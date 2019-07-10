Хороший стан українських доріг має стратегічне значення для держави. Адже через погані дороги погіршується безпека дорожнього руху (кожен день гинуть українці), зменшується доступ до послуг в громадах (медичних, освітніх, адміністративних закладів), знижується туристична привабливість. А без якісних, сучасних доріг неможлива модернізація України. У будівництві доріг знайшли вихід зі світової кризи США, Німеччина та Японія, які згодом стали одними з найбільш високорозвинених країн у світі.

Головна проблема в українській дорожній галузі – недофінансування, а також збільшення транспортних потоків і навантажень на дороги.

Верховною Радою України 17 листопада 2016 року прийнято Закони України № 1762 «Про внесення змін до Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» щодо удосконалення механізму фінансування дорожньої галузі» та № 1763 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансового забезпечення дорожньої галузі».

Питання відновлення дорожньої інфраструктури набрало нової ваги у зв’язку з децентралізацією управління автомобільними дорогами та створенням Дорожнього фонду, призначеного для залучення коштів для ремонту і будівництва доріг. Дорожній фонд почав працювати з 1 січня 2018 року у складі спеціального фонду Державного бюджету, кошти якого мають цільове призначення і спрямовуються лише на конкретно визначену мету.

Офіс ефективного регулювання (BRDO) – незалежний експертно-аналітичний центр, який фінансується Європейським Союзом в рамках проекту FORBIZ та Ініціативи EU4Business, 26 березня 2019 року презентував портал для моніторингу коштів Дорожнього фонду, які йдуть на будівництво і ремонт доріг в Україні. На сайті фонду можна перевірити інформацію скільки коштів виділяється різним областям на ремонт доріг і як їх витрачають на місцях, які тендери оголошують, та чи існує конкуренція серед підрядників.

Як повідомили «Урядовому кур’єру» в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, з початку року на урядову «гарячу лінію» надійшло понад 4 000 звернень стосовно відновлення дорожньої інфраструктури. Найчастіше громадян цікавили проблеми щодо: ремонту доріг, їх незадовільного стану, регулювання дорожнього руху, будівництва та реконструкції мостів.

Найбільше звернень (48%) надійшло з приводу ремонту доріг, незадовільного експлуатаційного стану більшості доріг місцевого значення, вулиць комунальної власності. Значна частина доріг потребує ямкового ремонту, їх окремі ділянки є аварійно небезпечними (найбільше в Дніпропетровській, Львівській, Харківській, Київській, Черкаській та Одеській областях), а також автошляхи, підпорядковані Укравтодору.

За повідомленням заявників, тривалий час Службою автомобільних доріг у Черкаській області не вирішується питання ремонту аварійних доріг Т-24-03 Орадівка – Христинівка – Жашків – Корсунь – Шевченківський – Мошни на ділянці 30 км – 74 км у межах Монастирищенського та Жашківського районів, якою перевозять дітей чотири шкільних автобуси та сім рейсових автобусів до м. Києва, а також дороги Т-24-05 Жашків – Буки – Озірна на ділянці Жашків – Буки в межах Жашківського району, де знаходиться Буцький каньйон на річці Гірський Тікич, який щорічно приваблює багато туристів. За повідомленнями заявників, на окремих ділянках цих доріг автомобілісти вимушені рухатися узбіччям, асфальтне покриття на цьому відрізку траси усіяне вибоїнами, глибокими ямами та колією від вантажних автомобілів, місцями глибина вибоїн та ям загрожує життю водіїв і пасажирів.

Громадяни неодноразово пропонували прокласти нові автодороги паралельно старим, що перебувають у жахливому експлуатаційному стані, зокрема, у напрямках Миколаїв – Одеса, Кривий Ріг – Скадовськ; прискорити будівництво другої черги Великої кільцевої дороги навколо Києва в районі смт Глеваха Васильківського району Київської області з метою розвантаження столиці.

На урядову «гарячу лінію» з Чернігівської області надійшло звернення щодо ремонту дороги Т-25-28 Козелець – Бобровиця. У минулому році було зроблено більше половини цього шляху, залишилося зробити близько 6 кілометрів дороги. Цей відрізок є аварійно небезпечним, там дуже багато глибоких ям. Мешканці міста та навколишніх сіл з нетерпінням очікують, коли ця ділянка важливої для міста дороги буде відремонтована.

Служба автомобільних доріг у Чернігівській області повідомила, що автомобільна дорога державного значення загального користування Т-25-28 Козелець – Бобровиця, капітальний ремонт якої не проводився, побудована понад 50 років тому із морально застарілим покриттям, яке не розраховане на сучасні навантаження від автотранспорту. У зв’язку з постійним недофінансуванням дорожніх робіт не витримуються міжремонтні терміни проведення ремонтних робіт. На цій дорозі багато ям і вибоїн, суцільна сітка тріщин, з’явилися викривлення та інші значні деформації покриття. Нині на цій ділянці проводяться роботи з ямкового ремонту покриття гарячим асфальтобетоном, ямковість ліквідовано, проїзд забезпечений.

Заявниця з Київської області звернулася з проханням отримати роз'яснення, коли заплановано ремонт ділянки дороги в Київській області Бориспільського району, а саме з'їзд з Бориспільської траси на вулицю Броварську (магазин Fozzi). Вона зазначила, що вказана ділянка дороги потребує негайного ремонту.

Служба автомобільних доріг у Київській області поінформувала, що в рамках укладених договорів було доручено підрядній організації виконати ремонтні роботи транспортної розв’язки на автомобільній дорозі М-03 Київ–Харків–Довжанський км 25+307 (вул. Броварська), вищевказані роботи виконані.

Важливою складовою дорожньої інфраструктури є регулювання дорожнього руху, встановлення пристроїв обмеження швидкості транспорту, ремонту світлофорних об’єктів, відновлення дорожньої розмітки, встановлення знаків заборони руху великовагових транспортних засобів у межах населених пунктів, особливо у літній період.

Так, мешканець смт Івано-Франкового Львівської області звернувся на урядову «гарячу лінію» і повідомив, що у селищі поблизу будинку по вул. Львівська, 55 та на інших ділянках було проведено ремонт дорожнього полотна. Однак після ремонту встановлено знаки, але не було нанесено розмітку пішохідного переходу та не встановлено фіксатори швидкості руху, що створює небезпеку при переході дороги. Чоловік наголосив, що поряд знаходиться школа, церква, а рух на дорозі інтенсивний. Прохання заявника нанести розмітки у місцях встановлення знаків пішохідного переходу та фіксатори швидкості руху при в'їзді та виїзді з смт Івано-Франкове.

При здійсненні зворотного зв'язку, фахівцям Центру повідомлено, що після звернення на УГЛ через два тижні на автомобільній дорозі М-10 Львів – Краковець в смт Івано-Франкове було нанесено розмітки у місцях встановлення знаків пішохідного переходу, але станом на 27.06.2019 р. на зазначеній у зверненні дорозі ще не встановлено фіксатори швидкості руху (відеокамери).

Заявниця з Лисичанська повідомила, що протягом місяця у місті не працює світлофор на перехресті вулиць Менделєєва та Сосюри. Для вирішення цього питання зверталася до чергового міської ради і поліції, але станом на 06.06.2019 р. питання не вирішено. Прохання заявниці вжити заходів для відновлення світлофора в найкоротший термін.

Керівник КП «Лисичансьміськсвітло» поінформував, що після виконання ремонтних робіт світлофорний об’єкт 07.06.2019 р. відремонтували і ввели в експлуатацію (на наступний день після реєстрації звернення), про що і підтвердила під час зворотного зв’язку заявниця.



Активність громадян дозволяє виявляти недоліки і проблеми з порушених питань та можливість інформувати про них виконавчі органи влади для якнайшвидшої їх ліквідації.

За період з 1 по 7липня 2019 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано 21 345 звернень, з них телефоном – 19 889, через інтернет – 1 456.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» за допомогою Skype-зв’язку за таким іменем: Урядова гаряча лінія 1545-1; Урядова гаряча лінія 1545-2; Урядова гаряча лінія 1545-3.

Працює «гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців з питань реформ: (044) 284-19-64.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua.

На веб-порталі працює консультаційна та інформаційна база, де заявники мають можливість самостійно знайти відповіді на питання, що стосуються діяльності органів виконавчої влади, та питання, які найбільше турбують людей.