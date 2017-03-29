Про пілотний проект «Нове обличчя кордону», що втілюють у життя за кошти Державного департаменту США, українці дізналися ще у 2015-му. Тоді багато хто не вірив в успіх модернізованої роботи прикордонників. З певним скепсисом оцінювали й чотириступеневу систему добору «зелених беретів». Та час довів, що не так уже й легко пройти тематичне електронне тестування, потім успішно скласти тест з англійської мови, продемонструвати хорошу фізичну підготовку, а завершити доведення своєї профпридатності схвальною оцінкою під час кваліфікаційної бесіди. Нинішній добір масштабніший. Розширилися ще й критерії стосовно прикордонників. У 2017-му новачків перевірятимуть на розумові здібності (IQ) та доброчесність. Посольство США надало Україні чотири поліграфи. Їх встановлять у спеціальному підрозділі ДФС (його ще мають створити). До речі, у цьому році з’явилися місця для 800 новачків. Родзинка в тому, що 60% з дібраних прикордонників будуть цивільними. Їхня зарплатня стартуватиме з 9 тисяч гривень.

Інформація про початок чергового етапу набору до реформованих підрозділів Державної прикордонної служби в межах пілотного проекту «Нове обличчя кордону» облетіла інтернет напередодні 28 березня. Тоді у службі заявили, що кінцевий варіант проекту — це модельні відділи прикордонної служби з професійним, вмотивованим, принциповим персоналом. Хлопці та дівчата мають ефективно виконувати функції держави на кордоні та заручитися високим рівнем довіри громадськості. Партнерами нинішнього етапу проекту виступає, крім Посольства США в Україні, Міжнародна організація з міграції. А офіційно конкурс стартував у терміналі D Міжнародного аеропорту «Бориспіль» за участі Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, голови Держприкордонслужби генерал-полковника Віктора Назаренка, Надзвичайного та Повноважного посла США в Україні Марі Йованович і старшого координатора програм Міжнародної організації з міграції в Україні Алесся Скіавона. З пункту пропуску «Краковець» у режимі відеозв’язку перебували прикордонники Західного регіонального управління та керівництво Львівської облдержадміністрації.

До речі, добір на конкурсній основі відбуватиметься на посади в підрозділи Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» та Мостиського прикордонного загону, персонал яких виконує завдання в аеропорту «Бориспіль», на залізничній станції Київ-Пасажирський та пункті пропуску «Краковець», що на кордоні з Польщею.

На початковому етапі здійснюватимуть прийом та опрацювання електронних анкет кандидатів. Заповнити та подати їх усі охочі мають змогу в день старту конкурсу, тобто відучора, на сторінці проекту. Анкети оброблятиме автоматизована електронна система без втручання посадових осіб прикордонного відомства. Кандидатів, які відповідають вимогам Держприкордонслужби, допускатимуть до участі у подальшому доборі.

Глава уряду заявив, що нові службовці мають символізувати абсолютно новий підхід до виконання державних функцій, культуру, якість, відкритість і прозорість. До майбутніх «зелених беретів» він звернувся в опосередкований спосіб: «Етап нової хвилі відбору має назву «Нове обличчя кордону». Я перефразую і скажу, що ви є насправді обличчям країни, тому що людина, яка приїжджає до України, одразу бачить ваше обличчя — обличчя прикордонників України, які мають символізувати абсолютно новий підхід, культуру, якість, відкритість, прозорість».

Прем’єр вважає знаковими зміни в Державній прикордонній службі. Запорука успіху — три складові: реформування застарілої системи роботи, запровадження нових принципів, чесне служіння своїй країні.

Нових прикордонників Володимир Гройсман уже закликав служити вірою і правдою. Його слова цитує департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ: «Хочу побажати, щоб ваш приклад став прикладом для багатьох інших щодо оновлення і формування нових підходів для державних функцій. Винагородою за таке служіння буде успіх нашої прекрасної, демократичної, сильної, європейської Української держави».

На офіційному сайті Держприкордонслужби чітко прописано вимоги до охочих долучитися до лав прикордонників. Серед них: громадянство України, вільне володіння українською мовою, вік від 18 до 40 років, хоч би середня повна освіта, знання англійської мови, придатність до військової служби за станом здоров’я, необхідний рівень інтелектуальних здібностей (визначає спеціальний тест), психологічна та фізична придатність до військової служби, відсутність судимості.

Цікавий перелік посад, які можуть комплектувати цивільними особами. До відділу прикордонної служби «Краковець» потрібні зокрема інспектор, дозиметрист, перекладач, фельдшер, водій, кухар, старший механік відділення зв’язку. До окремого контрольно-пропускного пункту «Київ», окрім вищеперерахованих посад, допускається санітарний інструктор, старшина з логістики відділення забезпечення тримання, видворення та реадмісії.

Кандидати повинні об’єктивно оцінювати свої можливості, ретельно ознайомитися бодай з очікуваними навичками, які розміщено на сайті. Серед них: висока мотивація та прагнення до якісних змін; самостійність, організованість, відповідальність; наполегливість, рішучість, стриманість; порядність та комунікабельність; стійкість до стресу, емоційних та фізичних навантажень; аналітичні здібності; здатність швидко обробляти інформацію і приймати рішення в умовах обмеженого часу; здатність чітко й аргументовано висловлювати свою думку; прагнення до розвитку і самовдосконалення.