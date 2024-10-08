Україна та Словаччина досягли значного прогресу у виконанні домовленостей, зафіксованих у дорожній карті спільних дій

Спільні проєкти України таСловаччини в електроенергетиці, транспорті та інфраструктурі зміцнять зв’язкиміж двома країнами. Про цеповідомив Прем’єр-міністрДенис Шмигаль під часвступного слова на пленарному засіданні спільних консультацій урядів двох держав 7 жовтня. Прем’єр зазначив, що частину домовленостей, досягнутих під час попередніх зустрічей, виконаноповною мірою, частина — назавершальному етапі.

«Для реалізації всіх проєктів, які є на порядку денному, а також захисту нашогоєвропейського дому необхідно спільними зусиллями забезпечити перемогу та справедливий мир для України,— наголосив Денис Шмигаль.

— Ми як члени великої європейської родини високо цінуємо вашу особисту беззаперечну підтримку євроінтеграційних прагнень України.

Готовність Словаччини ділитися власним досвідом та надавати експертну допомогу— дієва підтримка Українина шляху до ЄС», — зазначивПрем’єр-міністр.

Прикладом такої підтримки Денис Шмигаль назвавсхвалення словацьким урядом рамкової програми участі Словаччини у відновленніУкраїни. За його словами, цейдокумент не лише сприятиме відбудові України, а й стане каталізатором для розширення співпраці.

«Участь Словаччини у процесі відновлення України відкриває перед словацькимикомпаніями нові ринки, сприяє створенню робочих місцьта підвищенню конкурентоспроможності. Спільні проєкти в енергетиці, транспорті та інфраструктурі зміцнять зв’язки між двома країнами та сприятимуть розвитку прикордонних регіонів»,— переконаний він.

Відзначаючи прогрес у виконанні дорожньої картиспільних дій між Україною таСловаччиною, Денис Шмигаль висловив сподівання, щоподальша співпрацябуде неменш ефективною.

«Ми досягли згоди про необхідність продовження конструктивного діалогу між міністерствами та відомствами наших країн для оперативного завершення роботинад вісьмома двостороннімидокументами, що перебувають на порядку денному нашої співпраці», — повідомивПрем’єр-міністр.

Він акцентував на Угодіпро співробітництво під часздійснення контролю у спільних пунктах пропуску таПротоколі про внесення зміндо Угоди про пункти пропуску через спільний державнийкордон. Документи плануютьпідписати до кінця цього року.

Україна не продовжуватиме транзитну угоду з росієюпісля завершення строку їїчинності, наголосив український Прем’єр під час пресконференції зі словацькимколегою за підсумками спільних міжурядових консультацій. Денис Шмигаль зазначив,що стратегічна мета України — накласти санкції на російську газову молекулу, позбавити кремль прибутків відпродажу вуглеводнів, за якіагресор фінансує війну.

«Ми закликаємо всі країни Європи до повної відмовивід нафти і газу з рф. Розуміємо гостру залежність деяких держав, зокрема Словаччини, від цього ресурсу. Алерозраховуємо на поступовудиверсифікацію постачання», — сказав він.

За словами Дениса Шмигаля, Україна готова і надалівиконувати свої зобов’язаннявідповідно до Угоди про асоціацію з Євросоюзом та договору до енергетичної хартії, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ