Тернопільщина приймала учасників Всеукраїнського іконописного пленеру «Вікно у Небо. Зарваниця-2017». Цей проект заслужений художник України Микола Шевчук втілив уже вдруге. Нинішньої зими до Марійського духовного центру приїхали 12 художників.
Цьогоріч вибір написання святих на образах залежав від замовлень священнослужителів Марійського духовного центру. Тож художник Володимир Шерстій працював над іконою Св. Юрія Змієборця, Андрій Гульовський — над образом Благовіщення, а Володимир Купецький — Пресвятої Родини.
Микола Шевчук писав копію чудотворної ікони Божої Матері Зарваницької, а також образ Спаса Нерукотворного. Володимир Захарчук уже розписав кілька храмів різних традиційних конфесій на Волині, Закарпатті, Тернопіллі та в Криму. На пленері він творив образ архістратига Михаїла.
Серед численного чоловічого гурту іконописців була і Марічка Тимчук-Шевчук. Вона, як і торік, взялася за написання копії чудотворної ікони Матері Божої Теребовлянської. Такий самий образ молода художниця створила торік — він став подарунком Ватикану.
Нинішній проект особливий тим, що деякі художники свій творчий потенціал застосовували в написанні портретних образів. Незабаром 125-річчя із дня народження Верховного архієпископа УГКЦ, мученика Української Христової церкви Блаженнішого Йосифа Сліпого. Над його портретом працювали Михайло Дирбавка і Михайло Кузів.
Творчий задум народного художника України Богдана Ткачика вилився у композицію, що складалася з портретів Йосифа Сліпого та митрополита Андрея Шептицького праведного. Митець Петро Демкович звернувся до образу ще одного видатного церковного та громадського діяча — священномученика Никити Будки, уродженця Тернопільщини.
Під час завершення мистецького проекту відбувся чин освячення образів. Загалом їх тринадцять. Усі власні роботи пленеристи подарували Тернопільсько-Зборівській єпархії УГКЦ.
Уже стає традицією писати на такому пленері й іконки-обереги для бійців, які нині захищають Україну. Образки Спасителя, Богородиці, янголів-охоронців художники створювали за розміром військового квитка. Капелани Тернопільсько-Зборівської єпархії відвезуть ці іконки на Вербну неділю чи на Великдень у каплички на передову.
Цього року в християнській святині у Зарваниці зберуться ще й скульптори. Для них це буде водночас і Всеукраїнська духовна проща, і творча праця. Бо йдеться про створення садово-паркових скульптур на сакральну тематику для Марійського духовного центру.
Микола Шевчук ініціює проведення тут симпозіуму з питань теребовлянського пісковику. Саме з такого матеріалу пан Микола створив 2014 року в Теребовлі перший в Україні пам’ятник Небесній Сотні. У цьому райцентрі через рік з каменю-пісковику завдяки йому з’явилася й скульптурна композиція борцям за волю України.