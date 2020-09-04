Масштабній пожежі на території Дворічанського лісництва між населеними пунктами Горобівка й Гряниківка передували загоряння сухої трави, очерету, сміття в 40 місцях області та чотири пожежі в обласному центрі. Протягом доби першого дня вересня підрозділи Служби порятунку ліквідували пожежі на 11 гектарах екосистем, спричинені недбальством людей та їхнім легковажним ставленням до пересторог рятувальників.

Але справжній грім серед ясного неба грянув у Дворічанському районі, де вогняна стихія охопила близько 500 гектарів лісу. За попередніми версіями, спричинити пожежі могло загоряння смітника, полум’я з якого через сильні пориви вітру перекинулося на лісові насадження. Проте правоохоронці не відкидають і можливий підпал. Спекотна й вітряна погода спричинила сильну верхову пожежу на 100 гектарах лісу та загоряння житлових будинків у навколишніх селах.

За інформацією Головного управління ДСНС у Харківській області, до гасіння пожежі відразу після повідомлення про її початок та масштаби було залучено 13 одиниць техніки і 80 рятувальників. Додатково сформовано зведений загін у складі 20 відділень на автоцистернах, які оперативно прибули на місце події. До ліквідації надзвичайної ситуації залучили пожежний літак Ан-32П, 5 одиниць техніки й 50 працівників лісгоспу.

Як повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, два пожежні потяги Укрзалізниці долучилися до приборкання вогняної стихії. Через наближення вогню до колій тимчасово закрито рух поїздів на перегоні Дворічна — Мовчанове.

За даними Служби порятунку, вогнем було знищено 8 житлових будинків. Близько 18-ї години 2 вересня Президент Володимир Зеленський, який перебував на Харківщині з робочою поїздкою, зібрав термінову нараду щодо лісових пожеж у цьому регіоні, де представники ДСНС повідомили главі держави про ситуацію, що виникла на територіях, охоплених горінням, і доповіли про заходи, які проводять надзвичайники задля локалізації та ліквідації пожежі.

Президент наголосив, що має отримувати оперативну інформацію щодо пожеж і триматиме ситуацію на особистому контролі.

«Вимагаю швидких реакцій на подібні події. У разі потреби, ми маємо організувати евакуацію всіх людей, думати насамперед про їхню безпеку. Все має бути зроблено для якнайшвидшої локалізації та гасіння. А також уже маємо думати про надання фінансування для покриття втрат. Не потім, а вже зараз», — зазначив Володимир Зеленський.

О восьмій годині вечора того самого дня стало відомо, що один із трьох основних осередків загоряння локалізовано. Проте, як повідомив голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер у своєму Telegram-каналі, село Горобівка знищено пожежею, ще в двох (Кутьківці та Гряниківці) є місця займання. Жертв на той час не було. Із постраждалих на вечір першого вересня лише одна особа звернулася по медичну допомогу з попереднім діагнозом «отруєння чадним газом».

Із сіл Горобівка та Гряниківка, де ще на початку загоряння було організовано сповіщення людей щодо можливої евакуації спецавтобусом, евакуювали 52 жителі, 40 із яких — з Горобівки. Для їх розміщення в райцентрі підготували приміщення поліклініки та ліцею.

В районі облаштовано евакопункти, евакуйованих забезпечують їжею та засобами першої необхідності. За словами голови ХОДА, всіх постраждалих від пожежі оперативно забезпечують житлом. Безперервно у тісній взаємодії працюють ДСНС і поліція. Величезну допомогу надають також волонтери.

Близько опівночі 2 вересня Олексій Кучер, який відразу після наради, проведеної Президентом, виїхав на місце надзвичайної події, повідомив, що, за попередніми даними, вогнем знищено 22 домоволодіння, 33 особи залишилися без житла. Наразі пожежу не ліквідовано, але швидкість її розповсюдження значно спала.

Олексій Кучер пообіцяв усім постраждалим надати допомогу від області та запевнив, що питання компенсації за втрачене житло буде вирішено оперативно як за рахунок резервного фонду, так і завдяки допомозі держави.

Та біда сама не ходить. Через кілька годин сталися лісові пожежі і в Шевченківському районі та поблизу с. Клугино-Башкирівка Чугуївської міськради на території Новомосковського лісогосподарства. Тут, зокрема, виникло загоряння лісової підстилки на площі близько 10 гектарів. Вогняну стихію силами 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки, гелікоптера Мі-8 та працівників лісового й мисливського господарства станом на 21-шу годину 2 вересня було локалізовано. Наразі загрози населеним пунктам не існує.

Втім, із повідомлень у харківських Telegram-каналах і соцмережах, де користувачі розповідають про смог і запах гару, який дістався Харкова, можна зробити висновок, що пожежа завдала неабиякої шкоди природним екосистемам.

У соцмережах жителі Харківщини також запитують, як могло статися фактично одночасне загорання в лісових масивах віддалених один від одного районів. І висловлюють з цього приводу чимало припущень, серед яких превалюють думки щодо помсти певних сил за наведення ладу в лісовому господарстві Харківщини, припинення масових вирубок, ініційоване Президентом Володимиром Зеленським.

Сумніви щодо причин пожеж висловив також і голова ХОДА Олексій Кучер, який зазначив, що пожежі виникли в один день дивним чином відразу у трьох районах. Крім того, як зауважив очільник області, осередки розташовувалися в різних місцях.

«Як мінімум три осередки пожежі в Дворічанському районі», — уточнив Олексій Кучер.

PS. ДСНС повідомила, що станом на 7 годину 3 вересня осередки пожежі в населених пунктах Гороб’ївка та Гряниківка ліквідовано. Триває гасіння осередку лісової пожежі на площі близько 100 гектарів. На ранок 3 вересня до гасіння залучено 395 осіб та 61 одиниця техніки, з них від ДСНС — 215 рятувальників особового складу та 49 одиниць техніки, зокрема 2 пожежні літаки та вертоліт. Як поінформував «УК» з місця події начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи центру забезпечення діяльності Головного управління ДСНС у Харківській області Ігор Лупандін, лісову пожежу в Дворічанському районі локалізовано. Гасіння пожежі триває цілодобово. Здійснюється ліквідація ділянок тління як у населених пунктах, так і в лісовому масиві, проводиться постійне патрулювання 500 гектарів. Уранці було помічено загоряння в іншому місці, яке ліквідовано. Загалом ситуація під контролем. Якби в селі Горобівка було зроблено належне 10-метрове протипожежне розорювання, ймовірно, таких значних наслідків пожежі у населеному пункті можна було б уникнути.