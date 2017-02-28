Офіційно в Україні у державних і комунальних закладах охорони здоров’я основні види медичної допомоги — швидка й невідкладна, амбулаторно-поліклінічна, стаціонарна тощо — для населення безплатні. Це врегульовано урядовою постановою від 11.07.2002 р. № 955 «Про затвердження Програми подання громадянам гарантованої державою безоплатної медичної допомоги». Але чимало пацієнтів, збираючись на консультацію до лікаря, готує якісь гривні для «подяки». А якщо йдеться про тривале лікування — потрібна чимала сума на ліки й обслуговування. Проте кошти не завжди є під рукою, а лікуватися потрібно негайно. Тож із приводу питань безплатного обслуговування у медичних закладах та наявності необхідних медикаментів громадяни звертаються на урядову гарячу лінію.

За повідомленням управління взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, протягом 2016-го та з початку 2017 року на урядову гарячу лінію надійшло понад 6800 звернень з питань діяльності закладів охорони здоров’я, здебільшого від жителів Дніпропетровської, Харківської, Київської областей та м. Києва.

Люди переважно просили сприяння у госпіталізації до державних і комунальних закладів охорони здоров’я, скаржилися на відмову в безкоштовному обслуговуванні у цих медзакладах, нестачу бланків листків непрацездатності, закриття чи реорганізацію медичних закладів, незадовільну організацію прийому пацієнтів, незадовільний санітарний стан у приміщеннях, а також зверталися по сприяння у поліпшенні матеріально-технічного й кадрового забезпечення медичних закладів.

Заявник з Полтавщини повідомив, що його тесть перебуває в дуже складному стані з діагнозом «рак підшлункової залози 4-ї стадії» й страждає від болю. Проте у міській клінічній поліклініці №3 Полтави знеболювальні наркотичні ліки для полегшення болю для тестя не надають. Звернення розглянуло управління охорони здоров’я виконкому Полтавської міськради. У підсумку тестя заявника забезпечено знеболювальним препаратом безплатно. Про це заявник повідомив зворотним зв’язком.

Пенсіонер з Одещини звернувся із проханням забезпечити Березівську міську лікарню плівкою для рентгену. Адже пільговики були змушені купувати плівку для обстеження за власні кошти. Звернення розглянули в Березівській РДА. Заявнику повідомили, що для фінансування цієї лікарні надійшло недостатньо коштів, тому за рішенням Березівської райради фінансування буде збільшено за рахунок коштів районного бюджету та Червоноармійської об’єднаної громади. Тож з’явиться можливість придбати всі необхідні медикаменти й матеріали для медзакладу.

Вимушена переселенка з Краматорська, яка нині проживає в Києві, попросила роз’яснити, чи обов’язково платити благодійні внески у столичних поліклініках, якщо нема київської реєстрації. Звернення уважно розглянуло й опрацювало управління охорони здоров’я Дніпровської районної в місті Києві держадміністрації. Заявниці роз’яснили, що під час прийому лікаря пацієнтові можуть запропонувати відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 1222 від 04.08.2000 р. «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування» зробити благодійний внесок за власним бажанням через установи банку або касу закладу. Проте відмова пацієнта не впливає на якість надання медичної допомоги.

За період з 20 до 26 лютого цього року на урядову гарячу лінію надійшло 39 596 дзвінків, а також 950 звернень зареєстровано через інтернет. Отримати оперативну відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію громадяни можуть, звернувшись на урядову гарячу лінію за номером телефону 1545 цілодобово та безкоштовно зі стаціонарних і з телефонів мобільних операторів (Київстар, Vodafone Україна, Lifecell).

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно як зі стаціонарних, так і телефонів мобільних операторів (Київстар, Vodafone Україна, Lifecell).

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua