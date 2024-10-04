Президент і урядовці зустрілися з адміністратором Агентства США з міжнародного розвитку Самантою Пауер

Втілення проєктів зі зміцнення української енергомережі, відновлення об’єктів критичної інфраструктури, посилення ППО та будівництво шкільних укриттів обговорили під час зустрічі Президент Володимир Зеленський і адміністратор Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер. Глава держави подякував Сполученим Штатам Америки, Президентові Джозефу Байдену, Конгресу за двопартійну підтримку, а також відзначив зустріч із Самантою Пауер і представниками провідних американських енергетичних, фінансових та страхових компаній під час його візиту до Сполучених Штатів минулого тижня.

«Я вважаю, що та зустріч була дуже важливою, корисною та продуктивною. Гадаю, ми мали дуже хорошу розмову про зиму, енергетику, особливо з представниками американських компаній. Дякую за організацію цієї зустрічі», — сказав Президент.

«Для нас дуже важлива ваша підтримка напередодні та під час зимового періоду. Ми розраховуємо на вашу посилену допомогу. Гадаю, що це найважливіший, найбільший пріоритет», — зазначив глава держави.

За словами Саманти Пауер, USAID бере участь у ремонті 10 тисяч шкільних укриттів.

Крім того, йшлося про впровадження реформ і підтримку малого й середнього бізнесу в Україні.

Серед головних питань, які порушували під час зустрічі Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і Саманта Пауер, — допомога енергетичному сектору України в підготовці до опалювального сезону. Сторони скоординували потреби в обладнанні для відновлення й децентралізації енергосистеми. Також учасники зустрічі обговорили реалізацію важливих спільних проєктів. Зокрема, відновлення житлових будинків та забезпечення Миколаєва питною водою.

«USAID — один з найбільших донорів України. Дякую США за послідовну підтримку в усіх сферах та високий рівень залученості у відновлення нашої країни», — зазначив Денис Шмигаль. Серед іншого він наголосив на важливості підтримки проєктів на рівні міст і громад. Прем’р-міністр подякував USAID за програми підтримки малого й середнього бізнесу. Він зазначив, що Україна прагне розвивати співпрацю в цьому напрямі, зокрема в аграрному секторі.

Окремо сторони обговорили тему реалізації реформ в Україні. Саманта Пауер повідомила, що USAID готове допомагати й інвестувати в реформу митниці.

На зустрічі також були присутні перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко, віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр енергетики Герман Галущенко, голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин.

Джерела:

Офіс Президента

Департамент комунікацій Секретаріату КМУ