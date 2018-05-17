Пункти про ремонт місцевих доріг можна знайти у стратегії й планах розвитку кожної об’єднаної територіальної громади. Це одне з тих питань, які люди вважають мало не найболючішими, бо від якості шляхів залежить, чи приїде вчасно шкільний автобус і швидка допомога, наскільки легко чи важко буде листоноші доставляти пошту, а потенційному роботодавцеві — дістатися в село. Отже, завдання виборці поставили. Умови, щоб новостворені громади могли перерозподілити власні бюджети та забезпечити ремонт доріг місцевого значення, держава створила. То як на практиці?

Асфальт на паях із сусідами

«Ми, напевно, одні з небагатьох в Україні, де ремонтом доріг займається комунальне підприємство громади. Робимо для себе, тому недбалості не допускаємо», — каже голова Білокуракинської ОТГ, що на Луганщині, Сергій Сірик.

За його словами, від створення громади було закуплено кілька одиниць дорожньої техніки. І така робота триває. Тепер на озброєнні білокуракинців міні-коток і фреза, пристрій, що видуває сміття з ями, машини, що підвозять асфальт.

«Одразу скажу, що якість ремонту доріг на рівні підрядника, а всі роботи нам обходяться втричі дешевше», — наголошує Сергій Сірик. За його словами, навіть власного фахівця виростили, який вчився на спеціальних курсах шляховиків. Він стежить за якістю ремонту. Одна проблема тепер — не вистачає асфальту. «Може, побудуємо завод спільно з Троїцькою громадою один на двох», — розмірковує Сергій Сірик.

Він упевнений, що це буде вигідно й сусідам-троїчанам.

А оскільки на спеціальному заході у Новопскові зібрали чи не всіх голів об’єднаних територіальних громад Луганської області, то розмова про ремонт доріг переросла в загальну. «Асфальтобетонний завод, який належав райавтодору, не працює. Тому асфальт для ремонту доріг треба везти чи не з Кремінної. Але коли його привозимо, температура вже не та, що потрібно, тож якість знижується, технологія порушується. Міркуємо над цим, обговорюємо пропозиції та ціни — починаємо рахувати свої гроші», — каже голова Троїцької ОТГ Демид Палагно.

Основна характеристика Троїцької об’єднаної територіальної громади — велика протяжність. Загальна площа ОТГ — 95 тисяч гектарів. Від центру громади в один бік 40 км та в інший стільки само. До ОТГ входять 39 сіл, і серед них є такі, де два десятки жителів. Але й до них дорогу все одно треба робити.

«Власної техніки в нас немає. Наша громада недавно утворилася, тож доводиться все починати майже з нуля», — бідкається Демид Палагно.

Тут ще вирішують, як краще узятися за ремонт доріг. «Щоб привабити хорошого підрядника, треба мати великі обсяги робіт і добру суму грошей на це», — пояснює Демид Палагно.

Коли траса поряд

«Щодо ремонту доріг нам, можна сказати, пощастило. У нас, у Чмирівці, працює Старобільський райавтодор, і територією громади проходять дві важливі дороги, зокрема державного значення. Їх ремонтують першочергово», — зізнається голова Чмирівської об’єднаної територіальної громади Сергій Войтенко.

Але попри таке географічне щастя, за його словами, це не означає, що тут немає дорожніх проблем.

«У Чмирівці, наприклад, із 40 вулиць заасфальтовано лише вісім, — рахує проблеми Сергій Войтенко. І говорить про те, на які хитрощі довелося піти: — Свого часу ми завезли щебінь, тож навесні пройдемося грейдером (поки що беремо його в оренду) — і на дорогах порядок».

Отже, на кошти субвенції від Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ тут планують придбати саме грейдер — щоб уже був власний, а не в оренду брати.

А ось новопсковці чекають, доки відремонтують державну об’їзну трасу.

«Не відремонтованих комунальних доріг майже не залишилось. Є одна вулиця, але ми її поки що не ремонтуємо. Чекаємо, коли відремонтують державну об’їзну, якою йдуть важковагові машини. Бо вони попсують нам дорогу. Щойно зроблять об’їзну, почнемо ремонт своєї дороги», — каже заступник голови Новопсковської ОТГ Микола Старцев.

Новопсковська об’єднана територіальна громада — перша серед утворених на Луганщині. Звідси й досвід, і наявність власної дорожньої техніки, і пішохідних доріжок: тут уже облаштували загалом майже чотири кілометри.

Іванка МІЩЕНКО

для «Урядового кур’єра»

КОМЕНТАР

Вадим Данієлян,

заступник голови

Луганської ОДА:

— Уже кілька об’єднаних територіальних громад придбали техніку для ремонту доріг завдяки участі в проектах Державного фонду регіонального розвитку. Ми координуємо ремонт доріг місцевого і державного значення.

Дорога — це об’єкт підвищеної небезпеки. Забезпечення надійності інфраструктури покладено на дорожні служби та органи місцевого самоврядування. Якщо станеться дорожньо-транспортна пригода, причиною якої буде неякісний ремонт, то відповідати повинен той, хто ремонт зробив. Отже, треба, щоб ремонти робили в межах чинного законодавства під пильним контролем фахівців дорожньої галузі.