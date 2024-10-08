На Сумщині Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Серед питань, які розглянули на засіданні, —протиповітряна оборона та енергетика. В.о. командувача Повітряних сил Анатолій Кривоножко та командувач Повітряного командування «Схід» Іван Теребуха доповіли про заходи, які вживають для зміцнення захисту, зокрема Сумщини, інших прикордонних регіонів та всієї нашої держави.

ППО, енергетика, привітання освітян

Міністр енергетики Герман Галущенко поінформував про відновлення електропостачання в Сумах і громадах регіону, подальше убезпечення об’єктів генерації та розподілу, підготовку резервного обладнання на зиму.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про загальну ситуацію на полі бою та окремо — на найскладніших напрямках, перебіг Курської операції, надходження техніки і снарядів на фронт, комплектацію бригад.

Напередодні Дня працівників освіти Президент у Сумах зустрівся з педагогами із Сумщини, Чернігівщини, Харківщини та Полтавщини, відзначив їх державними нагородами та присвоїв почесні звання.

«Це дуже важливий день для кожного з нас. Особливо ми це розуміємо в такі складні часи війни», — сказав глава держави.

Володимир Зеленський відзначив важливість роботи вчителів у тих областях, які межують із державою-агресором.

«Люди кажуть: там, де є церква, там є віра, надія. Мені здається, що там, де школа, є впевненість у майбутньому», — додав він.

Глава держави подякував педагогам за те, що вони продовжують працювати в Україні й цим роблять внесок у її безпеку, і відзначив освітян державними нагородами: Вячеслава Харченка, завідувача кафедри Національного аерокосмічного університету ім. Миколи Жуковського «Харківський авіаційний інститут», — орденом «За заслуги» ІІІ ступеня; Валерія Каркачова, майстра виробничого навчання Сумського хіміко-технологічного центру професійно-технічної освіти, та Олену Семеног, професора кафедри Сумського державного педагогічного університету ім. Антона Макаренка, — медалями «За працю і звитягу».

Президент присвоїв почесні звання: «Заслужений вчитель України» — Вікторові Завадському, вчителеві Олександрівського ліцею, та Віталіні Мисловець, учительці Миргородського ліцею імені Тараса Шевченка; «Заслужений працівник освіти України» — Тетяні Дорошенко, завідувачці кафедри Національного університету «Чернігівський колегіум» ім. Тараса Шевченка, Василеві Карпуші, ректорові Сумського державного університету, Валентині Москаленко, доцентові кафедри Національного університету «Чернігівська політехніка», Ніні Рудник, директорові Гончарівського ліцею ім. героя АТО Дмитра Степанченка, та Олені Устименко-Косоріч, професорові кафедри Сумського державного педагогічного університету ім. Антона Макаренка; «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України» — Андрієві Євтифієву, старшому викладачеві кафедри НТУ «Харківський політехнічний інститут».

Володимир Зеленський вручив сумській школярці Нікіті Савічевій, яка торік урятувала з пожежі молодших братів і сестру, медаль «За врятоване життя».

Вдячність за захист

Перебуваючи в Сумах, Президент України відвідав медичний заклад, де лікують поранених захисників. Глава держави поспілкувався з воїнами, подякував їм за службу і відзначив орденами «За мужність» ІІІ ступеня та медаллю «Захиснику Вітчизни».

«Дякую вам за службу. Дякую за те, що захищаєте нашу державу, за всі кроки для захисту України. Бажаю вам якнайшвидшого одужання», — сказав Президент.

Володимир Зеленський також поспілкувався з медиками і подякував їм за те, що вони рятують життя воїнів.

Президент України також зустрівся із представниками органів місцевого самоврядування області.

«Хочу подякувати вам за Сумщину, за те, що ми зберегли надважливий регіон нашої держави. Зараз треба все це відстояти. Область прикордонна, триває завдання важких щоденних ударів по Сумщині. Важливий кожен керівник громади, люди важливі. Дякую вам за захист людей», — зазначив він.

Однією з тем обговорення під час зустрічі була операція в Курській області. За словами Володимира Зеленського, завдяки їй вдалося уникнути окупації прикордонних громад Сумщини. Глава держави наголосив, що важливо посилювати протиповітряну оборону регіону, і додав, що відповідна робота з партнерами вже триває.

Учасники наради обговорили розроблення державних програм для відновлення зруйнованих підприємств, компенсацій аграріям, які втратили угіддя через будівництво фортифікаційних споруд, відновлення трансформаторних підстанцій, а також роботу мобільного звʼязку в умовах відключення світла, посилення захисту об’єктів енергогенерації та підтримку громад Сумщини від інших регіонів України.

Володимир Зеленський розповів про план перемоги, представлений у США.

«Це план примусу росії до дипломатичного завершення війни. Саме примусу через те, що в України має бути сильна позиція», — зазначив Президент.

Джерело: Офіс Президента