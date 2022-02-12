Останнім часом найпопулярніше запитання, яке ставлять журналісти західним політикам і дипломатам після їхніх численних зустрічей з російськими високопосадовцями, таке: «Як ви вважаєте, чи нападе Росія на Україну?» І жодного разу чіткої відповіді на нього ніхто не дав. Так само не знає цієї відповіді і прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який цими днями побував з візитом у штаб-квартирі НАТО. За його словами, він не думає, що Кремль уже ухвалив остаточне рішення про напад на Україну, але застеріг: ставки піднято дуже високо, і ми всі переживаємо дуже небезпечний момент.

Дані розвідки тривожні

Виступаючи після завершення переговорів з Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, британський прем’єр сказав: «На мою думку, якщо ми непорушно обстоюватимемо визначальні й фундаментальні для нашого Альянсу принципи, поєднуватимемо рішучу політику стримування з терплячою дипломатією, то зможемо знайти вихід із цієї кризи». Проте він зауважив, що якщо у Кремлі ще не ухвалили рішення про наступ на Україну, то «це не означає, що щось абсолютно катастрофічне не може статися дуже скоро. Дані нашої розвідки, боюся визнати, все ще доволі тривожні», — констатував Борис Джонсон.

Єнс Столтенберг теж вважає, що НАТО має бути готовим до вторгнення Росії в Україну, навіть якщо нині всі сподіваються на пошук дипломатичного врегулювання цієї ситуації. «Це загрозливий момент для європейської безпеки. Кількість російських військ зростає, час для запобігання можливому нападу скорочується. Ми маємо готуватися до гіршого, твердо дотримуємося лінії пошуку політичного рішення», — заявив Генсек.

Він надіслав листа міністрові закордонних справ Росії Сергієві Лаврову, в якому повторив своє запрошення Москві продовжити безпековий діалог у межах майданчика Ради НАТО — Росія. «Ми готові вислухати занепокоєння Росії і готові обговорити шляхи підтримки та зміцнення фундаментальних принципів європейської безпеки, які ми всі підписали», — запевнив Єнс Столтенберг. Борис Джонсон розповів журналістам, що порядок денний безпекових дискусій з Москвою містить такі питання, як прозорість навчань НАТО, розміщення збройних сил і ракет, вихід Росії з договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

Наступного тижня міністри оборони країн-членів НАТО зберуться у Брюсселі, щоб оцінити можливі шляхи подальшого зміцнення безпеки Альянсу. Єнс Столтенберг укотре наголосив: НАТО не піде на компроміс щодо власних основоположних принципів, серед яких право кожної нації обирати власний шлях і право НАТО захищати та обороняти свої країни-члени. Борис Джонсон підтримав Генсека, заявивши, що політика відкритих дверей НАТО, яка дає змогу Україні в майбутньому заявити про своє бажання стати членом Альянсу, «обговоренню не підлягає». І будь-які кроки Заходу назустріч Росії «мають супроводжуватися деескалацією», наголосив прем’єр. Борис Джонсон повідомив, що тисяча британських військових за необхідності готова до передислокації у східноєвропейські країни-члени НАТО. Він припустив можливість військової підтримки України в разі нападу Росії.

Британія не відступить від своїх принципів

Під час свого візиту до штаб-квартири НАТО Борис Джонсон записав відео на підтримку України, яке опубліковано у Twitter. «Україна нічого не просить, крім миру і суверенітету, можливості обирати власну долю, вона шукає свої альянси, як і будь-яка незалежна держава. Британія завжди обстоювала ці принципи, і ми не відступимо зараз», — заявив британський прем’єр-міністр.

Стягування російських військ до кордонів України стало найбільшою загрозою системі європейської безпеки з часів завершення холодної війни, вважає глава британського уряду. Він розповів, що його переговори в НАТО було спрямовано на вироблення усіх можливих шляхів допомоги Україні.

«Передусім ми працюємо над дуже жорстким пакетом економічних санкцій, які буде автоматично застосовано, щойно чобіт першого російського солдата ступить на суверенну територію України. Ми працюємо над зміцненням східних кордонів НАТО за допомогою набагато більшої кількості військ, кораблів і літаків Сполученого Королівства, які зараз передислоковуються у країни на східних кордонах НАТО», — сказав Борис Джонсон. Він закликав Захід бути об’єднаним і рішучим, щоб запобігти російському вторгненню, яке стане абсолютною катастрофою. «Це стане лихом не лише для України, а й для самої Росії й усього світу», — сказав британський прем’єр.