Ідентифікація — це процедура встановлення особи одержувача пенсії. Навіщо її проходити і як це зробити — у відповідях на найпоширеніші запитання

1. Кому і навіщо потрібно проходити ідентифікацію в Пенсійному фонді України?

Ця норма — загальноприйнята міжнародна практика. В Україні вона чинна на постійній основі та стосується всіх отримувачів пенсій і соціальних виплат. Мета ідентифікації — перевірити, чи справді кошти від держави отримує саме та особа, якій вони були призначені.

Абсолютна більшість українських пенсіонерів і отримувачів соціальних виплат не зважали на цю норму, оскільки зазвичай проходили фізичну ідентифікацію у спосіб, який не привертав уваги. Наприклад, особисто звертаючись до банку по отримання нової пластикової картки або ж ідентифікацію на практиці здійснював листоноша, вручаючи пенсію.

Для окремої категорії громадян норму проходження фізичної ідентифікації останні три роки не застосовували. Протягом трьох останніх років виплата пенсій пенсіонерам, які стали ВПО до 24 лютого 2022 р., здійснювалася без проходження фізичної ідентифікації з моменту введення в Україні карантину у зв’язку з Covid-19. Нині цю вимогу відновлено і для них. Для інших вона була чинною весь час.

2. Як часто треба проходити ідентифікацію?

Що шість місяців.

3. Які документи треба мати для проходження ідентифікації?

Звертаючись особисто, треба мати із собою:

документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України або закордонний);

платіжну картку, на яку надходить пенсія (під час ідентифікації АТ «Ощадбанк»);

пенсійне посвідчення.

У разі віддаленої ідентифікації:

— авторизацію здійснює людина в особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис» («Дія ID»). Якщо у вас ще немає такого підпису, створити його можна кількома кліками, інструкція — за посиланням https://paperless.diia.gov.ua/instruction/yak-otrimati-diyapidpis;

— під час відеоідентифікації треба мати документ, що посвідчує вашу особу як отримувача виплати або як законного представника / помічника отримувача виплати, у разі дитини — свідоцтво про народження дитини.

Під час відеоідентифікації працівник фонду:

звіряє особу одержувача з фото, яке містить документ, що посвідчує особу власника;

або звіряє особу законного представника / помічника з документом, що підтверджує його повноваження.

Відеофіксація проводиться так, щоб відеозображення давали змогу однозначно розпізнати одержувача / законного представника / помічника та деталі ідентифікаційного документа (зокрема фото, ідентифікаційні дані, що містяться в ідентифікаційному документі).

4. Як пройти ідентифікацію через відеозв’язок?

Для цього:

1. Зайдіть на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України https://portal.pfu.gov.ua.

2. Натисніть на вкладку «Ідентифікація у режимі відео­конференцзв’язку» у верхній частині екрана.

3. На екрані з’явиться форма. Заповніть усі поля, позначені зірочкою:

введіть особисті дані й дані документа, що посвідчує особу;

вкажіть адресу електронної пошти та номер телефону (для отримання зворотного контакту від фахівців Пенсійного фонду);

оберіть спосіб проведення відеоідентифікації через один із запропонованих додатків: Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom;

якщо ви потребуєте перекладу жестовою мовою чи фізичного супроводу персонального помічника / асистента, вкажіть це.

4. Дайте згоду на передачу особистих даних та натисніть «Подати заяву».

Відеоідентифікація відбудеться у проміжку: не раніше, ніж за 10 робочих і не пізніше, ніж 30 календарних днів з дати подання заяви. Для узгодження часу та способу проведення відеоідентифікації з вами зв’яжеться працівник Пенсійного фонду України.

5. Як пройти ідентифікацію за кордоном?

Це можна зробити, звернувшись до закордонної дипломатичної установи України по отримання документа про посвідчення факту, що особа жива. Потім отриманий документ разом із письмовою заявою про продовження виплати пенсії (писати в довільній формі) треба надіслати поштовим відправленням територіальному органу Пенсійного фонду за місцем перебування на обліку.

Також заяву можна подати через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.

Відвідування дипломатичної установи не обов’язкове, можна пройти ідентифікацію за допомогою цифрових інструментів. Зокрема:

можна авторизуватися на порталі електронних послуг ПФУ за допомогою «Дія.Підпис»;

або пройти ідентифікацію за допомогою відео­конфе­ренц­зв’язку із працівниками органів Пенсійного фонду. Записатися на проходження відеоідентифікації можна через вебпортал ПФУ.

Джерело: Міністерство соціальної політики