Новорічні свята приходять з ялинкою. Щастя для дітей — прикрашати зелене деревце, що пахне лісом, а для батьків — бачити, як у дитячих очах народжується казка. А починається вона із традицій, теплих долонь лісівників. Щоб виростити ялинку або сосну, які даруватимуть гарний настрій, треба багато праці й знань. Відповідальної роботи, за якої щороку площа нових лісів збільшується.

У держлісгоспах Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства на спеціальних плантаціях вирощують 1 мільйон 170 тисяч штук новорічних хвойних дерев. З них майже пів мільйона досягли віку, щоб тепер прийти в оселі й дитсадки, будинки культури та організації. І звісно, на майдани.

Цього року для одної з головних ялинок у Києві вперше взяли молоді сосни з Він­ниччини, з південного в області Бершадського держлісгоспу.

«Наші переговори із замовником тривали півтора місяця. Дерева підбирали ретельно, адже замовник поставив чіткі вимоги. Зокрема щодо їх розміру, а також щоб вони були не лише зеленими, а й одного відтінку хвої. Ми фотографували новорічні дерева, відправляли відео кожної групи, яких цілий ряд — заввишки від одного до 3,5 метра. Загалом для столичної ялинки відправили 276 молодих сосен. Ми цим пишаємося», — сказав директор ДП «Бершадський лісгосп» Микола Краснєєв.

Державне підприємство повністю забезпечує потребу в святкових красунях жителів Бершадського та Тростянецького районів, на території яких працює. Для цього лісівники щороку садять 9—12 тисяч ялинок і сосен на спеціалізованих плантаціях та на землях, не придатних для ведення сільського господарства. Та все починається з насіння.

У цій місцевості майже не залишилося 50-річних ялинок, себто зрілого плодоносного віку. Тому, що протягом останніх років кількість опадів значно зменшилася і клімат став посушливим. Якщо на дереві з’являються шишки раніше від плодоносного віку, це ознака того, що воно може всохнути і передчасно прагне залишити слід на землі. Схожість такого насіння низька. Тому бершадські лісівники зазвичай замовляють насіння ялинки у Львівській області, а сосни — в інших регіонах.

«До 50 років доживають найбільш сильні дерева. Енергія такого насіння і генетичний фонд добрий. А яке насіння, таке і покоління. А посадковий матеріал ми вирощуємо самі, щоб він був загартований та адаптований саме до наших умов», — розповідає Микола Володимирович.

У перші 2—3 роки ялинка додає в рості по 5—10 сантиметрів, після трьох — приблизно по 40, а у вологі роки буває навіть 50—60 сантиметрів. Останнє добре для приросту деревини, однак для новорічної ялинки саме річний приріст 10—40 сантиметрів робить її красивою і густою крону. Таку й хочуть придбати споживачі.

Нині найбільш популярні на ринку ялинки і сосни заввишки 1—2,5 метра, які коштують 80—130 гривень. Їх купують до помешкань і в дитсадки. Річ тут не в ціні, а в параметрах приміщення: наприклад, у будинки культури, де до стелі високо, беруть по 4—6 метрів.

Тож лісівники вирощують новорічні ялинки та сосни до 4—8-річного віку. Потім їх реалізують у лісгоспах чи на базарах, обов’язково маркованими пластиковою биркою із штрих-кодом. Бершадський лісгосп має можливості щороку продати 3 тисячі цих красунь: саме такий ліміт визначено для нього (якщо більше, буде штраф).

До речі, щороку екологічні активісти закликають придбати на свята ялинки в горщиках, щоб потім посадити їх у дворі чи на дачі. Ідея хороша, і багатьох зацікавлює. Держлісгосп готовий задовольнити і це бажання, а також проконсультувати щодо догляду. Сумівське лісництво, яке входить до його складу, має теплиці та великий навіс, де вирощують ялинки в закритому ґрунті й загалом декоративний посадковий матеріал.

«Держава не фінансує лісове господарство, тому ми вишукуємо можливості заробити кошти на розвиток. З реалізації ялинок маємо за рік приблизно 300 тисяч гривень», — зазначив директор лісгоспу.

Принагідно зауважимо, що понад десятиліття державне підприємство «Бершадське лісове господарство» сповідує правило створити за площею значно більше нових насаджень, ніж зрубати стиглого лісу. Тому тут легені планети зростають щорічно. А загалом на Вінниччині, як повідомив прессекретар обласного управління лісового та мисливського господарства Станіслав Вовк, щороку створюють в середньому 1100 гектарів нових лісів.