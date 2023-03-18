Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив: триває плідна співпраця з партнерами для трансформації та реформ в Україні

Країна рухається шляхом інтеграції до європейського внутрішнього ринку. Триває плідна співпраця з європейськими партнерами для трансформації та реформ у нашій державі, яка має амбітну мету бути готовою до вступу в Європейський Союз максимум за два роки. На цьому Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив у промові перед черговим засіданням Кабінету Міністрів.

Очільник уряду додав, що днями Євросоюз та Україна пролонгували транспортний безвіз ще на рік, тобто до 30 червня 2024-го.

«Це означає, що українським перевізникам і надалі не потрібні дозволи для двосторонніх і транзитних перевезень до країн ЄС. За час чинності транспортна угода довела свою ефективність. Обсяги вантажних перевезень та кількість перевізників зросли на понад 50%.

Транспортний безвіз — це невід’ємна частина нашої інтеграції з ЄС. Це можливості для більшої кількості українських підприємців вийти на європейські ринки. Це частина побудови експорто­орієнтованої економіки в Україні.

Транспортний безвіз сприяє успішній модернізації логістики в західному напрямку. Інтегруємося до європейської транспортної мережі TEN-T. Продовжуємо реалізацію ініціативи «Шляхи солідарності» для нарощування експорту української агропродукції», — цитує слова Дениса Шмигаля департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Надійне плече підтримки

Прем’єр додав, що днями виповнився рік енергетичному безвізу з ЄС.

«У критичний для України момент, коли російський агресор наступав на всіх фронтах, ми швидко синхронізувалися з європейською енергомережею ENTSO-E. Наша держава стала частиною енергопростору єдиної Європи. Ми зірвали наміри ворога зруйнувати українську енергетику, отримали доступ до європейського енергоринку, влітку наповнювали бюджет за рахунок експорту електроенергії. А в період інтенсивного ракетного терору, навпаки, Європа допомогла нам — ми імпортували електрику з ЄС.

Усе це зробило нас міцнішими та стійкішими. Спільно з Євросоюзом ми виграли битву за світло і тепло. Тепер виробляємо достатньо електроенергії, щоб покрити споживання, та оперативно усуваємо проблеми з розподільчими мережами, які пошкодив ворог», — зауважив Денис Шмигаль, подякувавши українським енергетикам за цей рік героїзму, а європейським партнерам — за надійне плече підтримки.

Очільник уряду нагадав, що головними завданнями на цей рік в енергетиці стануть відновлення та захист енергооб’єктів, децентралізація енергосистеми, подальше посилення інтеграції з європейським енергопростором, збільшення імпортно-експортних можливостей.

«На всіх етапах маємо підтримку ЄС. Уже зараз завдяки Європейській комісії реалізуємо програму з обміну старих ламп розжарювання на LED-лампи. Також очікуємо на першу партію сонячних панелей, які сприятимуть диверсифікації нашої генерації. Цього тижня під час зустрічі з делегацією Секретаріату Енергетичного співтовариства домовилися про участь організації у відбудові української енергетики. Підписаний меморандум передбачає підтримку пріоритетних проєктів будівництва та реконструкції енергетичної інфраструктури України», — розповів він.

Торік Україна також отримала економічний безвіз із ЄС. Денис Шмигаль наголосив, що тепер маємо важливий сигнал від Єврокомісії щодо його подовження.

«Рада міністрів економіки та фінансів ЄС запропонувала продовжити призупинення імпортних мит, квот і заходів торговельного захисту на український експорт до ЄС ще на рік. У 2022-му український експорт до Європи становив майже 28 мільярдів доларів. Більше половини нашої зовнішньої торгівлі тепер орієнтовано на європейський ринок. Тому подовження економічного безвізу, над яким працюємо, — це істотна підтримка українського бізнесу та важливий крок для відновлення нашої економіки», — зазначив очільник уряду.

Важливість продовження зернової ініціативи

Прем’єр акцентував, що нині Україна разом з партнерами докладає зусиль для продовження зернової ініціативи. За його словами, від початку дії цієї ініціативи нашій державі вдалося експортувати понад 24 мільйони тонн продовольства. А за умов розблокування чорноморських морських шляхів зможемо експортувати вдвічі більше.

«Україна — одна із ключових ланок світової продовольчої безпеки. Тому ми наполягаємо, щоб зернова угода була безстроковою і подовжувалась автоматично на 120 днів. Аналогічної позиції дотримуються Туреччина та Організація Об’єднаних Націй. Спроби російського агресора скоротити терміни продовження зернової угоди — це маніпуляція заради подальшого шантажу та нагнітання глобальної продовольчої кризи. Маємо цього не допустити», — підкреслив Денис Шмигаль

Тримаємо економічний фронт

Уряд робить ставку на підтримку приватного сектору, щоб економіка країни знову зростала. Дерегуляція стає однією із ключових реформ в економічній галузі.

«Створена урядом Міжвідомча робоча група з питань дерегуляції успішно переглядає інструменти регулювання та усуває бар’єри», — каже Прем’єр.

Кабмін скасував окремі регуляторні акти в галузях інтелектуальної власності, утилізації відходів, виробництва біопалива.

«Це дасть змогу бізнесу працювати ефективніше та витрачати менше часу на зайву бюрократію», — прокоментував це рішення Денис Шмигаль.

Також уряд затвердив Порядок надання послуг кар’єрними радниками та консультантами по роботі з роботодавцями. Це частина великої реформи Державної служби зайнятості. В Україні зареєстровано 146 тисяч безробітних, і завдання уряду — допомогти їм працевлаштуватися.