Кажуть, що Чингісхан, підійшовши до Бухари, не зміг з ходу штурмом заволодіти містом. Тому обложив його й звернувся до жителів, запропонувавши їм перейти на його бік. Таким пообіцяв безпеку. І дехто з городян пристав на цю пропозицію. Так жителі Бухари розділилися на дві групи: перша відмовилася підкорятися Чингісхану, а друга погодилася. Хан тоді запевнив останніх, що за допомогу йому вони керуватимуть містом. І в Бухарі почалася війна між прихильниками та ворогами Чингісхана. Зрештою перемогла зрада. Але яким великим потрясінням для зрадників було те, що завойовники, увійшовши в місто, почали їх… убивати. Чингісхан заявив, що той, хто продався ворогові раз, зробить це і в майбутньому.

Таке повторювалося в різних країнах багато разів. Але так нічого й не навчило зрадників. Зокрема й у наш час: МВС України назвало регіони, де з початку повномасштабного вторгнення росії на територію України було виявлено найбільше запроданців. До першої трійки увійшли Луганська (174 випадки колабораціоністської діяльності, яка підпадає під статтю 111-1 ККУ), Херсонська (140) області та місто… Київ (118).

Слідчі повідомили про підозру двох громадян, які під час захоплення Бучанського району Київської області почали співпрацювати з росіянами. Було встановлено, що вони отримували «гуманітарну допомогу» від рф і роздавали її місцевому населенню, щоб привернути його на бік ворога, і передали рашистам деякі документи із сільради, повідомили про військових, які брали участь в АТО/ООС. Вони інформували ворога про стратегічні об’єкти інфраструктури.

Ось ще одні матеріали справи. Слідчі поліції заочно повідомили про підозру громадянина, який добровільно погодився обійняти посаду виконувача обов’язків начальника так званої народної поліції міста Бердянська Запорізької області та двох керівників приватних підприємств, що співпрацювали з організаціями, зареєстрованими в росії (чи працювали на її території), або «днр». Колабораціоністи сплатили агресорові податки в сумі понад мільйон російських рублів. А депутат Куп’янської райради Харківської області за допомогою фейкової податкової служби налагодив збут молочної продукції російським загарбникам. До суду він тепер проведе час за гратами.

Ще один випадок було зареєстровано в ЄРДР щодо співпраці громадянки з окупантами на тимчасово окупованій території Херсонської області. Колабораціоністка погодилася стати адміністратором так званого ТРК Таврія (до окупації це був телеканал UA: Херсон) і працювати на рашистів.

До речі, нині під тимчасовою окупацією перебуває чи не найбільша територія Херсонщини. Із цього приводу багато розмов в Україні про зрадників, які нібито здали росіянам карту мінних полів. Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко оприлюднив, хто саме з вищого керівництва області посприяв російському вторгненню: «Ми вже знаємо про затримання помічника начальника Херсонського УСБУ — начальника антитерористичного центру Ігоря Садохіна, який працював на ворога», — сказав чиновник. — Саме Садохін видав ворогові сітку мінних полів і координував дії російської авіації, коли супроводжував колону херсонського СБУ в евакуацію. Його було затримано ще в березні, і після проведеної перевірки Президент України звільнив із посади керівника СБУ у Херсонській області Сергія Криворучка та позбавив його генеральського звання. Там нині теж працюють правоохоронці», — підсумував Олександр Самойленко.

Зганьбив честь мундира і генерал-майор СБУ в запасі Леонід Пята: як повідомило ДБР, він намагався виїхати з України, надавши прикордонникам Тиси Закарпатської області фальшиву довідку про те, що не придатний для військової служби й має звання рядового. За фактом підроблення документів порушено справу за статтею 358, частина 4 ККУ.

Під час повномасштабної війни дехто із чиновників вирішили заробити, допомагаючи військовозобов’язаним ухилитися від служби: депутат Чернігівської райради від забороненої вже ОПЗЖ, наприклад, за 3 тисячі доларів обіцяв потенційним призовникам виготовити фейкові свідоцтва про народження дітей. Вони давали змогу призовникам безперешкодно покинути Україну під виглядом багатодітного батька. Як посередника депутат використовував знайомого з Луцька.

А в Києві директор одного з відділень банку за 16 тисяч доларів гарантував призовникам нелегальний перетин українського кордону як не придатним до військової служби. Обидва ці канали нелегальної міграції ліквідувала СБУ. Вона затримала російського агента під час наради в міській раді Миколаєва: зрадник (а ним виявився начальник одного з комунальних підприємств) прагнув створити велику агентурну групу в місті й регулярно інформував ворога про критичну інфраструктуру Миколаєва.

Зовсім свіжа інформація: СБУ повідомила про підозру доньці ексміністра оборони України альоні лєбєдєвій (її батько павло лєбєдєв керував військовим відомством за президента януковича з 2012-го по 2014 рік). Пані лєбєдеву працівники Служби безпеки викрили на антиукраїнській діяльності: за матеріалами слідства, вона керувала підприємствами, які постачали товари та обладнання для оборонно-промислового комплексу росії. Тож її очікують 10 років тюрми.

А затриманням року вважають арешт 84-річного президента «Мотор Січ», Героя України (!) й водночас громадянина рф з 2000 року з індивідуальним номером платника податків московії, кавалера орденів князя Ярослава Мудрого ІІІ, ІV, V ступенів, «За заслуги» І та ІІ ступенів, Почесного знака відзнаки Президента України, лауреата Державної премії в галузі науки і техніки, почесного громадянина міста Запоріжжя в’ячеслава богуслаєва. Він, за інформацією СБУ, не лише постачав деталі до літаків та гелікоптерів ворога, які нині бомблять Україну, а й прямо працював на путінські спецслужби. Шевченківський районний суд міста Києва посадив зрадника за ґрати на 60 діб.

Насамкінець хочу згадати недобрим словом деяких українських чиновників, які в такий важкий для нашої держави час беруть хабарі: в Київській області, наприклад, затримали на хабарі 350 тисяч гривень начальника військової районної адміністрації та його радника. Фігуранти вимагали винагороду від представників благодійних організацій за внесення даних про водіїв до інформаційної бази, що надалі давало змогу їм безперешкодно виїхати за кордон.

Корумповані чиновники завдають нині більшої шкоди, ніж окупанти. Адже вони підривають національну безпеку та довіру до владних інституцій зсередини. У Запорізькій області, наприклад, в серпні 2022 року співробітники кількох правоохоронних відомств у взаємодії з міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Іриною Верещук викрили масштабну корупційну схему перетину лінії розмежування. Щоб отримувати неправомірну вигоду за пришвидшений та позитивний розгляд заявок на переміщення українців з тимчасово окупованої на підконтрольну територію (і навпаки) через лінію зіткнення, чиновники Запорізької ОВА навмисно створювали штучні бар’єри, затягували час або свідомо допускали помилки під час оформлення документів. Щоденний прибуток ділків від цієї цинічної схеми сягав 2 мільйонів гривень.

А в жовтні 2022 року в поле зору правоохоронців потрапив голова однієї з міських рад Львівщини. Він вимагав у волонтера 100 тисяч гривень за передачу військовим автобуса «вольво», який міська рада раніше отримала як гуманітарну допомогу з Фінляндії. Ще один транспортний засіб посадовець не поставив на облік у міській раді, а передав приватній установі.

До речі, саме такі хабарники в органах державної влади та місцевого самоврядування створюють сприятливе підґрунтя для ймовірної держзради і першими потрапляють під приціл спецслужб країни-агресора.