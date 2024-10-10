У Брюсселі 8 жовтня відбулися зустрічі України та Європейської комісії щодо відповідності українського законодавства праву ЄС за сферами «Економічні критерії» та переговорного розділу 32 «Фінансовий контроль», що є частиною переговорного процесу вступу України до Європейського Союзу. Зустрічі відбулися в гібридному форматі — українські делегації брали участь офлайн і онлайн.

Від української сторони зі вступним словом до учасників звернулася віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністр юстиції Ольга Стефанішина.

«Україна вже доклала значних зусиль для узгодження своєї правової бази з європейською, щоб наша держава була конкурентоспроможною та функціональною на європейському внутрішньому ринку. Ми проробили велику роботу для узгодження нашої правової бази з acquis ЄС. Щиро вдячна нашій команді, яка інтенсивно та ретельно готувалася до цієї сесії з огляду на важливість економічної інтеграції до ЄС», — наголосила вона.

Зі вступним словом до учасників звернулися також головуючий від Єврокомісії на зустрічі, керівник відділу в Генеральному директораті з питань юстиції та захисту прав споживачів (DG JUST) Марк Йорна, директор по відносинах із Україною Генерального директорату Європейської комісії з питань політики сусідства та переговорів з розширення (DG NEAR) Анна Ярош-Фріз та директор з міжнародних економічних і фінансових відносин Генерального директорату Єврокомісії з економічних і фінансових питань (DG ECFIN) Анніка Еріксгаард.

За словами першого заступника міністра економіки Олексія Соболева, під час сесії, присвяченої «Економічним критеріям», українська делегація презентувала оцінку стану наближеності України до виконання економічних критеріїв ЄС, яка буде основою для майбутніх переговорів. Було представлено бачення української сторони подальшого функціонування ринкової економіки, здатності України інтегруватися у спільний ринок ЄС, залучати інвестиції та можливості запроваджувати структурні реформи.

У межах скринінгової сесії розглядали питання макроекономічної стабільності, функціонування товарних ринків, фінансового ринку, ринку праці, галузей освіти та інновацій, фізичного капіталу і якості інфраструктури, секторальної та корпоративної структури української економіки, економічної інтеграції з ЄС та цінової конкурентоспроможності, а також боротьби з корупцією.

Під час сесії, присвяченої переговорному розділу 32 «Фінансовий контроль», заступник міністра фінансів Денис Улютін докладно розповів про реалізовані заходи в галузі державного внутрішнього фінансового контролю та наближення національних стандартів до найвдаліших міжнародних практик.

«Оскільки у світі не існує двох ідентичних систем державного управління, наша система фінансового контролю також має свої особливості, сформовані історично та адаптовані до наших потреб. Наше головне завдання — подальше наближення до стандартів ЄС із забезпеченням синергії між різними видами контролю та повного охоплення публічного сектору. Це особливо актуально з огляду на надходження значних обсягів зовнішнього фінансування та масштабних заходів з відбудови, відновлення та модернізації України», — зазначив Денис Улютін.

«Ми презентували нашим партнерам з Європейської комісії оцінку стану наближеності України до виконання економічних критеріїв ЄС, яка буде основою для майбутніх переговорів. Це велика робота з оцінки наших викликів, до якої були долучені українські та міжнародні експерти. Ми представили наше бачення подальшого функціонування ринкової економіки, здатності України інтегруватися в спільний ринок ЄС, залучати інвестиції та можливості запроваджувати структурні реформи. Усе це закладає підвалини для подальшої роботи над наближенням до європейського законодавства», — зазначив Олексій Соболев.

Наступний раунд двосторонніх зустрічей щодо Кластера 2 «Внутрішній ринок» відбудеться 19 листопада.

Джерела: Служба віцепрем’єра

Міністерство економіки