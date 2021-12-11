Перший крок до накопичувальної пенсійної системиЧергове засідання уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розпочав з оприлюднення актуальної інформації про вакцинацію проти коронавірусу. «Вакцинальна кампанія триває в нормальному темпі. В Україні вже щеплено майже 14 мільйонів осіб, з яких понад 12 мільйонів громадян повністю імунізовано двома дозами вакцини. Загалом проведено майже 26 мільйонів щеплень. Три регіони перетнули позначку в 50% вакцинованих дорослих українців принаймні однією дозою», — зазначив Прем’єр, закликавши області активніше наближатися до позначки 70% вакцинованого дорослого населення задля формування колективного імунітету.