, химерній і збоченій реальності, де існують кремлівські «збирачі земель», таке й може примаритися. Але в реальній Запорізькій області ці цифри — відверта маячня.

По-перше, за словами голови Запорізької ОВА Олександра Старуха, 65 відсотків жителів краю зараз перебувають на території України, а під тимчасовою окупацією залишилися не більш як 35 відсотків краян. По-друге, переважна частина людей не тільки мовчки не підтримує вторгнення кремля, а й активно чинить опір рашистам. Що нарахували рашисти, якщо в одному з найбільших міст області в окупації — Мелітополі понад 90 відсотків жителів рішуче виступають проти псевдореферендуму та його організаторів? Хіба це секрет, що такі настрої і в сусідньому портовому Бердянську, де окупантів неабияк дратують листівки, які розклеювали активісти руху «Жовта стрічка» на кшталт: «Референдуму не буде! А буде суд і Гаага!»

Так, погрожуючи зброєю, арештом, депортацією та мобілізацією, рашистські людолови зібрали певну кількість потрібних їм галочок у бюлетенях, але звітувати про масову участь і підтримку запоріжцями маніакальних планів кремля — це очевидна дурня і нісенітниця.

Зрозуміло, виконали і навіть були готові перевиконати план організатори фейкорендуму аж до 200 чи 300 відсотків в окупованому Донецьку. Хоч місцеві «ветерани» схожих маніпуляцій спершу не могли втямити: навіщо знову голосувати за приєднання до рф? Адже на категоричну пропозицію і примус москви вони зробили це ще у 2014 році. І що? Згубне, депресивне і безперспективне виживання «без України» у «днр» триває й досі.

А щоб вони менше мудрагелили, напередодні чергового горевиявлення, яке нічого, крім лиха, не несе людям, місто кілька разів обстрілювали російські «захисники», звинувачуючи в провокаціях ЗСУ, НАТО чи США. Метод батога таки подіяв, бо вперше за минулі вісім років міни з позицій орків влучили в центр Донецька, і всі зрозуміли: рашисти не жартують.

А ось обіцяний пряник виявився сухим і цвілим. «З економічного погляду, на нас чекають грандіозні інвестиції, зростання будівництва та відновлення. Це буде інший рівень життя населення, і ті можливості, які виникнуть, — розвиток банківської системи та фінансового сектору», — монотонно повторювали напередодні ці та інші обіцянки керівники окупаційної влади. І слухаючи таке, більшості донеччан кортіло себе вщипнути: невже знову сниться 2014 рік, бо тоді щедро обіцяли те саме? А де ж воно досі забарилося?

Насамкінець. Після блискавичного визнання кремлем «державного суверенітету і незалежності» ОРДЛО, Запорізької та Херсонської областей у стані російських загарбників і українських колабораціоністів не обійшлося без гучних святкувань. Не секрет, горевиявлення найбільше тішить амбіції головного геополітика кремля, бо після 24 лютого цей нелюд уже втомився від власних поразок і невдач. Стосовно всіх українців на тимчасово окупованих територіях, то примусовий і вимушений під дулами зброї вибір нічого позитивного їм не дасть. Це вже давно і переконливо довів «рускій мір», який підло увірвався на територію незалежної України 2014 року. Проте нинішня ситуація вже зовсім не така, як вісім років тому: російським організаторам горевиявлення на місцях і насамперед у кремлі тепер не вдасться уникнути відповідальності за всі скоєні злочини, серед яких і згаданий.