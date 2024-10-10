Мобілізація ресурсів, відновлення України та впровадження реформ — ключові завдання в межах Української платформи донорів. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час 11-го засідання Керівного комітету Української платформи донорів.

Зокрема, в частині мобілізації ресурсів задля бюджетної підтримки України в умовах війни глава уряду акцентував на двох питаннях: зовнішня бюджетна підтримка на 2025 рік обсягом 38,4 мільярда доларів та надання Україні 50 мільярдів від використання заморожених російських активів.

«Надзвичайно важливо, щоб кошти від заморожених російських активів почали надходити Україні до кінця цього року для забезпечення макроекономічної стабільності. Також важливо, щоб вони були для України безумовними та не створювали борговий тягар для бюджету», — наголосив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль зазначив, що 50 мільярдів доларів доходів від заморожених російських активів — важливий ресурс для макрофінансової стабільності та забезпечення потреб українців.

«Друге важливе завдання — відновлення України. Пріоритети уряду: енергетика, відбудова житла та критичної інфраструктури, гуманітарне розмінування і підтримка приватного сектору», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Як зауважив очільник уряду, тепер конкретні найважливіші проєкти визначатимуть через Стратегічну інвестиційну раду в межах єдиного портфеля публічних інвестиційних проєктів. Їх реалізовуватимуть через цифрову екосистему DREAM.

«Напередодні важкої зими маємо найнагальніші потреби та термінові завдання. Це проєкти забезпечення питною водою населення південних регіонів України, відновлення житла, зруйнованого чи пошкодженого внаслідок російської агресії, забезпечення енерго- та теплопостачання протягом опалювального сезону, забезпечення другого та третього рівня інженерного захисту об’єктів критичної інфраструктури енергетичного сектору», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр наголосив на важливості розпочати роботу над четвертою Швидкою оцінкою завданої шкоди та потреб (RDNA 4).

Ще одне важливе завдання, за словами Дениса Шмигаля, — впровадження реформ. Україна виконує всі взяті на себе зобов’язання.

«Водночас надзвичайно важливо, щоб усі реформи, умови та рекомендації партнерів були підпорядковані європейській інтеграції України, цілям макроекономічної стабільності та економічного розвитку», — зазначив Прем’єр.

У виступі очільник уряду наголосив, що серед важливих напрямів роботи в межах платформи — посилення координації та перенесення її секретаріату в Київ. Це, за його словами, дасть змогу підвищити ефективність співпраці та досягти поставлених цілей.

Денис Шмигаль подякував усім країнам-членам та організаціям, які долучилися до роботи Української платформи донорів. На сьогодні платформа налічує 23 країни у статусі постійних і тимчасових членів і спостерігачів та сім міжнародних фінансових організацій.

Джерело: Департамент комунікацій

Секретаріату КМУ