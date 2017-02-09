Цього разу всеукраїнський фотоконкурс «Благодійність в об’єктиві», який організовує Український форум благодійників під патронатом Національної спілки фотохудожників України, презентує «40 кадрів благодійності» за 2016 рік, які члени журі обрали з понад 500 фоторобіт.
Уперше за 7-річну історію у проекті взяли участь фотографи з різних країн: на конкурс надійшли роботи французьких, румунських, грецьких, індійських та ліванських фотохудожників.
Імена переможців визначали у десяти номінаціях, серед них «Благодійність несе надію дітям», «Благодійність наближує мир», «Благодійність рятує здоров’я», «Благодійність дарує усмішку», «Благодійність змінює світ», «Благодійність очима дітей».
Цьогорічними призерами фотоконкурсу стали роботи українських фотохудожників. Перше місце посіла фотографія Марини Яременко «Горнятко доброти», присвячена роботі Центру навчання професії для молоді з особливими потребами. Срібну нагороду отримала Ніна Грушецька за фото «Народжений» про недоношену дитину в боксі, яка відчайдушно чіпляється за шанс на життя. Трійку переможців завершує світлина Костянтина Скомороха «Пацаняче горе», що розповідає історію хлопчика з Лисичанська, який в уламках власного будинку знайшов свій велосипед.
Як зауважила на відкритті виставки дружина Президента Марина Порошенко, «Благодійність в об’єктиві» можна сміливо назвати сучасним фотолітописом життя українського народу. «Хочеться вірити, що наступного року серед представлених робіт більше не побачимо кадрів війни, а радітимемо прикладам відродження країни», — зазначила вона.
За словами директора Українського форуму благодійників Анни Гулевської-Черниш, цього року на конкурс надійшло багато світлин із зображеннями дітей. Це вселяє надію, що українці допомагають одне одному й попри все дивляться у майбутнє з оптимізмом.
Серед партнерів фотоконкурсу були й відомі міжнародні компанії. Приміром, нові моделі телефонів Huawei отримали три автори фоторобіт, а також героїня однієї зі світлин— Богдана. Дівчинка з вадами здоров’я продовжує мріяти і її мрії здійснюються.
За традицією після Києва фотовиставка подорожуватиме Україною. Упродовж року її побачать у всіх обласних центрах і в містах, наближених до передової лінії російсько-української війни.