Через три роки після закінчення чинності програми розвитку авіапромисловості динаміка дохідності 40 літакобудівних вітчизняних підприємств пішла на спад

Термін чинності другої програми розвитку авіапромисловості незалежної України закінчився в 2010 році. Після цього уряд не ухвалював таких документів. У 2011—2019 роках вартість реалізованої продукції підприємств авіагалузі, яка одна з головних у країні, становить у доларовому еквіваленті ~12 мільярдів, відрахування до держбюджету ~3 мільярди, 1,9 мільярда витрачають на зарплату працівників авіагалузі.

Це повідомив голова правління — генеральний директор ПАТ «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (АТ УкрНДІАТ, Київ) Георгій Кривов. За його словами, якщо брати до уваги модель розвитку світового авіабудування (прийнято 15% доходу авіабудівної галузі спрямовувати на її розвиток) за останні дев’ять років, то для майбутнього розвитку авіації потрібно близько $80 мільйонів державних реінвестицій на рік. Ці гроші продукують платники податків — авіабудівники, які наповнюють бюджет.

«Якщо не інвестуватимемо в авіабудування, в Україні не розвиватимуться і споріднені наукомісткі галузі», — наголосив директор АТ УкрНДІАТ.

Експерт розповів, що, наприклад, у ЄС норми відрахувань на нові розробки та науково-дослідні роботи (НДР) досягають 15% вартості реалізованої продукції ($9—10 мільярдів на рік), з яких близько 50% становлять внутрішні корпоративні відрахування ($4,5—5,3 мільярда на рік) та фінансування з держбюджету — майже 50% ($4,5—4,7 мільярда на рік). Обсяг річного фінансування з держбюджету на нові розробки та НДР на початку 2000-х років становив понад $20 тисяч на одного працівника у країнах ЄС, понад $100 тисяч на одного працівника у США. Нині ці цифри вдвічі-втричі більші.

Георгій Кривов навів приклади державних преференцій для авіабудівної галузі різних країн. У Канаді це фінансування експортних операцій, страхування дебіторської заборгованості, надання державних гарантій, фінансування нових розробок та НДР, надання маркетингової підтримки тощо. Наприклад, ЄС профінансував 60% вартості розроблення літаків А-330 та А-340.

«Останні дев’ять років підприємства авіабудівної галузі України виживали самостійно, не отримуючи держдопомоги або фінансування з держбюджету. 2013-го, через три роки після закінчення чинності другої програми розвитку авіаційної промисловості, динаміка дохідності 40 літакобудівних вітчизняних підприємств пішла на спад», — підсумував експерт.

Експерт вважає: якщо у 2020—2030 роках буде чинною програма розвитку авіаційної промисловості України і створять систему державних преференцій, можна очікувати майже $28 мільярдів надходжень від реалізованої продукції, близько $7 мільярдів — відрахування до бюджетів різних рівнів, майже 2 мільярди на подальший розвиток промисловості (рефінансування).

Георгій Кривов зазначив, що у «Звіті про промисловий розвиток-2020. Індустріалізація в цифрову епоху» (UNIDO) Україна увійшла за рівнем використання ADP (технології передового цифрового виробництва) у групу 29 країн, що запізнилися. Згідно з даними звіту, 167 країн поділено на групи: лідери — 10 країн (серед них Китай, Франція, Німеччина, США та ін.), переслідувачі — 40 країн (зокрема Австралія, Австрія, Бразилія, Канада тощо), «ті, що запізнилися» — 29 країн (Україна, Чилі, Нігерія, Уганда), відсталі — 88 країн.

«Якщо Україна не усвідомить необхідності стимулювання розвитку наукомістких передових галузей виробництва (авіабудування — найяскравіший її представник) і не реалізує комплексу відповідних заходів державного протекціонізму, то ми повністю можемо опинитися на узбіччі сучасного розвитку суспільства. І в наступних звітах UNIDO наша країна може потрапити у групу відсталих», — підкреслив Георгій Кривов.

Вікторія КОВАЛЬОВА

для «Урядового кур’єра»

ДОВІДКА «УК»

Першу десятирічну програму розвитку авіапромисловості уряд України затвердив у липні 1992 року. Після закінчення її терміну, 2001-го, було ухвалено другу держпрограму — до 2010 року. Обсяг державного фінансування програм не перевищував 17%.

За останні дев’ять років жоден з урядів України не затвердив державної цільової комплексної науково-технічної програми розвитку авіаційної промисловості України на тривалий період.

Нині до авіабудівної галузі належать понад 40 підприємств (серед них літакобудівні, двигунобудівні, агрегатні та авіаремонтні підприємства тощо, майже половина з них входить до державного концерну «Укроборонпром»). Підприємства авіагалузі надають 52 400 робочих місць.