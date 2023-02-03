Що на Рівненщині армії допомагають навіть діти, ми розповідали не раз. Нині ж область активно відправляє на фронт автомобілі: їх закуповують і відповідальний бізнес, і окремі територіальні громади. Активно донатять жителі краю.

Залізні коні від кооператорів та громад

З ініціативи правління споживспілки Рівненщини придбали ще один автомобіль для наших захисників. Із 24 лютого кооператори краю передали на фронт уже шість машин, якими раніше доставляли товари до споживачів. Розуміють, що там вони потрібніші, адже в лавах наших захисників понад 200 кооператорів та членів їхніх родин.

Цього разу порадилися із представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки Рівного, в чому найгостріша потреба на передовій.

«З огляду на побажання, які передали військові, придбали комбінований автомобіль «фольксваген-Т4» з відкритим кузовом та додатковою кабіною для пасажирів. Наші майстри провели його техобслуговування, доукомплектували шанцевим інструментом: буксирним тросом, домкратом, комплектом ключів», — розповів голова правління споживспілки Петро Бараш.

Звісно, не забули наповнити автомобіль різноманітними смаколиками: м’ясними консервами, згущеним молоком, цукерками, печивом. Щоб нагадати: вдома на наших солдатів чекають із перемогою.

Уже сім залізних коней від кооператорів краю працюють на нашу перемогу. А в тилу споживча кооперація гідно виконує місію забезпечення критичної інфраструктури: хліба та хлібобулочних виробів випікають до 100 тонн на місяць. А коли є хліб, неодмінно буде й перемога.

Півторатисячна кооперативна родина міцно тримає надважливий економічний фронт: за підсумками господарювання 2022 року додали третину обсягів, що дало змогу зберегти робочі місця і створити фундамент для старту 2023-го. І сплатили майже 100 мільйонів життєдайних для територіальних громад, області та держави податків.

Автомобіль для ЗСУ днями поїхав на передову з Мізоцької територіальної громади. Кошти на нього почали збирати ще торік улітку на ярмарку. Тоді діти продавали прохолодні напої. Згодом влаштували ще не одну акцію, щоб здійснити мрію. До ініціативи долучилися працівники бюджетних установ громади, переказавши одноденний заробіток. Так і назбирали 175 тисяч. Підшукали автомобіль з необхідними технічними характеристиками, самі військові привели його до ладу, підремонтували. А небайдужі жителі громади зарядили його домашнім теплом та добром — передали смачні копченості, духмяні пироги, печиво.

«Це чудовий приклад самоорганізації жителів громади. Нині кожен з нас на своєму місці робить для перемоги максимум, що може. Знаю, що мої земляки невтомні. Разом працюємо на перемогу цілодобово», — каже начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль. До речі, він оперативно інформує про кожну ініціативу земляків, яка сприяє перемозі України.

Реанімобіль за пластикові кришечки

25 серпня 2022 року в матеріалі «Маленькі кроки до великих змін» ми розповіли про перший у Рівному контейнер для збирання пластикових кришечок, який представники бізнесу встановили на вулиці Млинівській. Нині поцікавилися, що ж назбирали.

«Серце (контейнер для збирання) наповнилося, але віддати наповнення на переробку виявилося непросто. Молоді науковці з Одеського державного екологічного університету від початку повномасштабної війни оголосили акцію зі збирання пластикових кришечок. Організували їх переробку на певні речі й поставили шляхетну мету: за виручені від продажу кошти придбати реанімобіль для наших захисників.

Невдовзі до збирання кришечок долучилися жителі інших міст, містечок та сіл — загалом пів сотні. Серед них і Рівне», — розповідає директор виробничого автотранспортного об’єднання облспоживспілки Микола Оксимчук. Контейнер для збирання кришечок — його ідея.

До речі, на «Новій пошті» за відправлення вантажу до Одеси з рівнян не взяли жодної копійки: в такий спосіб самі долучилися до цієї ініціативи.

Натомість одесити днями опублікували в соцмережах фото та відео щойно придбаного укомплектованого реанімобіля, який попрямував на Бахмут. Його придбали за 160 тисяч гривень. 70% суми виручили за пластикові кришечки (їх зібрали 11 тонн, це 5,5 мільйона штук), ще 30% додала Одеська ОВА.

«Із пластиком у процесі переробки стаються неймовірні перетворення: він може стати меблями, одягом, внутрішнім оздобленням автомобіля. І якщо кілограм кольорових кришечок коштує 5 гривень, то відсортованих за кольорами — майже 14. А 20 людей можуть відсортувати приблизно тонну за день. І ми це робили разом з небайдужими одеситами, щоб виручити якнайбільше коштів. А ще ми прагнули заохотити українців сортувати відходи, як це роблять у Європі», — розповів магістрант Одеського державного екологічного університету один з ініціаторів проєкту Владислав Михайленко.

Як бачимо, війна пришвидшує незворотні зміни й у нашій психології. Уряд нині розробляє нормативну базу, щоб Закон «Про управління відходами», ухвалений торік 20 червня, запрацював на повну силу. Та ініціативні українці, як бачимо, не чекають, гуртуються, використовуючи якнайменшу можливість наблизити нашу перемогу. Незалежно від того, де живуть, — у поліській глибинці чи сонячній Одесі.

Тим часом у центрі Рівного запрацював перший у світі мобільний музей російсько-української війни «100 000 «хороших» моsk@ликів».

«Усі експонати доставили із фронту: трофейну зброю, амуніцію, сухпайки росіян. Наше озброєння від партнерів. Експонати передали з передової бійці українських підрозділів — 110, 14, 53 бригад, військові з Корнина через голову Корнинської громади Романа Горбатюка-Василейка. Усе розміщено на базі вантажівки Star, яку згодом передадуть для однієї із бригад ЗСУ», — розповів представник благодійного фонду «Відповідальні українці» Юрій Дюг. Цей мобільний музей допоможе завершити збирання коштів ще на п’ять вантажівок Star для ЗСУ, чотири вже передали нашим захисникам.