Президент України Володимир Зеленський у Києві провів зустріч із Президентом Республіки Гватемала Алехандро Джамматтеі Файа. Як зауважив Володимир Зеленський, це перший візит глави Гватемальської держави в Україну за всю історію двосторонніх відносин, а також перший візит лідера країни Латинської Америки за останні 12 років загалом.

Під час спілкування із представниками ЗМІ за підсумками переговорів Президент України зробив акцент на серйозних наслідках російської агресії, які відчутні всюди у світі, зокрема через продовольчу кризу й цінову дестабілізацію на енергетичних ринках, а також через політичні виклики всьому міжнародному правопорядку.

«Сьогодні ми домовилися й надалі об’єднувати наші зусилля на міжнародних майданчиках з метою подальшої ізоляції росії та збільшення для неї ціни за цю війну й дестабілізацію життя народів. Хочу подякувати панові Джамматтеі за підтримку санкційної політики проти росії. І радий, що Гватемала готова долучитися до просування ініціативи стосовно створення спеціального трибуналу для покарання росії за злочин агресії проти народу України», — розповів глава держави.

За словами Володимира Зеленського, у межах візиту Президента Гватемали було підписано міжурядову угоду про взаємне скасування візових вимог. «Переконаний, що це сприятиме розвитку бізнесових і соціальних зв’язків між нашими країнами, між нашими народами», — зазначив він.

Президент Республіки Гватемала зауважив, що приїхав у Київ, щоб висловити абсолютну підтримку Президентові Володимиру Зеленському, Збройним силам та всьому народу України, який сміливо захищається від агресії. Він розповів, що сьогодні відвідав міста на Київщині, де агресор скоїв жахливі злочини, і висловив підтримку всім постраждалим.

Про підтримку України та перспективи подальшої співпраці в торговельно-економічній галузі йшлося під час зустрічі Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля із Президентом Гватемали.

Денис Шмигаль подякував Алехандро Джамматтеі за історичний візит і підтримав укладення двосторонньої угоди про взаємне скасування візових вимог між Україною і Гватемалою. «Без сумніву, це сприятиме подальшому розвитку двосторонньої співпраці, налагодженню міжлюдських контактів і їх активізації. Переконаний, це допоможе налагодити й бізнес-відносини. На нашу думку, перспективні нині відносини у галузях енергетики, сільського господарства й гірничовидобувній. Упевнений, що нашим країнам є що запропонувати одна одній на взаємовигідних умовах», — зауважив глава уряду.

Прем’єр-міністр України подякував уряду Гватемали за підтримку нашої країни та засудження російської збройної агресії в усіх резолюціях Генеральної асамблеї та інших органів системи ООН. Він висловив вдячність Гватемалі за ініціювання резолюції Організації американських держав щодо виключення росії зі складу спостерігачів.

«Очікуємо, що Гватемала підтримає й ініціативу України щодо створення спеціального кримінального трибуналу для покарання за злочини, які росія скоїла проти України», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр подякував уряду Гватемали за направлення в Україну бригади Гуманітарного підрозділу порятунку: «Допомога з розбирання завалів, порятунку людей та розмінування дуже важлива для нашої країни».

Алехандро Джамматтеі зазначив, що Гватемала рішуче виступає проти війни і підтримує всі резолюції щодо засудження агресії росії проти України. Президент Гватемали запевнив, що його країна готова стати хабом для української аграрної продукції для подальшого транспортування у країни Латинської Америки.

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