У вітальному слові глава держави звернувся до всіх, завдяки кому є Україна, а ми впевнено стоїмо тут, на своїй землі під своїми прапорами. Привітав усіх незламних та хоробрих людей великої відваги, які роблять велику справу, захищаючи Україну.

«І сьогодні це більше, ніж професія, більше, ніж покликання. І гасла різних родів наших військ, різних бригад і формувань для вас більше, ніж слова. Вами це доведено не раз. Доведено на полі бою, де ви завжди за Україну. За її волю. Завжди попереду. І вірні завжди. Перші з честю. Ідете на ви, і запеклих вогонь не пече. Ви обрані долею, і слабких немає. Тож усі ви разом, громом і полум’ям, волею й залізом, із Богом і за Україну.

951 день битви за державу ви пишете її історію на полі бою. Віддаєте себе, аби не віддати Україну», — наголосив глава держави.

Два слова, які об’єднали мільйони українців

Принагідно Володимир Зеленський нагадав, що всього два слова «захищати Україну» об’єднали мільйони людей і всю нашу країну і наш народ. І дякуючи від усіх українців кожному захисникові й кожній захисниці, він уточнив тих, кому ми маємо завдячувати.

Це наша арта, наші «боги війни» — ті, хто влучно б’є по ворогу. Наші Повітряні сили, які, захищаючи країну, завжди на висоті. Це наша ППО, що робить усе, аби небо над Україною було чистим. Наші танкісти, які загартовують міць, наша піхота, яка робить надважку роботу, вигризаючи кожен рубіж. Це наші розвідники, котрі бачать і знають усе і зривають плани окупантів. Наші Військово-Морські сили, наші десантники та спецпризначенці, нацгвардійці, прикордонники, СБУ, ТрО, всі наші Сили безпеки і оборони.

Отож сьогодні українці вклоняються всім, хто наближав і наближає бажану перемогу.

«Бо інакше бути не може. Бо в України є ви. Наші захисники й захисниці.

Вічна слава тим, хто боронить українську землю, небо й моря!

Вічна пам’ять тим, хто захистив Україну ціною власного життя!» — зазначив глава держави.

У День захисників і захисниць України Президент Володимир Зеленський ушанував пам’ять воїнів, які загинули під час російсько-української війни. Глава держави поклав квіти до Стіни пам’яті полеглих захисників України на Михайлівській площі в Києві. У церемонії також узяли участь Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, керівники Сил безпеки і оборони, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, представники уряду.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль цього дня зокрема зазначив, що Україна завжди буде вдячна своїм захисникам і захисницям, які відстояли її незалежність, вберегли її свободу та можливість жити, розвиватися, думати про майбутнє.

«Пам’ятаймо, завдяки кому Україна вільна. Завдяки кому Україна є і буде. Подякуймо сьогодні ще раз кожному воїнові, що боронить нашу країну. Кожному, хто віддав життя заради сильної та квітучої України. Ваші хоробрість і героїзм назавжди в історії», — наголосив Денис Шмигаль.

Героям слава!

Президент відзначив воїнів державними нагородами, вручив бригадам бойові прапори та присвоїв почесні найменування.

Рідним загиблих Героїв України Президент вручив орден «Золота Зірка». Найвищої державної нагороди удостоєні:

Старший сержант Сергій Костюченко. У 2014—2015 роках брав участь в АТО, а з початком повномасштабної війни захищав Чернігівщину. У складі мінометного розрахунку знищив дивізіон балістичних ОТРК «Іскандер», шість вантажних автомобілів, а також бронеавтомобіль «Тигр». У червні 2022 року на Донеччині, коригуючи вогонь міномета, допоміг ліквідувати штурмову групу окупантів.

Капітан юстиції Андрій Суботін. Брав участь в обороні Маріуполя. Група прикордонників, у складі якої він був, під час розвідки підземних комунікацій комбінату «Азовсталь» виявила укриття, де понад три тижні перебували 80 цивільних. Попри артобстріли воїни принесли їм воду та їжу. Андрій Суботін загинув від пострілу снайпера на території Азовсталі.

Молодший сержантПетро Федорчук. Захищав Маріуполь, евакуював поранених із передньої лінії оборони. Також коригував вогонь бригадної артилерії, завдяки чому вдалося знищити колону ворога і ще п’ятьох окупантів на заводі імені Ілліча.

Володимир Зеленський відзначив «Золотою Зіркою» Героя України ще трьох захисників.

Полковник Дмитро Волошин, командир 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. У травні цього року підрозділи бригади зупинили російський наступ на харківському напрямку. Із серпня особовий склад бригади бере участь в операції на Курщині. Орієнтовні втрати ворога: понад 1500 осіб живої сили, 335 одиниць озброєння та військової техніки.

Молодший сержантТимофій Орел. З використанням FРV-дронів знищив 434 російських окупантів, 346 поранив, ліквідував 134 одиниці броньованої техніки, зокрема 42 танки, 10 МТ-ЛБ, 28 БТР та 44 БМП.

Лейтенант Богдан Цимбал. Лише з вересня 2023 року до вересня 2024-го знищив майже 100 російських загарбників, танк, п’ять гармат, дев’ять військових автомобілів. Зазнав поранення, але через два місяці продовжив виконувати бойові завдання поблизу Серебрянського лісництва.

Президент також вручив рідним загиблих «Хрест бойових заслуг». Він відзначив:

Солдата Микиту Каляєва. 2023 року у складі штурмового загону поблизу Горлівки знищив ворожий кулеметний розрахунок — шестеро російських окупантів. Завдяки цьому його побратими змогли без втрат зайти на ворожі позиції та знищити ще 15 загарбників.

Матроса Владислава Літовчука. Під час штурму на лівому березі Дніпра врятував життя шістьом пораненим побратимам. Торік у жовтні зазнав важкого поранення, проте ще 23 години залишався на позиції. Дії матроса та його побратимів допомогли підрозділам морпіхів закріпитися на нових позиціях.

Цю відзнаку глава держави вручив іще трьом воїнам. Її отримали:

Старший сержант Валентин Колесник. Разом із двома побратимами вступив у бій з переважними силами ворога у складі чотирьох одиниць важкої бронетехніки та піхоти. Узяв командування на себе і гранатою знищив танк Т-72, воїни ліквідували піхоту та БМП.

Майор Олександр Рясний. Особисто знищив щонайменше 15 окупантів. Торік у липні штурмова група під його керівництвом просунулася майже на 2 кілометри вглиб на запорізькому напрямку, захопила в полон одного з ворожих командирів і численні склади з боєкомплектами.

Президент вручив бойові прапори 43 окремій механізованій бригаді, 117 окремій механізованій бригаді, 47 окремій інженерній бригаді, 16 окремому полку підтримки та 25 полку Нацгвардії. Відзнаку «За мужність та відвагу» отримали 148 окрема артилерійська та 138 радіотехнічна Наддніпрянська бригади, 126 окрема бригада територіальної оборони, 6 прикордонний Волинський загін.

Крім того, 45 окрема артилерійська бригада отримала почесне найменування «імені генерала Мирона Тарнавського», 82 окрема десантно-штурмова бригада — почесне найменування «Буковинська», 34 полк Нацгвардії — почесне найменування «Херсонський».

Президент також вручив паспорти громадян України трьом іноземцям, які з 2022 року захищають нашу державу: воїнам зі США, Грузії та військовому медикові з Нової Зеландії.

Джерела: Офіс Президента

Департамент комунікацій Секретаріату КМУ